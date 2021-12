Conférence de presse d’après-match : Real Madrid Femenino 3-0 WFC Kharkiv ; UWCL

Les entraîneurs Alberto Toril et Valentyna Kotyk se sont adressés à la presse après la victoire 3-0 du Real Madrid sur le WFC Kharkiv lors du dernier match de la phase de groupes de l’UEFA Women’s Champions League.

La direction de Madrid était présente et a interrogé Toril sur Møller et Asllani et a interrogé Kotyk sur les difficultés de jouer à Las Blancas.

Ce qui suit sont toutes des citations de Toril bar la dernière, qui est de Kotyk.

État physique/médical d’Ivana et d’Asllani

[Ivana] dit qu’elle se sentait mal et nous l’avons renvoyée chez elle. Elle ne se sentait pas bien et j’espère qu’elle sera bientôt avec nous.

[On Asllani:] Au final, vous essayez de sauver un peu les joueurs. Nous avons plusieurs matchs d’affilée. Nous avons joué tous les trois jours le mois dernier. Nous avons une très grande équipe avec un joueur qui vient de revenir d’une longue blessure et, eh bien, nous essayons de prendre soin d’eux. on verra quand je regarderai [Asllani] le matin, si elle a vraiment quelque chose. Espérons que non mais, en cas d’absence, nous avons aussi d’autres joueurs qui sont prêts.

La meilleure position de Caroline Møller Hansen

Elle peut jouer dans les deux positions [as a striker and as a winger] mais là où on voit qu’elle peut avoir plus de possibilités, c’est en tant qu’ailier gauche. Elle est puissante, se déplace bien dans l’espace et a des capacités. Elle doit s’améliorer un peu dans sa finition. Elle doit être un peu plus égoïste dès qu’elle a terminé son dribble. Son tir à longue distance et son tir à l’intérieur de la zone sont tous les deux bons. On va un peu alterner les deux positions. En ce moment, elle joue plus comme ailier. C’est une joueuse avec de réelles possibilités de développement et nous sommes très satisfaits de son travail.

La performance de l’équipe

Je suis content de la victoire, content du match. Ce n’était pas facile de jouer un match avec le classement [to the knockouts] déjà décidé. Nous avons exécuté une performance solide, une performance complète. En fin de compte, il s’agit de compétitionner et d’avoir une mentalité compétitive et je pense que nous suivons cela.

Le coup franc offensif positif de Madrid

Quant aux coups de pied arrêtés, nous avons des gens au sein du staff technique qui travaillent bien sur ces actions et nous les avons répétés la veille du match et ça s’est plutôt bien passé. Nous répétons sans cesse, nous cherchons toujours des moyens de nuire à l’opposition.

Le match de quart de finale de Madrid

Premièrement, nous sommes très contents d’être ici. C’est notre première fois en Ligue des champions. C’est une grande réussite d’être parmi les huit plus grandes équipes d’Europe. Nous savons que nous allons avoir un adversaire compliqué et coriace. Nous allons essayer de nous améliorer et d’arriver à ces moments avec un niveau de compétition plus élevé. Dans le foot, tout est possible.

Valentyna Kotyk sur les difficultés d’affronter Madrid ce jour-là

Oui, bien sûr, nous comprenons que nous avions quelques faiblesses que nous voulions corriger en seconde période, donc à la mi-temps, je leur disais, bien sûr, que nous pensons que nous pouvons marquer et créer des moments. Mais le problème était que plusieurs joueurs clés ont été blessés et ils n’ont pas pu donner le résultat que nous espérions. Toute l’équipe se débattait et faisait de son mieux pour jouer.