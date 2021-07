Conduire peut révéler les premiers signes de la maladie d’Alzheimer

13/07/2021 à 09:21 CEST

SPORT.es

Tout le monde conduit des changements à mesure que nous vieillissons. Mais chez certaines personnes, des différences subtiles émergent dans la façon dont elles contrôlent un véhicule, qui, selon les scientifiques, sont associées aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer.

Dans une expérience visant à déterminer si ces différences de conduite peuvent être détectées à l’aide de dispositifs de localisation basés sur le système de positionnement global (GPS), un groupe de personnes de 65 ans et plus dans l’État de Washington accepté que sa conduite soit étroitement surveillée pendant un an.

Parmi les 139 personnes qui ont participé à l’étude, des tests médicaux avaient déjà montré qu’environ la moitié d’entre eux ils avaient une maladie d’Alzheimer très précoce ou « préclinique ». L’autre moitié ne l’a pas fait. L’analyse de leur conduite a révélé des différences décelables entre les deux groupes.

Spécifiquement, les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer préclinique avaient tendance à conduire plus lentement, à faire des changements brusques, voyagez moins la nuit et enregistrez moins de kilomètres au total, par exemple. Ils ont également visité une plus petite variété de destinations en conduisant, s’en tenant à des itinéraires légèrement plus restreints.