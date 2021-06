Conférence de presse finale de Charlo-Montiel

Photo : Esther Lin / SHOWTIME

Jermall Charlo, champion du monde WBC des poids moyens invaincu, a affronté le percutant Juan Macías Montiel jeudi lors de la dernière conférence de presse avant de se rencontrer en direct sur SHOWTIME ce samedi depuis le Toyota Center de Houston, Texas.

“C’est ma ville natale et je continuerai d’être un champion” – Charlo

“Si vous voulez échanger des coups avec moi, vous regretterez d’avoir choisi cette stratégie”, a déclaré Montiel.

JERMALL CHARLO

« J’ai la chance d’être dans cette position pour montrer mon talent. Le camp était incroyable. J’ai toujours fait un bon match et je suis prêt.

« Samedi, vous pouvez vous attendre à un combat difficile. Si vous venez à moi comme tout le monde vient à moi, vous verrez Jermall Charlo lui-même. Je peux lancer des KO explosifs, faire 12 rounds ou vous frapper du début à la fin.

« S’il est fort comme on dit, je vais vous montrer mon mouvement et attaquer le corps. J’ai toutes les compétences et les capacités de tout autre grand poids moyen à travers l’histoire.

« Il est fort, mais je combats des combattants forts. Je m’entraîne tout le temps avec des boxeurs lourds. Je suis fort aussi, non ? Je ne suis pas concerné par sa puissance. C’est ma ville natale et je continuerai à être un champion. Parler de son pouvoir me fera me battre plus fort.

« C’est un vrai combat. Ce n’est pas James Kirkland ou Hugo Centeno Jr. Vous êtes seulement aussi bon que votre dernier combat. Il y a des niveaux à cela et je vais montrer à quel niveau je suis samedi. Si c’est si bon et si votre équipe a un plan de match que personne d’autre n’a utilisé auparavant, je le prendrai. Mais je me suis entraîné dur pour ce combat et je vais le montrer.

«Je suis honoré de me battre le 19 juin avec l’opportunité de représenter mon peuple. Je peux me battre pour tous mes ancêtres qui ont combattu avant moi. J’aime ça et je suis concentré.

« Chaque combattant veut la ceinture. Je me souviens avoir été dans cette position, mais maintenant j’ai plus faim. Je ne couche avec personne. Je suis encore jeune dans ma carrière. Je ne peux pas faire d’erreurs pour le moment. Je sais qu’il vient se battre.

« Je ne néglige pas Montiel. Le samedi est un jour férié et c’est super. Mais je risque ma vie à chaque fois que je monte sur le ring. Je ne peux pas ignorer ce gars. Il dit qu’il s’est entraîné dur, mais je me suis entraîné beaucoup plus dur.

« Le 19 juin va être une fête. Tout le monde se prépare pour un spectacle. Je viens me battre. Je risque tout. Ce sera l’un des combats où je ferai ce que je dis que je ferai.”

JUAN MACIAS MONTIEL

« J’ai eu un camp d’entraînement incroyable. C’était le meilleur camp de toute ma carrière. C’était très dur physiquement, mais maintenant je me sens très bien. Nous avons travaillé dur pour amener un autre champion du monde au Mexique.

« J’ai l’intention de montrer tout ce sur quoi nous avons travaillé au camp d’entraînement samedi soir. Nous avons travaillé sur une variété de techniques et de styles à utiliser dans ce combat. Je suis ravi de les montrer sur le ring.

«J’étais l’outsider dans le combat de James Kirkland et tout le monde a vu ce qui s’est passé. Je ne m’entraînais pas comme je le fais maintenant quand j’ai combattu Hugo Centeno Jr. pour un match nul. Je sais que j’ai le meilleur poids moyen devant moi, donc je savais que je devais m’entraîner plus fort que jamais pour ce combat.

«Je pense que si vous voulez échanger des coups avec moi, vous regretterez d’avoir choisi cette stratégie.

« Je suis très reconnaissant pour cette opportunité. Samedi soir, je vais réaliser mon rêve de devenir champion du monde. Peu importe ce que ça coûte.”

La conférence de presse de jeudi mettait également en vedette le concurrent montant des poids légers Isaac Cruz et l’ancien champion du monde Francisco Vargas, qui s’affronteront dans le co-événement principal de 10 rondes, en plus de l’ancien champion du monde des super poids coq Angelo Leo et du concurrent mexicain Aaron Alameda, qui se battent dans le CHAMPIONNAT DE BOXE SHOWTIME. ouverture de la télédiffusion.

ISAAC CRUZ

« J’ai eu un excellent entraînement de deux mois et demi et je suis prêt pour samedi soir. Vargas a un style similaire au mien. Nous aimons tous les deux être devant notre adversaire, donc ce sera un grand combat.

« Je prévois de remettre le Mexique en tête une fois de plus. ‘Pitbull’ Cruz va apparaître comme je le fais toujours. Cela va être une guerre.

«Je prévois d’offrir un merveilleux cadeau à tous les fans de Houston. Tout comme j’ai livré à San Antonio il y a deux combats, je vais vous montrer la même puissance.

«Je viens pour gagner et je suis prêt à lever la main. Je ne regarde pas au-delà de Vargas, mais je serai prêt pour le prochain après ma victoire. »

FRANCISCO VARGAS

« Je suis très motivé et j’ai hâte que samedi soir arrive. J’ai eu un excellent camp d’entraînement et je sais que ce sera un combat plein d’action pour les fans.

« Nous voulons tous les deux gagner pour notre pays. Tout le monde sait quel genre de combat ce sera. Cruz est un combattant fort qui se montre, donc je dirais que nos styles sont définitivement similaires.

“Il n’y a pas grand chose à dire. Les gens pourraient penser que je n’ai plus rien, mais je vais prouver samedi soir qu’il y en a beaucoup dans le réservoir. Tout le monde le verra le 19 juin.

«Ce sera un combat très divertissant. Il pourrait certainement voler la nuit. Cela s’annonce comme ce genre de combat.

« Quand vous avez deux guerriers mexicains, vous pouvez vous attendre à un autre combat de l’année. Ne le manquez pas samedi.”

ANGELO LION

«C’est un plaisir de combattre à Houston, au Texas. J’ai échoué dans mon dernier combat, mais dans ce camp, nous avons amélioré ma force et mon conditionnement. Je suis beaucoup plus fort et plus sage de l’expérience que j’ai eue contre Stephen Fulton.

« Le camp d’entraînement avec mon père a été formidable. Nous sommes prêts à faire un spectacle pour Houston samedi.

« J’ai eu COVID-19 environ six semaines avant le combat contre Fulton. En tant que lutteur, je voulais faire un spectacle pour les fans, quoi qu’il arrive. Dans ce combat, je n’avais pas la même endurance que j’avais dans le combat précédent. Je me sens complètement guéri maintenant et nous allons faire une bonne performance.

«Je suis très motivé sachant que j’ai été champion une fois et que je peux à nouveau atteindre cette hauteur. Je veux juste montrer à tout le monde que je suis toujours au plus haut niveau dans cette division et une menace sérieuse pour quiconque. »

AARON ALAMEDA

«Nous nous sommes entraînés très dur pour ce combat. J’ai beaucoup de bonnes expériences avec le combat de Luis Nery et samedi je vais montrer tout ce que j’ai appris.

“C’était une belle opportunité contre Luis Nery. Je vais lâcher mes mains, tout laisser sur le ring et sortir victorieux samedi soir.

«Je suis très motivé par mon expérience précédente contre Nery. Tout le monde verra que je suis prêt à tout pour gagner ce combat.”