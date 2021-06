Conférence de presse de Nintendo à l’E3 : nouveau personnage Smash, jeu Metroid – mais pas de nouvelles sur Switch Pro

Eiji Aonuma de Nintendo présente le 35e anniversaire de la Zelda Game’n’Watch lors de l’E3 2021 Nintendo Direct. (Capture d’écran YouTube)

L’un des personnages les plus anciens de Tekken rejoint le casting de Super Smash Bros. Ultimate, il y a un nouveau jeu à venir pour la franchise principale Metroid pour la première fois en 19 ans, et Breath of the Wild 2 étend son gameplay au ciel au-dessus Hyrule.

Nintendo a annoncé ces jeux et plus encore dans son livestream préenregistré Nintendo Direct mardi matin, qui était sa contribution officielle au salon annuel Electronic Entertainment Expo.

Alors que le Direct s’est ouvert avec une annonce que toutes les dates spécifiées dans le flux étaient susceptibles de changer, en particulier en raison de problèmes de production liés à COVID-19, il a mis en place un calendrier étonnamment chargé pour le Switch pour la prochaine année et demie.

Cependant, Nintendo a précisé d’emblée que cette présentation concernait spécifiquement les logiciels à venir pour le Switch. À ce stade, plusieurs sources ont signalé l’intention de Nintendo de sortir un nouveau “Switch Pro”, plus puissant, certains allant même jusqu’à prétendre que la nouvelle édition du matériel pourrait sortir plus tard cette année, mais Nintendo n’en a rien dit ici.

Les développeurs de Tekken, Bandai Namco, ont également été impliqués dans la production de Super Smash Bros. Ultimate, ce qui peut expliquer pourquoi Kazuya est ici. (Capture d’écran YouTube)

Sa première grande révélation était, comme prévu, le prochain personnage à rejoindre la programmation de Super Smash Bros. Ultimate. Cette fois, le combattant est Kazuya Mishima, l’un des principaux antagonistes de la série de jeux de combat Tekken.

Kazuya est un pratiquant de karaté percutant qui peut aussi, pour des raisons, se transformer en une forme partiellement démoniaque. Il est livré avec à la fois son costume traditionnel et son costume d’affaires élégant et son pardessus des jeux Tekken plus récents, ainsi qu’une scène de fond basée sur le dojo Mishima.

Comme c’est typique pour Smash, le producteur de la série Masahiro Sakurai enregistrera et présentera une vidéo complète pour décomposer les mouvements et les traditions du personnage. La vidéo de Kazuya sera diffusée le 28 juin.

Autre surprise, Nintendo a annoncé Metroid : Dread, une nouvelle aventure pour son personnage emblématique Samus Aran. Metroid a toujours été le beau-fils roux des franchises de base de Nintendo, c’est donc toujours un peu un choc lorsque Nintendo se souvient qu’il existe, sans parler de produire un nouveau jeu dans la franchise de base.

Dread est un jeu d’action et d’exploration « 2.5D », similaire aux jeux Metroid classiques des années 80 et 90. Samus saute à nouveau entre les plates-formes dans un style à défilement horizontal et est poursuivi à l’occasion par un ennemi robotique indestructible.

Dread devrait sortir le 8 octobre, aux côtés de deux nouveaux jouets Amiibo pour Samus et le robot qui la poursuit.

Eiji Aonuma de Nintendo est monté sur scène à la fin de la présentation pour discuter des plans actuels de la franchise Legend of Zelda, où il est producteur. Un remaster HD de Skyward Sword est toujours prévu pour le mois prochain, après son annonce plus tôt cette année, et Hyrule Warriors: Age of Calamity reçoit une nouvelle “vague” de DLC, Pulse of the Ancients, le 18 juin.

Pour célébrer le 35e anniversaire du Zelda original, Aonuma a présenté une nouvelle édition des horloges de bureau jouables Game ‘n’ Watch de Nintendo. Cette version comprend The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link, l’édition Game Boy de The Legend of Zelda: Link’s Awakening et une édition spéciale du mini-jeu Vermin qui se trouve être la vedette de Link.

Plus important encore, et pour la première fois depuis longtemps, Aonuma a présenté de nouvelles images de Breath of the Wild 2, la suite tant attendue du hit 2018 de Nintendo. Le nouveau jeu inclura apparemment beaucoup plus d’action dans le ciel au-dessus d’Hyrule et montra Link en parachute, combattant de nouveaux ennemis et utilisant de nouvelles capacités. BotW2 est actuellement prévu pour une date de sortie en 2022.

Les autres jeux Switch annoncés au Direct d’aujourd’hui incluent :

Mario Party Superstars est une sorte de collection de « plus grands succès » pour la franchise de jeux de société de longue date de Nintendo. Il est livré avec un jeu en ligne complet, y compris un système de matchmaking, ce qui est inhabituel pour Nintendo, et 100 mini-jeux de toute l’histoire de la série. Il sort le 29 octobre. Mario Golf: Super Rush est toujours sur la bonne voie pour sortir le 25 juin. Nintendo a annoncé au Direct qu’il recevrait des mises à jour gratuites non spécifiées après la sortie, qui comprendront plus de terrains de golf et de personnages jouables. WarioWare est de retour pour la Switch. La série, qui est traditionnellement une compilation de mini-jeux addictifs et de dessins animés avec l’homologue gourmand de Mario Wario comme une sorte de MC, revient le 10 septembre avec Get It Together. Shin Megami Tensei V, la dernière entrée de la série populaire de RPG japonais (le titre se traduit à peu près par “Résurrection de la vraie déesse”), est maintenant officiellement prévu pour sortir sur le Switch le 12 novembre. Vous incarnez un lycée de Tokyo. étudiant qui est soudainement transporté dans une autre dimension, où la ville est une ruine abandonnée habitée par des anges et des démons. Vous pouvez recruter ces anges et démons en tant que membres de votre groupe, pendant que vous explorez et essayez de survivre. Un nouveau jeu Mario+Lapins Crétins, Sparks of Hope, est une collaboration entre Nintendo et le studio tiers basé à Montréal Ubisoft. Il fait suite à Kingdom Battle, le jeu de stratégie à succès de 2018, en envoyant Mario, ses amis (y compris maintenant Rosalina) et leurs imitateurs Lapins Crétins en mission contre un « nouveau mal mystérieux ». Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin de Capcom sortira le 9 juillet. Il s’agit de la dernière entrée dans le spin-off aventure/RPG du très populaire Monster Hunter Fatal Frame: Maiden of Black Water, un jeu d’horreur de survie qui était auparavant un Exclusivité Wii-U, recevra un port Switch plus tard cette année. Nintendo revisite sa série Advance Wars avec une nouvelle compilation. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, qui a été mis en vente peu de temps après le Direct, reconstruit les deux jeux de stratégie Game Boy Advance à partir de zéro. La populaire série d’aventures Life is Strange arrive sur Switch. La dernière entrée, True Colors, sortira le 10 septembre, tandis que la collection remasterisée du jeu original est prévue pour une date non précisée plus tard cette année. Les Gardiens de la Galaxie de Square Enix arriveront sur Switch le 10 septembre. Ce jeu d’action, vaguement basé sur les films Marvel Cinematic Universe, vous permet de jouer le rôle de Peter Quill dans une aventure ironique aux côtés des autres Gardiens. Le Super Monkey Ball de Sega célèbre son 20e anniversaire avec Banana Mania, une collection haut de gamme des jeux précédents de la série. La série Danganronpa (littéralement « réfutation par balle ») de mystères de meurtre surréalistes était un succès culte sur la 3DS. Pour célébrer son 10e anniversaire, il sera réédité sur Switch plus tard cette année dans une compilation, Decadence, qui rassemble les trois jeux, aux côtés d’une édition remaniée et élargie du jeu de société de Killing Harmony. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 Remastered sera porté sur Switch le 25 juin. Le premier projet du développeur japonais Artisan Studio, Astria Ascending, arrive sur Switch le 30 septembre. Il s’agit d’un JRPG 2D entièrement interprété avec des développeurs. qui ont travaillé sur les séries Final Fantasy, Nier et Bravely Default, avec des illustrations dessinées à la main aux couleurs impressionnantes.