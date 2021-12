« Conejo » Díaz passe par la ceinture latino en République dominicaine

(Photo : fourni)

MEXIQUE – Le boxeur de la capitale Alejandro « Conejo » Díaz, va chercher une autre ceinture. Ce sera mardi 21 décembre prochain en République dominicaine lorsqu’il disputera le titre vacant latin poids plume du World Boxing Council, contre le local Frency Fortunato.

Jair Díaz (10-2-2, 6 KOs) est l’actuel champion du monde junior IBF des super poids coq, et avec ces références, il se produira sur cette île des Caraïbes et montrera clairement sa qualité.

« Mon rival est long, sa boxe est insaisissable ; Ce sera difficile mais j’ai déjà affronté des rivaux similaires et nous sommes prêts à gagner et à clôturer l’année avec le triomphe, Dieu d’abord », a déclaré Díaz, au gymnase Gym Sandoval dans le quartier d’Olivar del Conde.

Il existe un plan défini pour lutter contre le boxeur dominicain.

« Le jour du combat, il pèse plus de soixante kilos. Nous avons déjà une stratégie avec mon entraîneur Ricardo Rodríguez », a-t-il précisé.

Pour le maire Álvaro Obregón, se battre au domicile de ses opposants n’a rien de nouveau.

« Le seul avantage qu’il aura sera de se battre avec son peuple. Nous sommes déjà habitués à nous battre sur la route et je ne recule pas, je vais faire un combat intelligent et intéressant pour le public qui assiste au combat ».

Pourquoi accepter de combattre une division au-dessus de celle qu’il combat actuellement, Díaz a expliqué :

«Je peux me battre en coq, super coq et plume. Dans les trois, il n’est pas difficile pour moi de donner le poids. Ce combat est sorti et nous allons tester comment je me sens. Je suis actuellement champion du monde junior IBF en super poids coq. Je veux voir comment je me sens au combat à 126 livres », a-t-il déclaré.

Ce sera le 19 décembre que le « Lapin » et son entraîneur Ricardo Rodríguez se rendront en République dominicaine avec pour mission de remporter le titre pour le Mexique.