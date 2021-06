C’est officiel. Le champion WBC des poids lourds Tyson « The Gypsy King » Fury et l’ancien champion des poids lourds Deontay « The Bronze Bomber » Wilder se rencontreront lors de leur troisième affrontement le 24 juillet en direct à la carte depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas. Fury et Wilder s’affronteront lors d’une première conférence de presse la semaine prochaine à Los Angeles.