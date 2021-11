Conférence de presse finale de David Benavídez vs. Kyrone Davis

PHOENIX – 11 novembre 2021 – Le double champion du monde invaincu David « El Bandera Roja » Benavídez et le concurrent des super-moyens Kyrone Davis se sont affrontés lors de leur dernière conférence de presse ce jeudi à la veille de leur combat, qui sera le événement principal ce samedi 13 novembre en direct sur SHOWTIME dans le cadre d’un événement Premier Boxing Champions du Phoenix Footprint Center.

José Benavídez, le frère aîné de David et prétendant vétéran, a également figuré en bonne place lors de la conférence de presse de jeudi aux côtés de son adversaire argentin Francisco Emanuel Torres. Les deux se rencontreront dans le co-événement principal de 10 rondes à partir de 21 h HE / 18 h HP.

Les frères Benavidez veulent impressionner leur peuple lorsqu’ils se battent à nouveau dans leur ville natale ce samedi soir, marquant la première fois qu’ils entrent tous les deux sur le ring à Phoenix depuis 2015.

Les billets pour cet événement, qui est promu par Sampson Boxing et TGB Promotions, sont maintenant en vente sur Ticketmaster.com.

Ensuite, les déclarations des boxeurs ce jeudi au Footprint Center :

DAVID BENAVÍDEZ

« Cette fois, ma préparation a été formidable. Chapeau à Kyrone Davis pour avoir accepté ce combat, mais j’ai une séquence à élimination directe et je prévois de continuer ce samedi soir. Les fans veulent voir des KO, et c’est ce que je veux leur donner.

«Je suis ravi de pouvoir à nouveau combattre les gens dans les gradins après avoir eu mes deux derniers combats dans la bulle. L’énergie sera énorme.

«Nous avons repris l’entraînement immédiatement après que Davis a été annoncé comme remplaçant. Je suis juste content que la date ait été enregistrée. Je me suis entraîné avec plusieurs sparrings différents et j’ai l’habitude de m’adapter à plusieurs styles différents. Je vais m’adapter à ce que fait mon rival ce samedi.

« J’ai eu beaucoup de soutien de la part des gens ici (à Phoenix) et cela a été spectaculaire. La dernière fois que j’étais ici, c’était en guise de préliminaire pour mon frère. Je veux déjà ressentir à nouveau l’énergie des gens.

« Une fois que mes adversaires ressentent ma pression, ils se rendent compte que ma force est différente. Je veux voir comment (Davis) réagira à ma puissance, mes combinaisons et ma vitesse. Je vais faire de mon mieux et je vais m’amuser.

«Je ne pense pas à Canelo, juste à Kyrone Davis. Je suis ravi de donner à mes fans un bon spectacle et de montrer à quel point je me suis entraîné dur, comme s’il s’agissait d’un combat pour le titre mondial. Je suis prêt pour le prochain.

« J’essaierai toujours d’éliminer mon rival. Pas seulement Kyrone, mais aussi tous ceux qui viennent après lui. Je suis un guerrier et je vais vous donner une guerre. Ce sera une excellente soirée pour mon frère et moi.

« Mon frère continue d’être mon modèle, je continue de l’admirer beaucoup. Nous essayons de sortir nos têtes l’une de l’autre lorsque nous nous entraînons et peut-être que nous ne parlons pas pendant des jours après cela car nous nous battons si sérieusement, mais il me motive tous les jours. Surtout à cause de la façon dont il s’est remis de sa blessure.

« Kyrone Davis est intelligent et sait à quoi il doit faire face. Nous n’avons pas peur les uns des autres, et cela fera de ce combat un grand.

« Avoir toute notre famille ici est tout pour nous. J’ai passé une grande partie de mon enfance au Central Boxing Gym. La première fresque était celle de mon frère, et j’ai dit que je voulais l’imiter. Savoir que Phoenix nous soutient me motive beaucoup. »

KYRON DAVIS

« Parfois, vous voulez monter des marches, mais vous trébuchez. J’ai vu cela se produire plusieurs fois. Mon travail est de faire en sorte que le samedi soir ne soit pas idéal pour lui. Je vais en profiter et faire de mon mieux.

« J’ai fait ça toute ma vie. Accepter un combat avec seulement deux semaines de préavis ne m’affecte pas le moins du monde. Pour quelqu’un, essayer de tricher est irrespectueux envers la boxe. Accepter ce combat est mon devoir envers le sport.

«Ce combat sera de classe mondiale, et je suis venu pour gagner. J’ai montré que je suis capable de me battre à ce niveau quand j’ai affronté Anthony Dirrell. Cette performance m’a permis d’obtenir ce combat, et je vais leur donner un spectacle pour que nous puissions tous nous amuser.

« Toutes les bonnes choses ont enfin une fin. Sa séquence de KO est notoire, mais qui est votre adversaire compte également. Ils me surnomment ‘Shut It Down’, n’abandonne pas. Il est censé vouloir se montrer, mais je veux juste gagner

« Je suis toujours prêt. Quand ils m’appellent et me disent qu’il est temps de me battre, je suis prêt. J’ai une expérience précédente en prenant des combats à la dernière minute. Voir mon nom sur la carte principale est gratifiant, mais je ne suis pas venu ici pour dire autre chose. Je suis venu pour gagner.

« Je suis un boxeur intelligent et polyvalent qui s’adapte à son rival. Nous avons déjà une stratégie appropriée.

«Je n’ai jamais été battu à plus de 160 livres, j’ai seulement perdu en descendant à 154. Je me sens bien à ce poids et je suis prêt à tout, à la fois mentalement et physiquement.

« Je vous garantis un grand combat, et je vous garantis que je serai le vainqueur. »

JOSÉ BENAVÍDEZ

« J’ai eu une excellente préparation. Je n’ai jamais cessé d’aimer la boxe au-delà de quelques années d’absence. De plus, maintenant je l’aime encore plus. Je viens lâcher des bombes ce samedi, affamé de gloire et prêt à festoyer.

«J’ai tiré de nombreuses leçons précieuses de mon dernier combat. Maintenant, je suis un animal différent, et je tiens parole. Mieux vaut que (Torres) ne coure pas ce samedi. Je suis venu lui casser les côtes à coups sur le corps.

«Je me fiche de l’activité de Torres. Il n’a jamais vu quelqu’un avec mon genre de force. Tu ferais mieux d’être prêt pour ce samedi soir.

« (Torres) est inepte, tout aussi inepte que l’inepte auquel il a été confronté. Je suis de retour pour vaincre ce clown et montrer à tout le monde que je serai le prochain champion du monde de 154 livres. .

« J’ai toujours aimé la boxe depuis que je suis petit. Maintenant que j’ai des enfants, je suis plus motivée que jamais et reconnaissante à toute ma famille d’avoir offert leur soutien pendant cette formation approfondie. Je suis content de mon moment actuel.

« Nous avons traversé beaucoup de choses et je suis simplement reconnaissant à tous ceux qui m’ont soutenu. Cela fait six ans que nous nous sommes battus tous les deux à la maison, mais nous aimons cet endroit. Pendant ce temps, je continue d’apprendre de nouvelles choses tous les jours.

« Mon frère et moi avons essayé de nous surpasser pour atteindre le sommet. Il n’y a pas de meilleur partenaire d’entraînement que lui. Ce n’est pas une rivalité, mais un outil de motivation mutuelle »-

FRANCISCO EMANUEL TORRES

«Je suis reconnaissant d’avoir cette opportunité et je suis ravi de pouvoir me battre ce samedi soir. C’est le combat le plus important de ma vie, et je ne peux pas le laisser passer. C’est le scénario dont je rêve depuis que je suis enfant et je vais en profiter au maximum.

« (José), tu peux dire ce que tu veux en plus de cette scène, mais c’est une chose de dire quelque chose et une autre de le faire.

«Je me suis entraîné très dur pour ce combat et je suis prêt à tout. Peu m’importe si je suis un visiteur ou si je ne suis pas un favori, j’y suis habitué.

« Je me fiche de ce que (José) dit. Je me concentre uniquement sur ce que je dois faire pour gagner.