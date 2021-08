Conférence de presse d’Ole Gunnar Solskjaer : Raphael Varane indisponible, Jadon Sancho en vedette et plus

Une conférence de presse d’Ole Gunnar Solskjaer est revenue cet après-midi avec le manager de Manchester United interrogé par des journalistes avant le match d’ouverture de samedi en Premier League contre Leeds United.

Solskjaer a révélé des mises à jour sur la disponibilité de ses joueurs, dont Raphael Varane, dont le transfert n’est pas encore tout à fait terminé, et Jadon Sancho.

Conférence de presse d’Ole Gunnar Solskjaer : mise à jour des actualités de l’équipe et plus

Conférence de presse d’Ole Gunnar Solskjaer : l’absence de Raphael Varane expliquée

Le défenseur français Raphael Varane, qui est sur le point d’achever un transfert du Real Madrid à Manchester United, ne l’a pas fait à temps pour faire ses débuts à Old Trafford samedi après-midi.

Solskjaer a déclaré lors de la conférence de presse : « Il ne s’est pas entraîné avec nous. Les choses prennent du temps. Pas encore fait à 100%. Il ne sera pas impliqué car il ne s’est pas entraîné avec nous. Le gros problème était la quarantaine et l’isolement – ​​ce sera bientôt fait. »

Les supporters de Manchester United devront attendre pour voir leur homme.

L’avenir de Paul Pogba

Solskjaer a de nouveau été interrogé sur la situation de Paul Pogba au club, le contrat du Français expirant dans un an, il a répondu: “C’est un joueur de Man United, il reste un an de contrat. On en a parlé et écrit si souvent, chaque discussion que j’ai eue avec Paul est positive, il sait ce que nous voulons et j’espère qu’il reste en retrait et qu’ils prennent des décisions, ce sera toujours comme ça avec Paul, c’est un aimant médiatique.

Pogba a joué la seconde moitié de la victoire amicale de pré-saison 4-0 de United contre Everton le week-end dernier.

Jadon Sancho : plus précis que prévu

Un nouvel homme de United pour faire ses débuts est l’attaquant international anglais Jadon Sancho.

Ole Gunnar Solskjaer a révélé qu’il serait impliqué : « Jadon va être impliqué définitivement, Bonne semaine, mais était malade après ses vacances. Il a l’air plus vif que prévu. Je ne peux pas vous dire s’il va commencer cependant.

Les fans de Manchester United attendent avec impatience la révérence de leur nouvel homme vedette pour le club et il ne pouvait pas faire mieux que d’impressionner son grand rival Leeds United.

Les aspirations de Manchester United pour le titre de Premier League

C’est la question sur toutes les lèvres, surtout depuis que Solskjaer a signé un nouveau contrat le mois dernier. Il est temps pour Manchester United de livrer.

Solskjaer a déclaré: “Toujours faire pression avant chaque saison. Lorsque vous avez terminé la pré-saison, une grande partie du travail est terminée. Nous devons prendre un bon départ.

“Ce club est synonyme de trophées, de bon football et nous devons continuer à nous développer. L’équipe a l’air affamée et nous avons fait de bonnes affaires. Les deux premiers matchs sont toujours une inconnue.

Le Norvégien a ajouté : « Eh bien, nous avons progressivement comblé les écarts. Rien n’est au-delà de ces joueurs, je ne le mettrais pas au-delà d’eux. Il faudra une très, très bonne saison. Vous voulez venir en avril et mai et en faire partie.

Anthony Martial fait les bonnes choses avant la saison importante

Anthony Martial fait face à une saison importante à Manchester United. Après avoir déçu la saison dernière, une saison qui a suivi ses meilleurs chiffres à ce jour. C’était sûrement trop pauvre pour être vrai. À la lumière des récentes spéculations sur les transferts, Ole Gunnar Solskjaer a révélé que l’attaquant français se portait bien avant la nouvelle saison : « Je ne serais pas surpris si d’autres équipes ciblaient Anthony parce que c’est un très bon joueur.

« De retour fort et avide de prouver sa qualité. Vous pouvez à nouveau voir ce grain entre ses dents, il est prêt à relever le défi. Nous sommes heureux de l’avoir. »

Martial a commencé la victoire 4-0 sur Everton et pourrait être en compétition avec Mason Greenwood, en l’absence d’Edinson Cavani, pour commencer contre Leeds.

Le joueur de 25 ans réclame une grosse saison avec United. Nul doute que les Red Devils chercheront ailleurs un attaquant l’été prochain, si Mason Greenwood ou Martial n’intervenaient pas aux côtés de Cavani cette campagne.

Photo principale

Intégrer à partir de .