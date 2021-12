Conférence de presse d’avant-match : Real Madrid contre WFC Kharkiv ; UWCL

Alberto Toril et Nahikari García ont assisté à la conférence de presse d’avant-match pour le match de l’UEFA Women’s Champions League contre le WFC Kharkiv. La direction de Madrid était également présente et a eu l’occasion de poser quelques questions. Vous trouverez ci-dessous quelques citations clés :

Toril sur Asllani

Asllani est un joueur important pour nous. Elle n’était pas avec nous pendant la première partie de la saison mais maintenant elle nous a rejoint. Nous avons soigneusement géré la progression des minutes d’Asllani lors des matchs précédents et elle a eu un impact important sur nos résultats. C’est une joueuse importante comme tous ceux de l’équipe. En fin de compte, je pense qu’ils grandissent tous. Nous sommes un groupe très intelligent et fort et nous avons sûrement la possibilité d’un avenir solide.

Nahikari sur l’importance des fans

Nous terminons cette phase de poules avec de bons sentiments. Je pense que le travail d’équipe a été très bon avec de nombreuses complications tout au long des phases de groupes, que nous avons surmontées. Je pense qu’il est important, surtout devant nos fans, de faire un spectacle afin que nous puissions leur donner de la joie et pouvoir continuer dans cette croissance qui s’est produite la semaine dernière.

J’aime beaucoup les soirées de Ligue des Champions. Il y a un effet réciproque avec les fans. Nous pouvons profiter du jeu grâce à eux, même si de bons résultats sont ce que nous recherchons à la fin de la journée. Il y a eu des matchs importants qui ont été serrés et les fans nous ont donné de l’énergie dans certains moments cruciaux. J’espère qu’à chaque match plus de supporters viendront et que le stade Di Stéfano se remplira.

Toril sur transférer des rumeurs et renforts hivernaux

Je pense que ce n’est pas le bon moment pour s’inquiéter de ces choses. Nous devons nous soucier du match de demain matin et des matchs de championnat à venir, qui sont très importants pour atteindre nos objectifs. À ce moment-là, le club décidera si des renforts sont nécessaires ou non, mais maintenant nous nous concentrons sur le jeu en cours.

Nahikari sur les dangers que Kharkiv peut représenter pour Madrid

C’est une équipe très intense avec des joueurs rapides et grands et ils nous ont troublés dans les premières minutes du dernier match. Nous savons que c’est une équipe qui court beaucoup dans les transitions. Ce sera sûrement un match difficile qui exigera beaucoup de nous.

Toril sur la construction de la bonne mentalité

Ce que nous essayons de faire, c’est d’avoir une bonne identité et de développer notre force mentale. Vous générez une bonne mentalité en étant positif et en voulant gagner à tout moment. Cela devient une habitude que vous avez, ce qui facilite le succès. Il n’y a pas de match plus important que les autres. Je crois qu’ils sont tous importants.