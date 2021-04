Conférence de presse de Boris Johnson: Le Premier ministre s’adressera à la nation ce soir au milieu de la panique face à la variante indienne | Politique | Nouvelles

Hier, le Premier ministre a été contraint d’annuler un voyage prévu à New Delhi la semaine prochaine en raison de l’inquiétude suscitée par la flambée du taux d’infection en Inde. Le pays a également été ajouté à la «liste rouge» des voyages du Royaume-Uni, toutes les arrivées à partir du vendredi matin devant être mises en quarantaine dans un hôtel pendant 10 jours.

On craint qu’une variante indienne «double mutant» du coronavirus ne soit plus transmissible et plus mortelle.

La nouvelle souche a vu deux anciennes mutations se rassembler dans le même virus.

Il y a 103 cas au Royaume-Uni selon les chiffres officiels.

La semaine dernière, 77 cas ont été signalés.

Les scientifiques enquêtent de toute urgence pour déterminer si la nouvelle tache est à l’origine de la flambée des taux de Covid en Inde.

M. Johnson informera le pays des dernières informations sur la situation à 17 heures ce soir.

Hier, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré aux députés: «Nous avons récemment vu une nouvelle variante identifiée pour la première fois en Inde.

“Nous avons maintenant détecté 103 cas de cette variante, dont encore une fois la grande majorité ont des liens avec les voyages internationaux et ont été détectés par nos tests à la frontière.”

M. Hancock a déclaré que les échantillons avaient été analysés pour voir si la nouvelle variante avait des “caractéristiques préoccupantes” telles qu’une plus grande transmissibilité ou une résistance aux traitements et aux vaccins.

Il a ajouté: “Après avoir étudié les données, et sur une base de précaution, nous avons pris la décision difficile mais vitale d’ajouter l’Inde à la liste rouge.”

Cependant, le secrétaire à la Santé a refusé de donner des assurances que les vaccins actuellement déployés dans tout le pays seraient efficaces contre la nouvelle variante.

Lorsqu’on lui a demandé si les jabs fonctionneraient encore contre la tension, le député de West Suffolk a averti: “Bien sûr, nous examinons cette question le plus rapidement possible, mais c’est au cœur de ma préoccupation concernant la variante trouvée pour la première fois en Inde, c’est que le les vaccins peuvent être moins efficaces en termes de transmission et / ou en termes de réduction des hospitalisations et des décès.

“C’est la même préoccupation que nous avons avec la variante trouvée pour la première fois en Afrique du Sud.”

L’Inde a signalé 1 761 décès dus au Covid-19 pendant la nuit, son bilan quotidien le plus élevé à ce jour.

Il a également annoncé 259 170 nouvelles infections, un nombre record de cas quotidiens à travers le monde.

Les infections quotidiennes dépassent la barre des 200 000 depuis six jours maintenant.

Le nombre total de cas de coronavirus en Inde est de 15,32 millions, juste derrière les États-Unis.

De grandes parties du pays ont été plongées dans un nouveau verrouillage dans une tentative désespérée de freiner la propagation du virus.