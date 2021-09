Conduire en toute sécurité : comment l’intelligence artificielle peut rendre nos routes sûres

L’analyse de la mobilité surveillera en permanence les risques dynamiques de l’ensemble du réseau routier pour définir les points gris et noirs, les zones à haut risque ou sujettes aux accidents.

Dans une initiative de collaboration unique entre le gouvernement, l’industrie et les universités pour faire progresser la sécurité routière, Intel, INAI, IIIT-H (International Institute of Information Technology-Hyderabad), CSIR-CRRI (Central Road Research Institute), Mahindra & Mahindra et NMC (Nagpur Municipal Corporation) ont lancé ensemble le projet iRASTE (Solutions intelligentes pour la sécurité routière par la technologie et l’ingénierie) à Nagpur. Tirant parti de la puissance de l’intelligence artificielle (IA), ce projet vise à réduire jusqu’à 50 % les accidents de la route dans la ville de Nagpur et à créer un modèle de Vision Zero pour le pays. Le projet iRASTE a été récemment lancé à Nagpur par le ministre des transports routiers et des autoroutes, Nitin Gadkari.

Nivruti Rai, directeur national d’Intel India et vice-président d’Intel Foundry Services, a déclaré : « Il s’agit d’une initiative collaborative unique qui rassemble des acteurs essentiels pour assurer la sécurité routière à Nagpur et développer un plan d’adoption à l’échelle nationale vers la Vision Zero. » Le projet iRASTE se concentre sur trois aspects clés : la sécurité des véhicules, l’analyse de la mobilité et la sécurité des infrastructures routières. Il vise à ré-imaginer la sécurité routière avec le pouvoir prédictif de l’IA. Les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) offriront un moyen économique d’améliorer la sécurité des flottes et des usagers de la route. Les alertes ADAS, ainsi que les évaluations et la formation des conducteurs, peuvent notamment améliorer les performances des conducteurs. L’analyse de la mobilité surveillera en permanence les risques dynamiques de l’ensemble du réseau routier pour définir les points gris et noirs, les zones à haut risque ou sujettes aux accidents.

Dans le cadre de ce projet, la flotte de véhicules de la Nagpur Municipal Corporation sera équipée d’une technologie d’évitement des collisions qui peut réduire les accidents et les quasi-accidents jusqu’à 60 %. Les capteurs de ces technologies permettront également de cartographier pour la première fois le risque dynamique de l’ensemble du réseau routier (carte des points gris). Les agences d’entretien des routes peuvent utiliser ces informations pour prévenir les zones sujettes aux accidents (points noirs) avant qu’elles ne coûtent des vies.

Le projet iRASTE mènera des études détaillées pour recommander des correctifs techniques pour les points noirs existants et mettre en œuvre un système alimenté par l’IA pour une surveillance continue de la qualité des infrastructures routières.

Le projet iRASTE s’appuie de manière unique sur l’expertise et les capacités de chacun des partenaires. Intel India apporte des systèmes embarqués basés sur la technologie ADAS. Le CSIR-CRRI apporte une expertise dans le domaine de l’ingénierie routière et l’IIIT-Hyderabad entreprend des recherches basées sur l’IA pour aborder la sécurité routière à l’échelle de la population par le biais du centre INAI pour la recherche appliquée en IA. Enfin, l’entreprise automobile Mahindra & Mahindra organisera des programmes de sensibilisation du public à la sécurité routière et des formations pour les conducteurs à Nagpur.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.