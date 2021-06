Conduire vers l’extérieur influence les dépenses de consommation, les tendances Instagram – WWD

La prédilection continue des consommateurs pour le plein air façonne sans aucun doute les habitudes d’achat, et de toute évidence, la tendance transcende les vêtements, touchant les produits de tous les jours – même l’humble bouteille d’eau, qui est maintenant considérée comme un «accessoire».

La société de boissons et d’équipement Stanley, une marque de plus de 100 ans connue pour sa technologie d’isolation sous vide qui maintient les boissons chaudes et froides et sa teinte douce « vert Stanley » rendue populaire dans ses produits, a noté des changements importants dans le comportement des consommateurs au cours de COVID-19[FEMININEAlorsquelesacheteurssetournaientverslanaturelecampingetd’autresactivitésdepleinairilsrecherchaientdenouveauxéquipementspourrépondreàleursbesoinsenconstanteévolutionC’estpourquoiStanley’sAdventureQuencherunfavorid’Instagramaunelisted’attentedeplusde33000consommateurs

Ici, Terence Reilly, président mondial de Stanley, parle à WWD de l’évolution des consommateurs de plein air et de l’évolution des tendances comportementales dans le secteur, telles que des habitudes plus saines et la popularité croissante des « walktails ».

WWD : Comment le paysage des consommateurs a-t-il évolué ces derniers temps dans la catégorie des produits d’extérieur ? Quels changements/tendances Stanley a-t-il remarqué dans le secteur de l’outdoor ?

Térence Reilly : Les événements de 2020 ont élargi notre réflexion sur le « extérieur » pour inclure des expériences extérieures uniques et une plus grande concentration sur la santé et le bien-être. Les consommateurs recherchent des expériences et des solutions qui leur offrent la possibilité de passer du temps à l’extérieur, de développer des habitudes plus saines et de trouver des moyens de se connecter avec leur famille et leurs amis.

La vision du camping en tant qu’activité « rude » réservée uniquement aux copieux a changé. Le camping et les autres activités de plein air sont plus inclusifs que jamais, et nous voyons des consommateurs – en particulier dans la culture des jeunes – insuffler style, tendances et couleurs pour créer des expériences d’hydratation, de restauration et de boisson en plein air hyper-personnalisées.

Chez Stanley, nous avons assisté à un boom des ventes dans toutes nos catégories de produits en raison de cette augmentation des expériences de plein air. Stanley s’assure que les amateurs de plein air de tous niveaux disposent d’équipements à la fois fonctionnels et élégants pour résister à toutes les aventures.

Nos catégories de produits Hydratation, Camp/Cook, Barware et Coffee/Café ont connu une croissance incroyable depuis début 2020 :

Hydratation: Notre nouvelle catégorie exploite les caractéristiques extérieures/extérieures avec style, tendance et couleurs. Avec autant de temps passé en dehors de l’année écoulée, les consommateurs ont repensé leurs « accessoires » et recherchent des produits de santé et de bien-être à la mode dans le cadre de leur look quotidien. Cela a créé une augmentation de la demande d’équipements d’hydratation tendance et de haute qualité qui peuvent les accompagner au cours de yoga, lors de courses ou au bureau lors de leur prochaine réunion. Lorsque la marque Stanley a lancé notre nouvelle collection Hydratation en avril dernier, le IceFlow 30 oz. Le gobelet s’est vendu en huit heures, démontrant l’intérêt des consommateurs pour les équipements d’hydratation élégants, fonctionnels et colorés. Il y a aussi le gobelet de voyage Adventure Quencher (le Quencher), un produit qui a connu une croissance explosive en raison du phénomène de « grande hydratation » et de l’intérêt des consommateurs pour les accessoires de santé et de bien-être élégants.

Camper/Cuisiner: L’année écoulée a non seulement suscité l’intérêt pour les aventures à l’extérieur, mais a également donné lieu à des consommateurs explorant de nouveaux passe-temps, notamment la cuisine. Nous constatons que les consommateurs ont un regain d’intérêt pour la préparation réfléchie et le plaisir des aliments et des boissons – qu’ils deviennent leur propre barista et préparent du café artisanal à la maison avec notre ensemble Classic Perfect-Brew Pour Over Set ou perfectionnent une omelette française à l’aide du Stanley Adventure Even. Ensemble de cuisine Heat Camp Pro. Les consommateurs recherchent des équipements de haute qualité qui leur permettent de profiter du processus de préparation et de cuisson des repas, à la fois à l’extérieur et à l’intérieur.

Articles de bar: La pandémie a inspiré de nouvelles façons de passer du temps avec ses proches – des pique-niques dans les parcs aux rassemblements sur les toits en passant par les moments de « walktail » dans le quartier. Les consommateurs recherchent l’équipement parfait qui gardera leur IPA au frais pendant des heures ou leur sangria mélangée à la perfection. Nous avons vu cette tendance se refléter dans nos ventes : les articles de bar, y compris les pintes et les chopes, sont l’une de nos catégories les plus vendues, juste derrière notre catégorie Bouteilles sous vide.

Café/Café: Fini le temps du café instantané au camping. Les consommateurs améliorent leur jeu de brassage avec notre ensemble Pour Over et notre presse française Classic Stay Hot. Les deux permettent aux consommateurs d’adhérer à un mode de vie durable – aucun filtre en papier n’est nécessaire ici, donc pas de gaspillage.

WWD : Quels sont certains des effets durables du COVID-19 en extérieur ? Comment les désirs et les attentes des consommateurs ont-ils évolué ?

TR : Face à des options de voyage limitées pendant la pandémie, la seule chose sur laquelle les gens pouvaient compter était de sortir pour profiter du plein air. Cependant, il y a eu des moments l’année dernière où le simple fait de sortir sur votre terrasse ou votre arrière-cour semblait être un luxe, en particulier au milieu des réunions Zoom occupées et des besoins de garde d’enfants pour certains.

En tant que tels, les consommateurs ont redéfini ce que signifie vraiment le plein air et l’extérieur, et ils laissent leur imagination débordante les emmener dans des aventures uniques, qu’il s’agisse de camping en camping-car, d’atteindre les objectifs d’hydratation après le yoga ou de prendre de la vitamine D sur leur porche avec leur Quencher préféré.

Nous voyons déjà des consommateurs plus que jamais désireux de voyager compte tenu de la récente levée des mandats COVID-19 ; les consommateurs nous disent qu’ils apportent notre Happy Hour Cocktail Shaker Set à leur séjour d’une semaine Airbnb et emballent nos Cook Sets gigognes à apporter à leur week-end de retraite collective.

Les consommateurs, en particulier les Millennials et la génération Z, privilégient les achats auprès de marques avec lesquelles leurs valeurs s’alignent. Chez Stanley, nous nous engageons à construire une vie et un monde plus durables et moins jetables. En tant qu’amateurs de plein air nous-mêmes, prendre soin de la Terre est l’une de nos valeurs fondamentales, et c’est pourquoi nous fabriquons des équipements durables et réutilisables depuis 1913.

Dans le cadre de notre lancement Hydratation, par exemple, nous avons présenté les pichets de paille IceFlow Flip et les gobelets de paille IceFlow Flip, qui sont tous deux fabriqués en partie à partir de plastique provenant de filets de pêche mis au rebut, épargnant ainsi nos eaux des déchets.

WWD : Parlons de l’Adventure Quencher, qui a une liste d’attente de 33 000 consommateurs. Qu’est-ce qui se cache derrière la demande pour ce produit et quels facteurs contribuent à sa soudaine augmentation de popularité ?

TR : Notre gobelet de voyage Adventure Quencher, ou le « Quencher », comme nous aimons l’appeler, a gagné en popularité suite à son introduction et à l’intérêt opportun des consommateurs pour atteindre leurs objectifs de santé et de bien-être tout en se fondant dans leur style personnel.

Le célèbre Instagram 40 oz. Quencher offre une hydratation glaciale toute la journée – les consommateurs la remplissent et la gardent à leurs côtés pour le yoga, les réunions et les courses. C’est l’accessoire de rêve pour l’hydratation au bord de la piscine, les voyages en voiture, les promenades en poussette ou en déplacement.

Le Quencher a été repéré dans les flux Instagram de célébrités; plus récemment, nous avons un fan en Jennifer Love Hewitt. Il y a une demande constante pour le produit, et chaque fois que nous le réapprovisionnons, il se vend immédiatement. La combinaison d’un design fonctionnel et élégant est exactement ce que les consommateurs recherchent, et nous sommes ravis de le ramener sur notre liste d’attente de plus de 33 000 consommateurs qui attendent avec impatience son retour.

WWD : Quelle est la prochaine étape pour Stanley Brand ?

TR : Le 7 juin, le Quencher sera de retour dans trois magnifiques couleurs pastel en édition limitée – Glass, Lilac et Blush – et quatre couleurs de base inspirées de la nature, notamment Granite, Driftwood, Coal et Cream. Le lancement de ces coloris est un nouvel ajout passionnant à nos neutres emblématiques Stanley.

Le Quencher est connu pour sa polyvalence, sa portabilité et sa capacité à garder les boissons froides pendant 11 heures et glacées pendant deux jours. Il est intuitivement conçu pour les modes de vie occupés ; il s’intègre parfaitement dans un porte-gobelet et dispose d’une poignée ergonomique pour transporter ses aventures.

Enfin, je dirai que le Quencher correspond à la tendance de la «grande hydratation» que Stanley constate – l’hydratation est essentielle pour la santé et le bien-être, d’autant plus que nous nous dirigeons vers des mois d’été plus chauds. La grande hydratation n’est plus seulement une tendance, mais un mode de vie. Il n’est pas surprenant que nos pichets IceFlow et même notre pichet à eau à débit rapide de deux gallons soient également en demande lorsque les gens font le plein et sortent avec leur boisson préférée. Sangria, quelqu’un ?

POUR PLUS DE NOUVELLES COMMERCIALES DE WWD, VOIR :

La marque de vêtements d’extérieur Nobis lance une campagne d’upcycling

Le grand air, c’est passer un moment à la mode

Notes de terrain : l’utilisation de produits chimiques dans les textiles devient plus verte