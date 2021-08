Conférence de presse de Lionel Messi: de Mike Tyson implosant au bourdonnement de LeBron James et Tiger Woods rampant

in

Vous savez que c’est une grande nouvelle lorsqu’un sportif convoque sa propre conférence de presse.

Dans le cas de Lionel Messi, c’est une histoire avant même qu’un mot ne soit prononcé.

.

Tous les regards seront braqués sur le Nou Camp à 11h

La légende argentine s’adressera au monde en direct du Camp Nou à 11h dimanche pour parler de la fin choquante de sa carrière à Barcelone.

Après 21 ans, 778 apparitions et 672 buts, le temps de Messi en Espagne est terminé après que le Barça n’a pas réussi à conclure un nouveau contrat en raison de la réglementation financière de la Liga.

On pense que Messi était désespéré de rester, acceptant même la moitié de son salaire précédent, mais à la place, il montera sur scène en tant qu’agent libre.

On pense que le Paris Saint-Germain est en train de gagner la course pour sa signature – et les médias auront tellement de questions pour le joueur de 34 ans.

.

Vendredi, le président du Barça, Joan Laporta, a affronté les médias

Que s’est-il vraiment passé? Comment te sens-tu à propos de ça? Qu’est-ce que tu vas faire après?

Des larmes à la colère, de l’annonce de son prochain club à la mendicité d’une solution dans laquelle il reste, les possibilités sont vraiment infinies.

Elle a le potentiel de devenir l’une des conférences de presse les plus emblématiques de l’histoire du sport, rejoignant une liste prestigieuse que nous venons littéralement de dresser.

Revenons à 2002, lorsque Mike Tyson l’a complètement perdu dans la préparation de son combat avec Lennox Lewis.

Au cours de la mêlée alors que Tyson et Lewis en viennent aux mains, le premier a mordu le second à la jambe

Si Messi monte sur le podium et commence à crier « VOUS NE POUVEZ PAS DURER DEUX MINUTES DANS MON MONDE », ce serait vraiment quelque chose.

Tout l’enfer s’est déchaîné, avec Tyson menaçant de tuer des membres du public, avant de mordre Lewis à la jambe alors que des coups de poing volaient dans la pièce.

Malheureusement, il est peu probable que l’événement de dimanche connaisse ce niveau de violence – mais nous pourrions avoir une certaine tristesse.

Tiger Woods détient probablement le record de la conférence de presse la plus douloureuse de l’histoire, s’excusant auprès de tout le monde, y compris sa mère, à la télévision en direct en 2010.

.

Tiger portait un costume et tout

Le golfeur emblématique a provoqué la frénésie des médias du monde entier lorsqu’une série d’affaires ont été révélées, entraînant finalement la fin de son mariage.

Messi, bien sûr, n’a rien à regretter, mais les fans du Barça voudront que quelqu’un s’excuse de leur briser le cœur – et nous pouvons voir que cela devient émouvant.

Il y a toujours une chance, cependant, cela devient un anticlimax massif, comme lorsque LeBron James a annoncé sa décision de quitter les Cleveland Cavaliers et de rejoindre Miami Heat.

En 2010, le légendaire basketteur a fait asseoir 13 millions de personnes et l’a regardé drone pendant 30 minutes avant de finalement leur dire ce qu’il allait faire.

ESPN

LeBron a bourdonné un peu

C’était la seule raison pour laquelle quelqu’un s’est allumé – et nous ne pouvons pas imaginer que beaucoup se soient dérangés avec les 45 minutes restantes de gaufres.

Il n’y a, évidemment, aucune garantie que Messi révélera des détails sur son prochain mouvement – ​​mais s’il le fait, nous ne pouvons qu’espérer qu’il ne décidera pas de parcourir le monde à travers sa décision dans le presseur le plus ennuyeux et inutile de tous les temps.

A vous, Lionel.

