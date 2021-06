Conduire avec le dépôt en réserve peut causer des problèmes à la voiture | Moteur

Les voitures alertent par un signal lumineux et sonore lorsque le réservoir de carburant est en réserve. Si le véhicule peut encore parcourir plusieurs kilomètres avec le réservoir en réserve, cela pourrait avoir un certain nombre de conséquences néfastes pour le véhicule et les autres conducteurs, ainsi que des coûts financiers.

Vous conduisez et vous voyez, au tableau de bord de la voiture, que le signal lumineux et acoustique est activé qui marque l’entrée en réserve du réservoir d’essence. C’est peut-être l’une des plus grandes craintes de tout conducteur, en raison de la peur d’être « jeté » au milieu de la route.

Cependant, les voitures sont prêtes à continuer à rouler avec le réservoir en réserve pendant plusieurs kilomètres. Cette distance dépendra de chaque véhicule, en fonction de facteurs tels que la taille du réservoir lui-même, la consommation de carburant ou le type de conduite effectué.

La réserve d’une voiture est un pourcentage de litres du réservoir principal, qui est généralement un huitième de sa capacité totale, et comme calcul général Ils peuvent être parcourus environ 45 kilomètres avec le réservoir en réserve, bien que les modèles plus grands permettent de parcourir environ 120 km., selon Auto Bild.

Néanmoins, il n’est pas conseillé de forcer la situation et de se précipiter longtemps sans faire le plein de la voiture, car Conduire avec le dépôt en réserve peut avoir plusieurs conséquences négatives pour votre véhicule et d’autres personnes, ainsi que les coûts économiques.

Vidanger le réservoir de carburant Cela peut faire en sorte que des impuretés dans la partie inférieure du réservoir atteignent le moteur et endommager le pièces coûteuses à remplacer, comme la pompe ou les injecteurs, informe la DGT, qui recommande de faire le plein avant d’arriver à la réserve, ainsi que de faire un nettoyage complet du circuit si le réservoir se vide complètement.

Si le niveau de carburant n’est pas suffisant, la pompe à essence devra faire beaucoup plus d’effort et l’usure sera plus importante; De plus, la pompe ne sera pas lubrifiée ou refroidie correctement, ce qui peut provoquer sa défaillance, explique La Vanguardia.

Une autre conséquence néfaste de la conduite avec le réservoir en réserve est que, réservoir vide, il y a une plus grande évaporation du liquide, avec laquelle les performances diminuent et la consommation de carburant augmente, rapporte le média.

Enfin, voir à quel point le réservoir de carburant est bas peut conduire à une conduite imprudente (par exemple, trouver immédiatement un point pour mettre le véhicule de côté ou se rendre rapidement à une station-service) qui affecte le conducteur lui-même ou d’autres personnes et vous pouvez finir par supposer rester « jeté » au milieu de la route.

Quant aux conséquences économiques, Vous ne pouvez pas être condamné à une amende pour conduite en réserve, mais il existe d’autres effets dangereux et punissables qui peuvent découler de cette situation.

Parmi eux figurent la conduite imprudente due à la précipitation et aux nerfs (200 euros pour conduite imprudente, non-respect de la distance de sécurité, dépassement inapproprié, vitesse inadéquate…) conteneur autre qu’un fût homologué (jusqu’à 3.000 euros), pour avoir dû marcher jusqu’à une station-service pour acheter du carburant, recueille Auto Bild.

Cet article a été publié dans Business Insider Espagne par Carlos Galán Feced.