Conférence de presse de Boris Johnson: le PM dévoilera un plan de crise urgent pour Covid alors que le virus explose | Politique | Nouvelles

Le Premier ministre dévoilera une série de mesures qu’il est prêt à prendre en automne et en hiver pour aider à empêcher le NHS d’être submergé.

Son plan inclura des plans pour les jabs de rappel Covid, ainsi que des avertissements que certaines restrictions pourraient être réintroduites si nécessaire.

Le gouvernement est déterminé à éviter d’avoir à imposer un nouveau verrouillage dans les mois à venir et espère que les mesures qui seront décrites aujourd’hui aideront à éviter la nécessité de fermer de vastes pans de l’économie.

No10 a déclaré qu’un autre verrouillage restait une option en “dernier recours”, mais a déclaré qu’il n’était pas prévu de réimposer l’ordre de “rester à la maison”.

Au lieu de cela, M. Johnson présentera des plans pour offrir à tous les plus de 50 ans un troisième coup Covid – en commençant par les plus de 70 ans et les plus vulnérables.

Le vaccin Pfizer/BioNTech sera administré au moins six mois après la deuxième dose, car la protection qu’il confère aux personnes âgées s’estompe avec le temps.

Les ministres ont reçu l’avis final sur la question du Comité conjoint sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) avant de prendre la décision de déployer une injection supplémentaire.

Une fois de plus, l’imposition de masques obligatoires pour les environnements intérieurs et le conseil aux Britanniques de travailler à domicile seront décrits comme d’autres mesures qui pourraient être prises si nécessaire pour ralentir la propagation de la maladie pendant les mois d’hiver.

Le Premier ministre présentera son plan à la nation à 16 heures.

Avant l’annonce, M. Johnson a déclaré: “La pandémie est loin d’être terminée, mais grâce à notre programme de vaccins phénoménal, de nouveaux traitements et tests, nous pouvons vivre avec le virus sans restrictions importantes de nos libertés.

“Aujourd’hui, je vais établir un plan clair pour l’automne et l’hiver, lorsque le virus a un avantage naturel, afin de protéger les gains que nous avons réalisés.”

Le secrétaire à la Santé, Sajid Javid, présentera les détails du plan d’hiver à la Chambre des communes avant le discours de M. Johnson.

Alors que le plan devrait inclure la possibilité de réintroduire certaines restrictions Covid, d’autres mesures, telles que les passeports pour les lieux surpeuplés, ont été supprimées.

On s’attend à ce que le gouvernement annonce qu’il abroge une partie des pouvoirs conférés par la loi sur les coronavirus qui ne sont plus considérés comme nécessaires.

Ils comprennent des mesures pour fermer des secteurs de l’économie, appliquer des restrictions aux événements et aux rassemblements et des pouvoirs pour détenir des personnes infectieuses.

Plus à venir…