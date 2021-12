Conférence de presse des trois premiers du Grand Prix d’Abu Dhabi

Transcription des interviews d’après-course et la FIA a organisé les trois meilleures conférences de presse après le Grand Prix d’Abou Dhabi, manche 22 de la saison 2021 du Championnat du monde de Formule 1, sur le circuit de Yas Marina à Abou Dhabi.

Avec le vainqueur de la course et nouveau champion du monde de F1 Max Verstappen (Red Bull Racing), le deuxième Lewis Hamilton (Mercedes) et le troisième Carlos Sainz (Ferrari

Suivre les entretiens menés par Bouton Jenson

Question : Max Verstappen, vous êtes champion du monde de Formule 1 ?

Max Verstappen: C’est incroyable. Je veux dire, tout au long de la course, j’ai continué à me battre et bien sûr cette opportunité sur la dernière, c’est incroyable. J’ai toujours une crampe. Mais c’est dingue. C’est fou. Je ne sais pas quoi dire. Ces gars-là, mon équipe et bien sûr Honda, ils le méritent. Je les aime tellement. J’aime vraiment, vraiment travailler avec eux, déjà depuis 2016, mais cette année a été incroyable.

Question : Christian a dit qu’avec 10 tours à faire, vous pourriez avoir besoin d’un miracle pour gagner ce championnat du monde. Vous avez votre miracle.

MV: Ça arrive. Oui, enfin un peu de chance, pour moi. En disant que je veux aussi dire un grand merci à Checo, je veux dire qu’il s’en donnait aussi à cœur joie aujourd’hui. C’était un excellent travail d’équipe et c’est un coéquipier incroyable.

Question : Vous nous avez offert le championnat le plus excitant cette année, vous-même et Lewis. Cette année restera dans l’histoire comme l’une des meilleures de tous les temps et vous êtes sorti vainqueur. Avez-vous un message pour votre équipe, pour tous vos fans qui sont là pour vous soutenir ?

MV: À mon équipe, je pense qu’ils savent que je les aime et j’espère que nous pourrons le faire pendant 10 ou 15 ans ensemble. Il n’y a aucune raison de changer jamais. Je veux rester avec eux pour le reste de ma vie. J’espère qu’ils me laisseront. Ouais, c’est dingue. Je suis tellement heureux. Christian mais aussi Helmut qui m’a fait confiance pour être dans l’équipe en 2016. Notre objectif était bien sûr de gagner ce championnat et nous l’avons fait.

Q: Carlos, je ne suis pas sûr que vous vous attendiez à un podium mais je suis sûr que vous le remporterez ce week-end ?

Carlos Sainz: Je vais certainement le prendre ouais, surtout après tout ce qui s’est déroulé dans cette course avec cette voiture de sécurité tardive. Nous étions tout le temps au bon endroit au bon moment avec un bon rythme et oui, un podium pour terminer une saison magique, première saison pour moi chez Ferrari. P5 au championnat je pense. J’ai tout pris aujourd’hui et je l’ai vraiment apprécié.

Question : Vous aviez le rythme aujourd’hui. La voiture avait l’air bien et le rythme semblait très soutenu.

CS: J’étais très fort aujourd’hui. Depuis les qualifications d’hier, j’ai fait un bon tour et aujourd’hui, avant la course, déjà dans les tours de la grille, la voiture se sentait vraiment bien et j’ai pu faire un premier relais solide, un relais solide sur le Hard. Avec la Safety Car à la fin, les nerfs étaient au plus haut, mais nous avons réussi à garder le cap et j’ai beaucoup apprécié.

Q : Je dois vous poser des questions sur Max et Lewis. Max arrive en tête et devient champion de Formule 1. Quelles sont vos pensées?

CS : Je pense que celui qui est arrivé en tête aujourd’hui allait le mériter. Je pense que ce sont deux grands pilotes au sommet de leur carrière, qui préparent un grand spectacle. Félicitations à tous les deux, surtout pour Max évidemment après cette méga victoire. Heureux pour lui car nous avons partagé notre première année ensemble à Toro Rosso et le voir maintenant capable de remporter un championnat du monde est aussi une bonne chose pour moi et je l’admire.

Q : Lewis, ça a été une saison incroyable à regarder pour tout le monde, pour les fans de Formule 1, que vous soyez un fan de Max ou un fan de Lewis, ça a été une de ces saisons qui s’est déroulée jusqu’au dernier tour. du Grand Prix d’Abu Dhabi, la dernière course. Ça n’a pas marché mais tu dois être fier de ce que tu as fait cette année ?

Lewis Hamilton: Ouais, eh bien tout d’abord un grand bravo à Max et à son équipe. Je pense que nous avons fait un travail incroyable cette année. Mon équipe, tout le monde à l’usine, tous les hommes et les femmes que nous avons, et ici, ont travaillé si dur toute cette année. Cela a été la saison la plus difficile. Je suis si fier d’eux, si reconnaissant de faire partie du voyage avec eux. Nous avons tout donné. Cette dernière partie de saison, nous avons absolument tout donné et nous n’avons jamais abandonné et c’est la chose la plus importante.

Q : Vous avez évidemment commencé un peu en arrière au début de l’année, mais comme vous l’avez dit, vous avez travaillé ensemble et vous avez terminé la saison en force. Cela ne s’est pas tout à fait passé dans votre sens, mais je pense que nous avons vu le meilleur Lewis Hamilton que j’ai jamais vu et vous semblez très confiant dans votre capacité à revenir l’année prochaine et à vous battre à nouveau pour cette couronne ?

LH : Bien sûr, je me sens bien, je me sens bien dans la voiture ces derniers mois, surtout à la fin. Si je suis honnête, nous sommes toujours dans la pandémie et je souhaite vraiment rester en sécurité et passer un bon Noël avec toutes leurs familles et nous verrons l’année prochaine.

CONFÉRENCE DE PRESSE DU GRAND PRIX D’ABU DHABI

Q : Max, toutes mes félicitations. Nous allons aborder le titre mondial dans un instant, lors d’une conférence de presse séparée. Alors, tout d’abord, la course, comment résumez-vous ces 58 tours ?

MV : Trépidant. Au début bien sûr, nous manquions clairement de rythme, mais j’ai juste essayé de rester avec lui le plus longtemps possible, de quelque manière que ce soit. Nous n’avions tout simplement pas le rythme. Déjà, le départ n’était pas bon, d’une manière ou d’une autre, mais alors oui, c’était vraiment très difficile là-bas. J’étais, bien sûr, un peu seul. Checo a ensuite fait un travail incroyable pour essayer de garder Lewis derrière, alors l’écart s’est à nouveau réduit, alors nous avons recommencé mais clairement, il s’éloignait à nouveau. Ensuite, nous avons essayé quelque chose de différent avec le VSC, mais cela n’a pas vraiment fonctionné car clairement, nous n’avions toujours pas le rythme – mais bien sûr, tout est devenu assez fou à la fin avec cette voiture de sécurité et ce redémarrage dans le dernier tour.

Q : Comment étaient les émotions dans le cockpit à la fin ?

MV : Assez fou mais aussi une crampe massive dans ma jambe dans tout ce dernier tour. J’étais donc derrière Lewis dans les virages 2, 3 et j’avais une énorme crampe, donc j’étais comme à plein régime mais j’avais à peine la force de pousser plus, donc j’étais content qu’il y ait le virage 5 pour que je puisse freiner et me détendre pendant quelques secondes, puis de nouveau dessus pour les deux longues lignes droites qui sont très, très douloureuses – mais bien sûr pour ce dernier tour, vous le mordez juste mais oui, des émotions folles après.

Q : Quelques instants que j’aimerais retenir. Tout d’abord, cette bataille avec Lewis dans le premier tour, dans le virage 6.

MV : Ouais, j’ai eu une bonne course et je suis allé à l’intérieur. Je n’ai même pas bloqué, j’ai juste pris le virage, j’ai fait ma ligne et puis, bien sûr, il a choisi d’utiliser la sortie de secours et a essentiellement gagné un avantage en restant un peu devant. Et rien ne s’est passé, alors je me suis concentré sur moi-même et j’ai continué.

Q : Carlos, je viens à vous maintenant, votre quatrième podium de la saison, quelle fantastique façon de terminer l’année.

CS : Oui, c’est vraiment une excellente façon de terminer une première année très positive chez Ferrari pour moi. Une année très difficile, mais au final, elle s’est avérée très solide. Une année dont je suis assez fier et oui, pour la terminer avec un podium dont personne ne se souviendra probablement – ​​je vais l’ajouter à la collection – à cause de ce qui se passait devant. Mais oui, j’ai beaucoup aimé ça et j’ai mis en commun tout ce que j’ai appris au cours de cette première année pour préparer probablement ma course la plus forte chez Ferrari.

Q : Il semble que vous soyez devenu de plus en plus fort au fur et à mesure que la saison avançait. Même sur-qualifier une Mercedes pour cette édition du Grand Prix d’Abu Dhabi. Quelle satisfaction cela vous procure-t-il ?

CS : Cela me donne vraiment satisfaction de terminer l’année plus fort que je ne l’avais commencée. Je pense que j’ai aussi réussi à commencer l’année à un très bon niveau, ce qui était le plus gros défi, apprendre une nouvelle voiture. Ensuite, j’ai eu beaucoup de choses à améliorer sur mon pilotage. Sur les départs, sur la gestion de course et puis je dirais ce dernier tiers de la saison, j’ai été le Carlos que je voulais être, et le Carlos des deux années très fortes chez McLaren, et cela m’a donné l’opportunité être à nouveau très bon en qualifications, et bon dans les courses et oui, constant.

Q : Vous êtes cinquième au championnat des pilotes, devant votre coéquipier également.

CS : Ouais. Plus symbolique qu’autre chose, car ce n’est pas comme si terminer cinquième, sixième ou septième du Championnat aujourd’hui aurait changé mon humeur avant la trêve hivernale. Mais c’est, oui, un autre signe fort que cette année a été forte, que cette année a été positive pour moi, surtout la façon dont elle s’est terminée dans ce dernier tiers, me donne juste beaucoup de confiance en 2022, quoi qu’il arrive et quelle que soit la voiture Ferrari et moi avons, nous allons y aller, car ma confiance est élevée.

Q : Et 2022, dans 98 jours.

CS : Ouais, pas tant que ça. Une pause bien méritée qui s’annonce car j’ai passé beaucoup de temps cette année dans l’usine. J’ai passé beaucoup de temps en meeting, à faire des heures supplémentaires sur la piste, des heures supplémentaires partout et j’ai l’impression que je mérite un peu de répit. Encore quelques tests importants à faire la semaine prochaine, pour en savoir plus sur les pneus et préparer 2022 – mais je pense que je mérite un peu de temps libre.

Q : Et un dernier de moi Carlos. Pouvons-nous avoir un mot rapide sur le travail que le gars de droite a fait cette année ?

CS : Vraiment exceptionnel, vraiment incroyable depuis le début de l’année. Je pense que Max a fait preuve d’un rythme incroyable, d’une capacité de course incroyable avec probablement le pilote le plus fort. Lewis est sept fois champion du monde et pour se battre contre lui, au niveau qu’il a fait, pour moi, celui qui est arrivé en tête aujourd’hui l’aurait mérité car ils ont tous les deux atteint un niveau incroyable. Le fait que ce soit Max et évidemment après notre première année en Formule 1 ensemble, me rend fier de lui et ouais, un peu mélancolique à propos de notre première année en Formule 1, et de le voir enfin Champion du Monde maintenant, ouais, je lève les yeux à lui dans le bon sens, sachant qu’il est possible de réaliser son rêve. Et aussi, félicitations à Red Bull, c’est mon ancienne famille que je suis venue en Formule 1 et je les félicite et j’espère que l’année prochaine nous pourrons au moins leur en donner pour leur argent.

Rapport de course du Grand Prix d’Abou Dhabi 2021 ici>>>