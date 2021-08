Conférence de presse finale de Jake Paul vs. Tyron Woodley

CLEVELAND (26 août 2021) – Le créateur de contenu de renom et boxeur professionnel invaincu Jake « The Troubled Kid » Paul et l’ancien champion de l’UFC Tyron « The Chosen One » Woodley ont échangé des déclarations racées et des coups de poing lors d’une confrontation face à face de la presse finale conférence battant ce qui sera son combat qui sera en tête d’affiche de l’action ce dimanche 29 août sur SHOWTIME PPV du Rocket Mortgage FieldHouse à Cleveland.

La conférence de presse finale a également présenté les boxeurs qui s’affronteront sur un undercard bourré d’action. La star portoricaine Amanda “La Verdadera” Serrano défendra ses titres de poids plume contre la championne mexicaine des super poids coq Yamileth Mercado lors de l’émission à la carte qui commence à 20 h HE / 17 h HP.

L’ancien champion du monde Ivan Baranchyk revient affronter la ville natale invaincue de Montana Love dans une attraction de 10 rounds, tandis que les boxeurs britanniques All-Star Daniel “Dynamite” Dubois et Tommy “TNT” Fury feront leurs débuts respectifs dans des compétitions distinctes. Dubois rencontrera Juiseppe Angelo Cusumano dans un événement poids lourd de 10 rounds, tandis que Fury jouera son match de six rounds contre Anthony Taylor.

L’action qui débutera avant le pay-per-view verra le boxeur olympique de Rio 2016 Charles Conwell affronter Juan Carlos Rubio, invaincu, dans un combat de 10 rounds chez les super poids welters.

Billets encore disponibles à partir de 25 $ chez RocketMortgageFieldHouse.com.

Voici ce que les participants à la conférence de presse ont déclaré ce jeudi :

JAKE PAUL

«Quand j’ai commencé la boxe, je n’imaginais pas que je serais ici si rapidement. Mon objectif initial était d’affronter des combattants qui attirent des audiences à la carte comme Conor McGregor ou Floyd Mayweather, mais maintenant je veux devenir champion du monde, je veux affronter et vaincre Canelo Álvarez. Cela a été une montagne russe rapide, mais je ne m’attendais pas à être ici. Je savais juste qu’il aimait se battre et que j’étais doué pour ça.

« C’est une période excitante, je retourne à Cleveland. Nous savions que ce serait un événement énorme lorsque nous nous sommes associés à SHOWTIME, et ce moment sera historique.

« Tyron Woodley est ‘The Chosen One’, nous l’avons choisi pour lui botter le cul. Aucune de ses réalisations n’aura d’importance ce dimanche soir. Je vais le supprimer et le transformer en mème. Les gens seront témoins de mes capacités et seront étonnés. Je n’ai encore rien montré, peut-être même que je sors combattre en tant que gaucher. Ce sera ma fête de consécration.

« Dimanche sera un autre spectacle, osez la chaire. Ce gars (Woodley) va s’endormir et devenir un autre mème, tout comme son petit ami Ben Askren. Personne ne reparlera de Woodley après ce dimanche. Il n’est qu’un obstacle de plus dans ma carrière.

«Aucun autre combattant avec une fiche de 3-0 n’affrontera des champions. Je veux me lancer des défis. Savoir qu’il sera un adversaire dangereux m’a encore plus motivé à l’entraînement. Ce sera amusant.

«Je suis controversé, je sais. Je me fiche de ce que les gens pensent, et la plupart ne le font pas. Les gens ne veulent pas que les autres les détestent. Certains veulent me voir perdre, mais je suis venu pour rester.

« Un combat contre Tommy Fury a du sens. Ce serait très important, et cela semble être à notre portée si nous sortons jouer ce dimanche. Je veux voir comment le public américain le reçoit et voir s’il a cette influence stellaire pendant toute la semaine. Il n’a pas de numéros de pay-per-view pour Tyron Woodley, pas même un Ben Askren. Ces gars ont vendu des tonnes de pay-per-views. Personne n’a vu Tommy Fury se battre.

« Nous ne nous respectons pas. Je vais montrer qu’un titre UFC ne veut rien dire dans le monde de la boxe.”

TYRON WOODLEY

«Je me suis presque endormi en écoutant ce gars (Paul). C’est nul de voir à quel point les clowns pensent qu’ils ont besoin d’être reconnus. Il a l’air d’être dur, mais en fait je le suis.

«C’est de la boxe, et Jake fait tout pour promouvoir le combat, mais maintenant nous y sommes et il va se blesser dimanche.

« Tous les gens autour de lui lui ont menti. Ils ne veulent pas perdre votre argent, mais ils ne vous poussent pas à vous améliorer. Tu peux sortir avec ce robot stupide, mais ça n’a pas d’importance. Ils vont vous assommer.

«Je suis juste très prêt à me battre, pas de vantardise stupide. Je devrais lui apporter des mouchoirs à nettoyer quand je l’assommerai ce dimanche.

« Il ne m’a toujours rien montré, et les outsiders sont en bois. Je vais devenir fou ce dimanche, et je suis reconnaissant envers mon équipe, mais je remercie aussi tous ceux qui m’ont exclu. Lorsque tout le monde est contre vous, cela vous montre à quel point ce que vous faites peut être puissant.

«Je pense que les gens voient quelqu’un faire quelque chose et veulent le reproduire, cela se produit dans les sports de combat en général. Certains l’ont sous-estimé (Paul) et ont donc perdu contre lui. Nous nous entraînons depuis avant de faire ce combat.

« Tous les camps ont des hauts et des bas, et vous devez surmonter l’adversité. Pour moi, mentalement, c’était beaucoup plus facile quand on s’amusait. Je suis très reconnaissant envers mes entraîneurs et je me suis beaucoup amusé. Je ne m’étais pas amusé depuis longtemps, pour être honnête, et c’était le plus amusant.”

AMANDA SERRANO

« Je tiens à remercier Jake de m’avoir fait confiance et de m’avoir encouragé à participer à cette carte, qui verra deux champions s’affronter et tout lâcher sur le ring.

« Ces ceintures sont mes bébés. Ce sera très difficile pour elle de me vaincre et de les ramener au Mexique. Elle rentrera les mains vides. Je remercie Mercado d’avoir accepté ce combat, mais elle ne gagnera pas.

«Je m’entraîne et me bats pour être le meilleur au monde. J’espère que les gens pourront reconnaître que les femmes sont aussi des championnes et qu’elles font de leur mieux de la même manière que les hommes. Je montre à tout le monde que la boxe féminine est aussi spectaculaire.”

MARCHÉ DE YAMILÈTH

«Je prends du poids, mais je suis l’une des meilleures combattantes à 122 livres. Je ne suis pas du tout inquiet de monter dans une division pour ce combat.

« Je suis très préparé et je me sens fort. Je suis convaincu que je gagnerai dimanche et montrerai que je suis à la hauteur du défi. On va en surprendre plusieurs ».

DANIEL DUBOIS

«Ce sont mes débuts aux États-Unis, donc je veux me montrer et gagner de manière dévastatrice. Je suis un combattant qui cherche et détruit.

«Ce gars est fait pour moi et je suis prêt pour le combat. Ce sera un début spectaculaire et je vais me démarquer avec beaucoup de puissance et d’habileté ».

JUISEPPE ANGELO CUSUMANO

«Nous sommes des puncheurs tout aussi forts et nous aimons nous battre au corps à corps. Nous allons lancer beaucoup de coups de poing pendant toute la durée du combat.

« Nous sommes chez les poids lourds. Vous n’avez besoin que d’un coup, et c’est ce que les gens adorent dans cette division. J’ai déjà envie d’entrer sur le ring dimanche soir ».

IVAN BARANCHYK

«Je suis ravi d’être ici et de me battre dans cette émission. J’ai beaucoup appris de mon dernier combat. Je me suis entraîné de manière formidable pour pouvoir déployer de nouvelles armes, et maintenant je suis prêt à le montrer sur le ring.

«Je pense que Jake Paul est très, très bon en boxe. C’est bien que ces gars célèbres rejoignent la boxe professionnelle car cela aide les combattants et est bon pour la promotion du sport. Je ne sais pas ce qui se passera dans le combat de dimanche soir, car Jake Paul est jeune et avide de gloire, mais Tyron Woodley est un dur à cuire. C’est un combattant professionnel, donc on verra bien.”

AMOUR MONTANA

« Si je gagne, toute la division sera alertée. Ils savent que je viens pour eux. J’ai travaillé aux côtés de plusieurs champions et tout le monde verra ce que je ferai.

«Ce combat signifie tout pour ma carrière. Je fais rapport à la division des 140 livres ce dimanche. Battre un ancien champion m’élèvera définitivement dans une nouvelle catégorie.

« Ma ville me soutient à 100 %. Nous nous entraînons dur et nous sommes excités. Les fans de Jake seront mes fans après ce dimanche.”

« Gervonta Davis a pris du poids. Il a obtenu un diplôme et je l’en félicite. Maintenant, s’il veut le conserver ou non, c’est à lui de décider. Mais s’il décide de le garder, on veut le combattre.”

TOMMY FURY

«Je suis très heureux de pouvoir me battre devant tout le monde à Cleveland. Tout le monde connaît Tyson (Fury) et maintenant ils vont en apprendre davantage sur moi. Je viens avec mon propre style et vous le verrez ce dimanche soir.

« Si Taylor pense que je le sous-estime, il ne pourrait pas avoir plus tort. Je me suis entraîné comme si j’allais me battre pour le titre mondial. Anthony Taylor ne peut pas arrêter de regarder son téléphone, alors que je n’ai pas regardé le mien depuis cinq semaines à m’entraîner comme un diable, peu importe l’argent ou la célébrité. Je veux juste être champion du monde ».

ANTHONY TAYLOR

« Je sais qu’il me sous-estime. Tommy est là pour rencontrer Jake Paul, mais je suis venu me battre. Qu’il ait battu six sacs ne veut pas dire qu’il fera la même chose avec moi.

« Il ne va pas m’arrêter, il ne s’est battu avec personne. Il n’est pas comme son frère et il n’est pas prêt pour moi ».

CHARLES CONWELL

«C’est impressionnant de pouvoir retourner dans ma ville et de me battre ici en tant que local. Beaucoup de gens ne m’ont pas encore vu combattre et je veux montrer à tout le monde qui je suis.”

JUAN CARLOS RUBIO

« Il est vrai que je n’ai affronté personne au niveau de Charles jusqu’à présent, mais je me sens fort et bien préparé pour donner un spectacle aux habitants de Cleveland.

STEPHEN ESPINOZA, président, programmation sportive et événementielle, Showtime Networks Inc.

« SHOWTIME est impliqué dans la boxe depuis longtemps, et nous avons une longue histoire dans ce sport. Cependant, le truc avec la boxe, c’est qu’elle parvient toujours à vous surprendre. Une fois que vous pensez avoir tout vu, quelqu’un comme Jake Paul vient bouleverser le statu quo. Je suis ravi de voir le sport innover, changer et évoluer.

« Je suis très fier de cette carte. Nous avons certains des meilleurs combattants de la planète sur cette carte, des champions du monde aux combattants émergents en passant par les perspectives prometteuses. Un peu de tout.

« Cette carte est pleine de combattants qui n’ont pas écouté quand on leur a dit non. Personne sur cette carte n’a reçu quoi que ce soit en cadeau. Ils ont tous battu tous les records et je suis fier de les avoir chacun ce soir.

« La grande chose à propos de la boxe est que, d’une manière ou d’une autre, rien n’a d’importance jusqu’à ce que vous entriez sur le ring. Pour emprunter une phrase, « la boxe ne ment pas ». La boxe est la vérité ultime, et quand le dimanche soir arrive, votre CV et vos fans n’ont plus d’importance. Tout ce qui nous entoure ne veut pas dire qu’il s’agit de combats, la forme la plus pure de compétition. La grande chose à propos de la boxe est que lorsque deux concurrents entrent dans ce ring, chaque combattant a la possibilité de modifier sa propre histoire de vie. Tout dépendra du moment de vérité dimanche soir ».