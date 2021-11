Conférence de presse d’avant-match entre le Real Madrid Femenino et le PSG ; UWCL

David Aznar et Esther González se sont entretenus avec la direction de Madrid et la presse avant la deuxième rencontre du Real Madrid contre le PSG en UEFA Women’s Champions League.

Aznar sur le changement d’approche du Real Madrid :

Chaque équipe a ses qualités. Nous savons très clairement dans quoi nous sommes bons, quel est notre modèle de jeu, dans quoi nous sommes meilleurs par rapport à notre rival. On n’a pas pu le prouver là-bas (à l’extérieur) car au final on avait très peu de possession du ballon. A domicile, on va essayer de reprendre le ballon au PSG, pour être les protagonistes en possession. Avec le ballon, on se sent beaucoup plus à l’aise, on génère beaucoup plus de danger, et c’est l’un des principaux objectifs et défis que nous nous sommes fixés demain. Soyez protagonistes avec le ballon et enlevez-le au PSG.

Aznar sur les leçons apprises :

C’est un jeu différent, on part de zéro, on joue à domicile avec nos fans. Il est clair que nous avons beaucoup appris du match que nous avons joué il y a sept jours. Nous nous sommes bien préparés pour le match et nous voulons donner une image différente. Ces matchs nous aident à continuer à grandir et à nous rappeler que nous avons du chemin à parcourir. Nous affrontons l’actuel champion de France et l’une des meilleures équipes d’Europe et c’est une motivation pour nous. Nous sommes le Real Madrid et nous aimons ces défis. Nous sommes ravis de jouer contre les meilleurs. C’est pourquoi nous sommes dans les phases de groupes et dans ce type de match.

Aznar sur le retour potentiel d’Asllani :

Elle est en période de convalescence avec Cardona et nous espérons les avoir bientôt. Nous avons connu un mois difficile à cause des blessures. Cela nous a beaucoup diminué en tant qu’équipe. Nous avons une équipe pour participer à quatre compétitions [when fit] et récupérer les joueurs est très important », a-t-il déclaré.

Esther sur Kheira Hamraoui et les problèmes hors terrain du PSG :

Le PSG a une excellente équipe pour rivaliser, peu importe ce qui s’est passé. Nous envoyons tout notre soutien à Kheira.

Esther sur sa motivation pour obtenir un meilleur résultat :

Je vais tout faire pour aider l’équipe. Pour nous, il est important de jouer à ce type de jeu. Nous voulons vraiment voir où nous en sommes après sept jours, pour changer l’image que nous avons donnée lors du match précédent. Nous sommes dans notre maison, dans notre stade, et beaucoup de gens vont venir nous soutenir. Nous avons travaillé et analysé comment le jeu s’est joué là-bas et comment nous voulons qu’il soit ici.

Esther se remet de sa blessure :

Après une blessure, le processus d’adaptation est difficile, mais nous sommes revenus pour contribuer. J’espère que demain sera un grand jour et que l’équipe sera à la hauteur, que je marque ou non, même si c’est toujours une motivation. Je ferai de mon mieux pour aider l’équipe. Nous avons beaucoup appris de ce qui s’est fait à Paris et nous sommes tous très solidaires. Ce sera un match différent et nous pourrons marquer des points.