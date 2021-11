Jeudi, lors du week-end du Grand Prix du Qatar, alors que le paddock était occupé par des discussions sur la question de savoir si les stewards accepteraient la demande de Mercedes de revoir un incident survenu lors de la course précédente, le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, a donné des informations largement négligées sur le sport. orientation future.

Après sa nomination à ce poste au début de l’année, Domenicali s’adressait pour la première fois à la journée annuelle des investisseurs de Liberty Media. Les propriétaires du sport englobent une grande variété d’intérêts, y compris, par exemple, la Drone Racing League et une participation de 30% dans l’équipe Meyer Shank IndyCar. Même TripAdvisor et le promoteur de concerts live Live Nation sont cachés là-dedans, quelque part.

Domenicali a commencé par résumer les réalisations de l’année. Ceux-ci sont considérables, y compris l’organisation d’un record de 22 événements cette année malgré Covid, et prévoit de battre ce record avec 23 manches au calendrier F1 2022.

La saison la plus longue de F1 sera-t-elle aussi la plus excitante ? Domenicali a également parlé des plans du sport pour améliorer les courses grâce à l’introduction de nouveaux règlements techniques.

« Avec les règles actuelles, la perturbation aérodynamique ressentie lorsqu’une voiture se rapproche d’une autre est dramatique », a-t-il déclaré. « Une fois que vous êtes à moins de trois longueurs de voiture de la voiture qui vous précède, vous disposez de 75 % de l’appui que vous souhaitez ; à une longueur de voiture, la force d’appui diminue sensiblement et seulement 55% sont conservés.

Fonctionnalité : Le verdict d’un directeur technique sur le modèle de voiture 2022 de la F1« Avec le [2022] voiture, la modélisation montre qu’à trois longueurs de voiture, une voiture conservera 95 % de l’appui et qu’à une longueur de voiture, elle sera réduite à seulement 85 %. C’est une énorme différence et nous nous attendons à ce que cela ait un impact notable sur la piste.

L’implication est que la F1 peut s’attendre à une augmentation considérable des dépassements à partir de l’année prochaine – et donc à une meilleure action en piste, augmentant à son tour les revenus de la télévision et des portes.

Alors que les fans de F1 attendaient avec impatience ce changement depuis un certain temps, Domenicali a également fait allusion à de futurs développements intéressants lors d’une session de questions-réponses. Dans l’ensemble, ses réponses ont été soigneusement formulées car la moindre fausse déclaration ou glissade pouvait conduire à une enquête sur les valeurs mobilières, mais même les commentaires les plus prudents méritent d’être analysés.

Par exemple, Domenicali a été interrogé sur les géants de l’Internet Facebook, Apple, Amazon, Netflix et Google – collectivement connus sous le nom de FAANG malgré certains changements récents de nom – entrant en F1 dans un avenir proche. Les futures émissions de F1 pourraient-elles être diffusées sans publicité sur YouTube (ou similaire) – moyennant des frais, bien sûr ?

La F1 pourrait-elle créer une version en direct de Drive to Survive ? « Nous avons dit auparavant que nous continuerions à surveiller le paysage et sommes ouverts aux discussions dans ce domaine », a déclaré Domenicali. « J’ajouterais qu’il y a certainement un intérêt de la part de ce marché, mais à ce stade, je dirais que nous sommes en position de force et que nous nous attendons à ce que cela augmente », a-t-il répondu.

« Nous avons déjà introduit plusieurs initiatives numériques telles que le Sprint au Brésil disponible sur Twitch et notre flux YouTube du Grand Prix d’Allemagne en 2020, nous avons donc montré que nous pouvons augmenter la diversité de notre offre de diffusion pour les fans. » Les fans peuvent donc s’attendre à un plus grand choix de plateformes interactives, avec des effets d’entraînement considérables.

Cependant, sa réponse à la question suivante – si une version en direct de la série à succès « Drive to Survive » de Netflix était en vue – a incité les analystes à s’asseoir et à en prendre vraiment note. Envisagez la diffusion en direct depuis le paddock immédiatement après une controverse, en particulier si vous êtes dirigé par un modérateur intransigeant plutôt que par un présentateur de pally.

« C’est quelque chose dont je discuterai avec mes collègues », a déclaré Domenicali, ajoutant: « Nous avons constaté une croissance énorme de toutes nos plateformes numériques avec une croissance des abonnés d’année en année, l’engagement est élevé et F1 TV continue de bien fonctionner. Nous avons également augmenté le contenu sur F1 TV avec une plus grande interaction et un plus grand choix pour les téléspectateurs. »

La technologie pour « Drive to Survive Live » existe déjà et pourrait facilement devenir réalité. Adieu la frénésie de regarder la nouvelle série en mars de chaque année ?

La F1 prévoit un record de 23 courses l’année prochaine. Passant des questions de diffusion, on a demandé à Domenicali si une carte de crédit de la marque F1 – qui permet aux utilisateurs d’accumuler des points pour des billets de course et du merchandising, de réserver des sièges « early bird » et d’assister à des promotions exclusives – était en l’offrande. Imaginez présenter une carte F1 en or ou en platine en guise de paiement pour le dîner et gagner l’entrée au Paddock Club.

Domenicali a admis qu’ils n’avaient pas spécifiquement envisagé une carte de crédit F1, mais que «c’est un autre sujet qui, à mon avis, mérite des discussions plus approfondies.

« Nous nous concentrons également sur le CRM [customer relationship management] et l’utiliser plus efficacement pour utiliser les données de première partie dans nos opérations et cela pourrait être une idée pour aider dans ce domaine.

Tout ou partie ou rien de ce qui précède peut se concrétiser avec le temps, mais ce n’est pas le critère prépondérant. Plus important encore, la F1 est à l’écoute de ses clients, qu’ils soient acheteurs d’actions et d’actions ou de billets de course ou de vestes d’équipe.

La carte de crédit F1 arrivera probablement en premier car c’est la plus simple à mettre en œuvre. Mais le streaming FAANG et « Drive to Survive Live » sont probablement les plus excitants de tous, car cela est susceptible d’attirer un groupe démographique différent vers le sport – et plus encore, plus on est de fou. Il n’est pas étonnant qu’au moment d’écrire ces lignes, l’action de F1 (FWONK) se négocie à un niveau record de plus de 60 $.

