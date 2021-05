Conférence de presse de la famille Floyd sur un flic du LAPD qui a partagé le mème “ You Take My Breath Away ” ⋆ .

* La famille de George Floyd et l’avocat de la famille Floyd, Ben Crump, demande le licenciement d’un policier de Los Angeles qui s’est moqué de la mort de George Floyd. Ils veulent également remercier publiquement et féliciter le chef de la police de Los Angeles, Michel Moore, qui n’a aucune objection à ce que cet officier soit renvoyé pour avoir prétendument partagé un mème à la Saint-Valentin du visage de George Floyd et de la phrase: “Vous me coupez le souffle.”

Ben Crump, un avocat de la famille de Floyd, a fait l’éloge de la recommandation de Moore, affirmant que l’officier avait fait preuve de préjugés inacceptables en partageant l’image.

«Si une personne a ce genre de mentalité, elle n’est pas le genre de personne que nous voulons avec une arme à feu et un badge, qui sont censées protéger et servir tous les citoyens de la même manière», a déclaré Crump. «Nous devons essayer d’éliminer autant que possible ce biais implicite, pour nous assurer que tous nos citoyens bénéficient de leurs droits constitutionnels.»

Le militant des droits civiques Najee Ali, un représentant de Los Angeles du procureur Crump et ami de la famille Floyd, a également soutenu le chef Moore, appelle à la révocation du policier qui s’est moqué du meurtre de Floyd aux mains de l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin qui a été reconnu coupable de La mort de Floyd en avril.

«Que tout agent des forces de l’ordre qui se moque de la torture publique et du meurtre d’un autre être humain est scandaleux. Nous n’avons pas besoin ou ne voulons pas de ce type d’agent dans notre police communautaire pour les gens de couleur qui croient inconsciemment que la vie des Noirs n’a pas d’importance », a déclaré Najee Ali.

Date: Mercredi 19 mai 2021

Temps: 14h00

Emplacement:

Commissariat de police communautaire de LAPD Harbour

2175, boulevard John S Gibson,

San Pedro, Californie 90731

Parrainé par Najee Ali, porte-parole de Los Angeles de l’avocat Ben Crump, l’avocat de la famille George Floyd.