Conduire sur les routes nationales pour être plus sûr! NHAI doit avoir un système avancé de gestion du trafic; vérifier les détails

Tous les nouveaux projets routiers développés sous l’autorité nationale des routes de l’Inde seront dotés d’un système avancé de gestion du trafic.

Nouvelles autoroutes nationales à travers l’Inde pour se vanter d’un système avancé de gestion du trafic! Dans le but d’améliorer la sécurité routière en Inde et de réduire les accidents de la route mortels sur les autoroutes nationales, tous les nouveaux projets routiers développés sous l’autorité nationale des routes de l’Inde (NHAI) seront dotés d’un système avancé de gestion du trafic (ATMS). L’annonce a été faite mardi par un membre du NHAI, selon un rapport du PTI. Tout en s’adressant à un événement virtuel organisé par la Fédération routière internationale (IRF), RK Pandey, membre de NHAI, Projects, a déclaré que des mesures correctives avaient été prises pour éliminer les points noirs sur les routes nationales à travers le pays.

Selon le rapport, le système avancé de gestion du trafic comprendra l’identification immédiate de l’emplacement des zones où des goulots d’étranglement se produisent en raison d’accidents ou d’autres raisons, ainsi que la fourniture immédiate d’informations aux automobilistes sur ce tronçon. À l’heure actuelle, pas moins de 4 500 points noirs ont été identifiés sur les routes nationales et 2 500 points noirs ont été rectifiés, a déclaré Pandey. Selon le membre de la NHAI, les audits de sécurité routière sont menés à différentes étapes de la construction de la route, y compris à la fin du projet. En outre, pour les routes existantes, des mesures ont été prises par NHAI pour supprimer les points noirs, a ajouté Pandey. En ce qui concerne les accidents de la route mortels dans le monde, l’Inde représente plus de 10% des accidents, ce qui en fait le plus élevé au monde, selon la Fédération internationale de la route (IRF).

Le mois dernier, il a été rapporté que le NHAI prévoyait d’attribuer des projets d’une valeur d’environ Rs 2,25 lakh crore au cours de l’exercice en cours. En 2020-2021, l’autorité routière a attribué jusqu’à 141 projets (4788 km) d’une valeur de Rs 1,71 lakh crore. Au dernier exercice, la part des achats d’ingénierie et de la construction (EPC) dans les attributions était de 50 pour cent, suivie du modèle de rente hybride (HAM) à 49 pour cent. Alors que seuls deux projets routiers ont été attribués dans le cadre du modèle de construction, d’exploitation et de transfert (BOT).

