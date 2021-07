Conférence de presse de Boris Johnson: une décision énorme sur Covid est prévue alors que le Premier ministre fait face à des appels à un demi-tour | Politique | Nouvelles

Bukayo Saka a été consolé par Gareth Southgate après avoir vu son penalty sauvé à Wembley (Photo: .) Arsenal et Manchester United ont apporté leur soutien à leurs stars désemparées après que Bukayo Saka et Marcus Rashford aient vu leurs pénalités sauvées en finale de l’Euro 2020 et aient ensuite fait l’objet d’horribles abus racistes […] More