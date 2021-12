Conférence de presse finale de Jake Paul vs. Tyron Woodley II

TAMPA, Floride (16 décembre 2021) – Le boxeur professionnel invaincu et superstar internationale Jake « The Troubled Kid » Paul se tenait aux côtés de l’ancien champion du monde d’arts martiaux mixtes Tyron « The Chosen One » Woodley palpitant pour son match revanche très attendu lors de la conférence de presse finale qui a eu lieu ce jeudi après-midi avant qu’ils ne jouent tous les deux dans l’événement principal SHOWTIME PPV ce samedi 18 décembre depuis l’AMALIE Arena de Tampa, en Floride.

La conférence de presse a également été marquée par la présence de la septuple championne du monde Amanda « La Verdadera » Serrano face à face avec la championne espagnole des poids légers Miriam Gutiérrez dans le co-main event, ancienne meneuse des Utah Jazz et triple membre de la NBA All. -Star Game Deron Williams et le légendaire porteur de ballon des 49ers de San Francisco Frank Gore, qui s’affronteront dans un combat de poids lourds en quatre rounds, et le concurrent invaincu de 140 livres Liam Paro, qui affrontera un autre invaincu comme le Portoricain Yomar Alamo dans le premier concours à la carte.

à partir de 21 h HE / 18 h HP.

Anthony Taylor et Chris Avila étaient également présents en prévision de leur concours non télévisé dans le cadre de l’undercard préliminaire de huit rondes des super-moyens.

Paul et Woodley s’affronteront à nouveau après la victoire par décision partagée de Paul sur Woodley devant un stade bondé à Cleveland il y a quatre mois. L’ancien champion de l’UFC était connu pour être l’adversaire le plus coriace de la carrière de Paul jusqu’à présent, et le premier à le faire se battre jusqu’à ce que la cloche finale sonne. Les tableaux de bord des juges étaient 77-75 pour Paul, 77-75 pour Woodley et 78-74 pour Paul.

Voici ce que les combattants avaient à dire jeudi au Seminole Hard Rock Hotel & Casino de Tampa :

JAKE PAUL

«Je suis amusé par le fait que quelqu’un considéré comme un boxeur professionnel comme Tommy Fury tombe malade et ne veut pas se battre. J’ai déjà combattu malade et blessé. Il s’agit de faire votre travail.

« Ce ne sera pas un problème pour moi. Ils me paient beaucoup d’argent pour battre le gars que j’ai battu avant. C’est comme braquer une banque

«Nous ajoutons un bonus de 500 000 $ au contrat de Woodley s’il parvient à m’assommer dans ce combat, mais personnellement, je n’ai besoin de rien d’autre. J’ai déjà tout.

« Ma carrière consiste maintenant à faire taire les gens… Nous sommes ici pour faire monter les enchères

« Ce n’est pas parce que je le paie pour essayer de me battre que je vais le faire. De plus, je considère que c’est un avantage pour moi puisqu’il sortira se battre avec insouciance.

«Je l’ai blessé plusieurs fois lors de notre combat d’ouverture, et je n’ai même pas pu obtenir mon meilleur coup. C’était une mauvaise nuit pour moi et j’ai quand même réussi à le vaincre. Vous devriez avoir honte de vous.

« Vous feriez mieux de vous connecter à ce combat sur SHOWTIME PPV, car si vous ne le faites pas, vous manquerez l’un des meilleurs combats de tous les temps.

« Mon sparring m’a frappé plus fort que Woodley. Certains de ces combattants étaient très puissants. Il a remporté un titre UFC avec sa main droite, mais je l’ai absorbé sans accroc. »

TYRON WOODLEY

«Quand ils m’ont appelé pour ce combat, j’ai pensé que ces choses arrivaient pour une raison. Tout s’aligne. Il avait un sentiment étrange à propos de Jake combattant Tommy Fury. Ils n’ont même pas eu à finir la phrase avant que je dise oui pour la revanche.

«Je suis ravi de l’opportunité de me racheter. Nous avons très bien fait connaissance ce soir-là sur le ring. Le respect est mutuel, mais les affaires restent inachevées.

« Il faut être patient pour assommer quelqu’un dans ce sport. Vous devez respecter son pouvoir et je ne prétendrai pas qu’il n’a pas de force, car nous la possédons tous les deux.

«La seconde moitié du combat m’a vu le coincer. Je l’avais blessé, mais il n’a pas été battu. J’aurais peut-être pu faire plus, mais je devais faire confiance à mon instinct.

«Il s’enfuyait à chaque fois que je le frappais, mais je le frappais en retour quand il me frappait. Si tu m’as frappé fort, pourquoi ne suis-je pas revenu en arrière ?

« Le 29 août était un cadeau de Noël en avance. La nuit du 18 décembre sera mauvaise pour Jake Paul. C’est le neuvième tour.

«Jake était en fuite lors du premier combat et je le voyais courir plutôt que de frapper fort. Je lui donne un 10 sur 10 pour sa vitesse en marche arrière, il devrait être un cornerback de football.

« Je ne vais pas critiquer ses objectifs, mais le mien est de l’écraser. »

AMANDA SERRANO

« Ce combat est très important pour moi. Miriam est une combattante coriace et coriace qui a accepté le défi de m’affronter, et maintenant mon devoir est de la vaincre. Il y a eu beaucoup de hits ces derniers temps et je sais qu’elle veut surprendre. Je me suis entraîné très dur pour me battre d’une excellente manière.

«Nous savons que Miriam est difficile car elle a atteint la cloche finale contre Katie Taylor. Nous devrons nous battre au mieux et rester concentrés samedi soir.

« J’ai déjà arrêté des adversaires légers dans le passé. Mon pouvoir est réel et peu importe la division. Gutierrez est un boxeur naturel à 135 livres et je suis prêt à mettre ma puissance à l’épreuve une fois de plus. »

MIRIAM GUTIERREZ

« C’est une expérience incroyable, et avoir l’opportunité d’affronter une championne en sept divisions comme Amanda Serrano l’est aussi. Je suis venu combattre le meilleur. Mon combat contre Katie Taylor dans différentes circonstances, l’entraînement a été plus difficile pendant la pandémie car tout était fermé. Maintenant, je suis ici prêt à profiter de toute l’expérience avec les fans et l’atmosphère du stade.

« Chaque boxeur est différent, d’Amanda à Katie Taylor et moi. Je me suis préparé à affronter les meilleurs.

« Amanda sera un excellent test pour moi. Je veux voir que je suis confronté aux défis les plus exigeants ».

DERON WILLIAMS

«Ce combat est entre deux athlètes de haut niveau dans leurs sports respectifs qui ont décidé de se consacrer à la boxe. Ce sera intéressant car aucun d’eux n’a combattu auparavant. Il n’y a pas de vidéo de nous, ils devront nous voir en direct le 18 décembre pour savoir ce qui se passe,

« Il y a un stigmate, ils disent que les basketteurs sont un peu sensibles. Je suis venu montrer qu’il n’en est pas ainsi. Je m’entraîne depuis longtemps aux arts martiaux mixtes et j’ai apprécié ce processus, m’entraînant très sérieusement. Ils le verront ce samedi ».

FRANK GORE

« Je suis très heureux d’avoir cette opportunité. Beaucoup de gens seront étonnés de mes capacités. Je me suis entraîné très sérieusement et je vais montrer mes capacités au monde entier ce samedi soir.

«Ce sera un très bon combat et je respecte mon rival. Je ne vois pas Deron comme un basketteur. Celui qui entre sur le ring doit être résistant, et je sais qu’il est avec son passé de formation en lutte et en arts martiaux mixtes.

« Je n’ai jamais été considéré comme le favori de ma carrière, mais cela ne me dérange pas. Je suis prêt et les gens verront de bonnes choses samedi soir. »

LIAM PARO

« Mon camp d’entraînement était idéal. Je vous garantis que la différence entre les deux ce samedi sera abyssale. Je serai grandement reconnu comme un boxeur de classe mondiale au niveau international. Je suis venu conquérir la division des 140 livres de manière dévastatrice. »

YOMAR ALAMO

«Il peut dire ce qu’il veut, mais il doit aussi respecter le fait que moi aussi j’ai déjà battu des combattants invaincus. Il faut savoir que ce ne sera pas facile.

« J’aime quand les gens me sous-estiment. En fin de compte, ce sera juste lui et moi à l’intérieur du ring et je prouverai ma valeur.

« Je ne sous-estime personne. Bien sûr, je vous promets que la victoire sera la mienne. »

ANTHONY TAYLOR

« J’ai combattu deux fois depuis que j’ai affronté Tommy Fury et j’ai amélioré mon niveau, je suis plus fin et plus rapide que jamais.

« Maintenant, j’ai la possibilité de lui fermer la bouche à nouveau. Si Nate Díaz veut des problèmes, nous pouvons les résoudre tranquillement. J’entre dans ce combat avec un arsenal totalement nouveau.

« Chris Avila n’a rien pour moi. Son armée Diaz non plus. Je suis venu l’assommer. »

CHRIS AVILA

«Je suis venu faire mon truc et finir le combat avec mon bras levé. Il n’y a rien qu’il fasse pour lequel je n’ai pas de réponse.

«C’est un combat en huit rounds, et cela me convient. Il n’a pas ce qu’il faut, quoi qu’il dise, et il n’a couru que pendant notre combat d’arts martiaux mixtes. Je suis sûr qu’il va courir à nouveau ».