Conduire FAME vers une adoption plus élevée des véhicules électriques

L’augmentation des subventions et des plans d’appels d’offres en gros dans le cadre de la phase II du programme FAME (adoption et fabrication plus rapides des véhicules électriques) pourrait changer la donne, avançant de quelques années l’électrification des automobiles en Inde. Notamment, l’incitation à la demande pour les deux-roues a été augmentée à 15 000 ` par Kwh, une augmentation de 50 %, plafonnée à 40 % du coût des véhicules (prix départ salle d’exposition pour le client). Cela réduit le coût d’un véhicule, qui varie entre Rs 80 000 et Rs 1,7 lakh, d’au moins 10 %, ce qui incite la demande.

En fait, les spécifications, qui ont été considérées comme quelque peu strictes, ne constituent peut-être plus un tel goulot d’étranglement maintenant ; dans un deux-roues, par exemple, l’autonomie minimale doit être de 80 km. Certains fabricants se sont plaints du niveau élevé de localisation d’environ 40 à 50 %, mais le gouvernement a raison de pousser à l’indigénisation. À l’heure actuelle, la pénétration des deux-roues électriques est faible, à environ 1,5%, mais la baisse attendue du prix des batteries va aider.

Le programme PLI pour les batteries ACC, avec des incitations s’élevant à Rs 18 100 crore, devrait encourager la fabrication locale, essentielle pour l’écosystème, puisque les batteries lithium-ion représentent 40 à 50 % du coût du véhicule. Le programme automobiles-PLI, destiné aux exportations, devrait également aider les fabricants à prendre de l’ampleur. Actuellement, le coût total de possession (coûts d’acquisition et d’exploitation) d’un deux-roues électrique, d’environ 7,20 Rs/km, en supposant une utilisation mensuelle de 500 km, est bien supérieur à celui d’un scooter ICE (environ 5,7 Rs/km ).

Cependant, lorsque l’incitation supplémentaire de 5 000 Rs/km est ajoutée, le TCO tombe à environ 6,50 Rs/km, réduisant ainsi l’écart de prix. En effet, les utilisateurs commerciaux, conduisant le véhicule pour Rs 700/mois, pourraient trouver intéressant de passer aux VE puisque le TCO sera désormais plus ou moins égal. Ce qui est essentiel maintenant, c’est l’infrastructure de recharge, en particulier la recharge à domicile. L’Inde a besoin de 4 000 bornes de recharge et le NITI travaille à la construction de l’infrastructure.

Le département de l’industrie lourde (DoHI) a également déclaré que l’entreprise publique Energy Efficiency Services Limited (EESL) lancera des appels d’offres en gros pour des trois-roues électriques de 3 lakh, dans tous les segments d’utilisateurs. Cela devrait donner aux fabricants la confiance nécessaire pour mettre en place de grandes capacités et créer des économies d’échelle ; au fil du temps, cela réduirait le coût de production et des produits. Plus important encore, les fabricants doivent être encouragés à investir dans la R&D et à développer la technologie localement.

À moins qu’elles ne soient soutenues dans les étapes initiales de la fabrication, avec un certain prélèvement assuré, les entreprises hésiteraient à faire des investissements importants. Le DoHI entend également encourager la production de bus électriques via un modèle de type BOOT ; l’avantage d’une telle approche est que les petits fabricants peuvent participer en s’associant à des partenaires qui peuvent gérer les opérations et percevoir les revenus ainsi que d’autres qui peuvent fournir le financement. Cela permettra de répondre aux contraintes de financement des États.

L’allocation initiale sous FAME II, lancée en grande pompe il y a plus de deux ans, était de Rs 10 000 crore, mais l’incitation distribuée jusqu’à présent est inférieure à Rs 500 crore. À la mi-2019, le comité directeur de NITI Aayog sur la mobilité transformatrice avait suggéré d’envisager l’interdiction des trois-roues ICE à partir du 31 mars 2023 et des deux-roues de moins de 150 cm3 d’ici mars 2025. À l’époque, les analystes avaient prévu qu’environ 28 % des automobiles —à l’exclusion des CV—seraient des modèles électriques et hybrides rechargeables d’ici FY30, avec des scooters, des trois-roues et des bus en tête. Malgré la pandémie, ce calendrier pourrait être atteint, voire dépassé.

