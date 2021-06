Conférence de presse Charlo-Castano

Photo : Esther Lin / SHOWTIME

Le champion du monde unifié WBC, WBA et IBF Jermell Charlo et son entraîneur Derrick James se sont adressés à la presse samedi lors de la conférence de presse d’ouverture de la bataille de Charlo contre le champion du monde WBO Brian Castaño pour le statut incontesté des super-welters. Castaño n’était pas présent. Les quatre ceintures de 154 livres sont sur la balance pour la première fois de l’histoire le 17 juillet en direct sur Showtime depuis le AT&T Center de San Antonio.

«Je travaille deux fois plus dur que vous pouvez l’imaginer. Je vais être différent, je vais être incroyable » – Charlo

“Mon pronostic est que je vais gagner et il souffrira”, – Castaño

JERMELL CHARLO

« Une fois que vous perdez un combat, c’est la chose la plus difficile. J’ai perdu avant et ça me sépare de mon frère jumeau. Il n’a jamais perdu. C’est un champion invaincu pour le moment. J’étais un champion invaincu qui a perdu et j’ai dû travailler les cordes. Cette perte a fait une énorme différence pour moi.

«Après avoir vengé ma perte, je suis retourné combattre Jeison Rosario, qui était censé être le nouveau gars. Nous nous sommes vraiment entraînés différemment pour lui parce qu’il était plus grand. Mais nous sommes restés forts et nous l’avons fait.

«Je suis ravi de me battre à San Antonio. Nous partirons en tournée pendant trois heures et demie, écouterons de la bonne musique R&B en déplacement, nous occuperons de nos affaires et passerons un bon moment à San Antonio.

« Il est plus petit que moi. J’espère qu’il essaiera de faire beaucoup de coups au corps. As-tu déjà vu quelqu’un dormir avec moi ? Si vous frappez le mauvais coup, nous avons un excellent plan de match. Nous ferons les ajustements. On ne s’arrête pas. Nous continuerons à faire ce que nous faisons. Je n’ai peur d’aucun homme. Il n’y a rien qui puisse m’arrêter maintenant. Je suis tout en haut

« S’il dit qu’il va me faire risquer ma vie, que penses-tu que je vais lui faire faire de la sienne ? Si tu me fais risquer ma vie, tu ferais mieux d’être prêt à risquer ta vie. Je ne suis pas du genre à jouer avec. Je ne suis pas seulement dévastateur avec mes coups de poing. Je suis dévastateur avec mon esprit. Il n’y a rien qu’il puisse me faire que je n’aie déjà vu. Je pratique la boxe depuis bien plus longtemps qu’il ne peut l’imaginer.

« Ce soir, le 19 juin, mon frère prouvera ma valeur car c’est mon jumeau. Tout ce qu’il peut faire, je peux le faire. Faisons ça ensemble. Le 17 juillet, quand il s’agit de mon combat, je travaille deux fois plus dur que vous pouvez l’imaginer. Je vais être différent, je vais être incroyable. Je vais déménager. je vais boxer. Quoi qu’il veuille, je suis avec. Quoi que vous fassiez, je vous sortirai de votre plan de match. C’est mon travail.

« Brian Castaño est un grand combattant. Il vient se battre. Ne s’arrête pas. Il fait beaucoup de choses qui impressionnent le reste de la foule et j’ai l’impression qu’il va se battre. Il va frapper. Il boxera. Il reculera. Il passera à autre chose. Mouvement latéral. Derrick et moi avons travaillé dur pour nous préparer à tout. Il en faut beaucoup pour monter sur le ring et devenir un champion incontesté et cela étant dit, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour gagner ce combat.

«Quand je gagne le 17 juillet et que j’unifie les ceintures et que je sois indiscutable, ce n’est qu’un trophée de plus pour moi. Je veux qu’il continue de fonctionner. Je veux gagner un autre titre mondial dans la même catégorie de poids que mon frère. On les a gagnés en 154. Je veux les gagner en 160. On n’est pas fini ».

BRIAN CASTAÑO

«Je me sens bien, je vis un excellent camp d’entraînement et j’ai hâte de monter sur le ring. C’est le combat de ma vie et je me sens bien à ce sujet.

«Ce combat est un grand honneur et un privilège. Avoir la possibilité d’unifier les quatre ceintures est une opportunité unique. Il s’agit de faire l’histoire. Seuls quelques combattants ont réussi à s’en sortir et à écrire une page d’or dans les livres d’histoire de la boxe. Je prévois d’être le premier Latino à le faire.

« Les combats à San Antonio sont assez importants et tout le monde sait que Manu Ginobili est un héros là-bas. Nous admirons et aimons tous Manu, qui est l’un des meilleurs d’Argentine dans tous les sports. Si vous allez à San Antonio et que vous êtes né en Argentine comme moi, vous feriez mieux d’être prêt à tout donner pour garder son héritage.

«Ce sera un combat difficile entre deux grands champions. Charlo est fort et un bon combattant, mais il n’a jamais souffert sur le ring auparavant. Il le fera le 17 juillet.

“Ma prédiction est que je gagnerai et qu’il souffrira.”

DERRICK JAMES, l’entraîneur de Jermell Charlo

« Tout dans le succès consiste à surmonter l’adversité. Les inconvénients de la formation. L’adversité de se préparer aux combats. La chaleur au Texas est insensée et le fait qu’il continue de pousser tout cela est impressionnant.

«Nous connaissons le type de combattant Brian Castaño et nous nous préparons pour la meilleure version de cela. C’est un bon combattant. Bon boxeur. Bien techniquement. Jermell montrera sur quoi nous avons travaillé et comment il a progressé depuis son dernier combat jusqu’à présent. Vous verrez sa grandeur.

« Castaño est un bon combattant et vous devez respecter ses compétences. Mais en même temps, Jermell est plus athlétique. Il est plus rapide. Votre athlétisme et votre intelligence feront la différence. Notre objectif est de faire de notre mieux et de retirer tous les attributs de Castaño. Avec tout ce qu’il fait bien, mon travail est de faire en sorte que nous n’ayons pas la chance de voir à quel point il est bon.”

Showtime Championship Boxing mettra également en vedette le champion par intérim des poids légers invaincu de la WBA Rolando “Rolly” Romero affrontant Austin Dulay dans le co-événement principal, ainsi que le poids moyen invaincu Amilcar Vidal affrontant le vétéran Immanuwel Aleem dans un combat de 10 rounds qui ouvre le transmission.