Conférence de presse Canelo vs. Saunders

Ce jeudi, la conférence de presse entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez et Billy Joe Saunders a eu lieu, avant le combat qu’ils tiendront samedi prochain, dans le cadre de la célébration du Cinco de Mayo aux États-Unis, au stade Dallas Cowboys à Arlington, Texas.

«Très reconnaissant envers les gens, la réponse qu’ils ont fournie. Je suis fier de ramener la boxe à cette nouvelle norme et je suis profondément reconnaissant à toutes les personnes impliquées », a déclaré le promoteur Eddie Hearn.

Pour sa part, Canelo a commenté: «Saunders est un boxeur avec de nombreuses compétences, en plus d’être gaucher; mais je ne suis pas le même qu’il y a six ans, je suis plus mature sur le ring. J’ai été impliqué dans de nombreuses questions importantes; c’est un jour de plus au bureau. Je suis très heureux d’être ici et, comme toujours, nous donnerons cent pour cent. Je viens pour gagner, la boxe est ma vie et c’est comme ça que je la prends ».

L’entraîneur Eddy Reynoso a déclaré: «Nous avons un combat difficile contre Saunders. Ce sont les deux meilleurs supermédias du monde qui se battent devant 70 000 personnes. Rassembler autant de monde est une fierté et aussi de faire partie de ce panneau d’affichage ».

Saunders, qui est soutenu par le champion WBC complet, “Gypsy King” Tyson Fury, a commenté:

«J’ai boxé toute ma vie, depuis l’âge de 5 ans. J’ai été traîné dans les champs de gitans. Nous pouvons tous parler de la difficulté de notre enfance, mais je suis ici pour une raison et c’est pour gagner. Canelo a fait des choses brillantes en boxe, c’est un bon champion, mais il est tombé sur le mauvais homme. Samedi soir, nous aurons un grand combat ».

Le World Boxing Council, qui remettra la ceinture Mestizo au vainqueur du combat en guise de trophée pour commémorer le 5 mai, a reconnu Canelo et son équipe.