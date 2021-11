Conférence de presse de la fiche préliminaire pour SHOWTIME PPV® de Canelo vs. Plante

LAS VEGAS (4 novembre 2021) – Les boxeurs qui s’affronteront sur le Canelo Álvarez vs. Caleb Plant le samedi SHOWTIME PPV s’est affronté jeudi avec leurs compétitions respectives palpitantes lors d’une conférence de presse enflammée avant d’entrer sur le ring dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions du MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

La conférence de presse de jeudi a réuni le double champion des super-moyens Anthony « El Perro » Dirrell et un concurrent passionnant comme « Loco » Marcos Hernández, qui se rencontrera dans une date de 10 rounds dans le cadre de l’événement. la nuit, avec un ancien champion du monde des super poids coq comme Rey Vargas qui affrontera le Mexicain Leonardo Báez dans un engagement de 10 rounds, et avec les prétendants super légers Elvis Rodríguez et Juan Pablo Romero, qui s’affronteront. -diffusion par vue à 21 h HE / 18 h HP.

Cet événement est promu par Canelo Promotions et TGB Promotions, et parrainé par Hennessy et Value.

Voici ce que les combattants avaient à dire jeudi :

ANTHONY DIRRELL

« Vous pouvez vous attendre à voir des feux d’artifice. Je sais que Marcos est un bon boxeur agressif. Ce combat sera chaud. J’essaie de faire ma marque et d’avoir l’opportunité d’affronter le vainqueur du main event. Je dois donner une bonne performance. Ce ne sera pas facile, mais je suis prêt à relever le défi.

«Ce sera une grande opportunité, l’un des combats les plus importants de l’année. Je dois gagner et redevenir ce que je savais être. On verra ce qui se passera quand je gagnerai ce samedi.

« Je suis convaincu d’appartenir à l’élite des 168 livres. C’est tout ce qui compte. Je contribue beaucoup et je n’ai peur de personne. Vous verrez les fruits de mon entraînement ce samedi.

«Je veux que les gens sachent très clairement qui mérite d’être le prochain à se battre pour les ceintures des super-moyens. Je suis un vétéran et je pense que je suis bien équipé pour faire face au vainqueur du main event de ce samedi, quel qu’il soit…

«Je veux me battre pour quelque chose d’important, comme un titre mondial. C’est ce que je chercherai après ce combat ».

MARCOS HERNANDEZ

«Je suis reconnaissant pour cette grande opportunité, et j’ai hâte de transformer ce combat en encore plus d’opportunités après samedi soir.

«Je n’ai jamais dit non à un combat si cela m’arrivait. Je dirai toujours oui. Je suis reconnaissant de pouvoir affronter un multi champion du monde. J’ai déjà combattu à 168 livres auparavant, donc le poids ne me concerne pas.

« Laissez les autres décider ce qu’une victoire signifierait pour ma réputation de boxeur, je me consacre à la boxe

«Anthony Dirrell a été double champion du monde et il sera un adversaire coriace. Je vais essayer d’être à mon meilleur niveau.

LE ROI VARGAS

« Je suis très fier de pouvoir me battre sur cette carte et je veux déjà faire mes preuves après deux ans hors du ring. Je suis prêt pour samedi.

« S’ils pensent que l’inactivité m’affectera, ils ne pourraient pas avoir plus tort. Je suis venu pour montrer que je peux encore être un concurrent. On verra ce qui se passera ce samedi, mais j’ai confiance en mes capacités.

« Si la possibilité de combattre Gary Russell Jr. est sur la table, je serai prêt à la saisir et à poursuivre le titre poids plume. Cependant, pour le moment, je ne suis concentré que sur ce qui va se passer ce samedi. sur la table,

« Mon inactivité s’est produite pour diverses raisons. Une situation avec mon ancien promoteur, puis la pandémie, et puis ma jambe gauche cassée. Mais tout ça c’est du passé et j’suis prêt pour une guerre totale du début à la fin ce samedi

LEONARDO BÁEZ

« Je suis venu profiter au maximum de cette opportunité sur une grande scène. Canelo est le boxeur le plus populaire de la planète et c’est un honneur pour moi de faire partie de cet événement. Je ferai tout ce que je peux pour gagner et donner un grand spectacle aux fans, ils le méritent.

« Si le coup de grâce arrive, j’en profiterai. Nous nous préparons très bien et nous sommes prêts à atteindre la cloche finale contre un rival de qualité comme Rey Vargas ».

ELVIS RODRÍGUEZ

« J’ai fait un long chemin pour arriver ici. Je remercie tous ceux qui m’ont aidé. J’ai dû travailler dur et j’ai corrigé de nombreuses erreurs qui m’ont aidé à m’améliorer. Je vais le prouver ce samedi.

« J’ai fait trop d’erreurs dans mon dernier combat. Je me suis concentré sur l’amélioration de ma défense, de meilleures combinaisons et d’être plus agile sur le ring. Si je bats Romero ce samedi, ma carrière recommencera. Rien n’est impossible »

.

JUAN PABLO ROMERO

« Ce week-end sera spécial pour tous les Mexicains. Je suis reconnaissant que Canelo nous ait ouvert les portes pour faire partie de cette carte préliminaire, et ravi de donner un grand spectacle aux fans qui culminera dans ma victoire.

« Mon objectif est de montrer que le style de boxe mexicain est bien en vigueur. Je vais être agressif et essayer de gagner en suivant ma stratégie »