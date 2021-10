Lire du contenu vidéo

Le shérif local et le procureur enquêtant sur la fusillade mortelle sur Alec BaldwinLe plateau de tournage de « Rust » parle pour la première fois de l’affaire … et TMZ diffuse en direct.

Shérif du comté de Santa Fe, Adan Mendoza, et le procureur du district de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, sera devant les caméras à 12 h HE pour discuter de la sonde et éventuellement répondre aux questions.

La fusillade tragique reste une enquête ouverte. Jusqu’à présent, personne n’a été inculpé au pénal, mais le procureur a déclaré qu’il n’avait pas encore exclu cette possibilité.

Comme vous le savez, Alec a appuyé sur la gâchette, tirant la balle réelle fatale de munitions qui ont tué directeur de la photographie, Halyna Hutchins, et directeur blessé, Joël Souza.

Directeur assistant Dave Hall a remis à Alec l’arme utilisée dans la scène et lui a dit que c’était un « pistolet froid » … ce qui signifie qu’il n’était pas chargé. De toute évidence, il n’avait pas été suffisamment inspecté au préalable. Comme nous vous l’avons dit pour la première fois, certains membres d’équipage utilisaient le même canon pour cible d’entrainement avec de vraies balles.

L’électricien en chef du film, Serge Svetnoy, a récemment partagé ce qu’il dit être le la dernière Photo de Hutchins sur le plateau, et il blâme sa mort sur Halls et l’armurier du film, Hannah Gutierrez-Reed.

Nous sommes maintenant sur le point de savoir si les autorités ont des preuves de négligence criminelle.