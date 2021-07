Conférence de presse finale du Bellator MMA 263 : Pitbull vs. Mckee

LOS ANGELES – Le champion du monde des poids légers et poids plume BELLATOR MMA Patricio Pitbull (32-4) et le meilleur concurrent et combattant invaincu AJ McKee (17-0) ont battu leur immanquable finale du Grand Prix du monde et se battent pour le titre des 145 livres lors d’une presse à chaud conférence ce jeudi, juste deux jours avant d’entrer dans la cage et de jouer dans l’événement principal de BELLATOR 263 en direct sur SHOWTIME ce samedi soir (22 h HE / 19 h HP) du Forum à Inglewood, en Californie. Cliquez ICI pour voir l’échange passionné qui a abouti à la conférence de presse d’aujourd’hui.

Ce sera le point culminant du tournoi poids plume qui a duré près de deux ans et a réuni le meilleur combattant des semis de l’histoire de BELLATOR et le meilleur athlète de l’histoire de l’entreprise avec 1 million de dollars en jeu dans leur combat déterminant.

L’undercard de samedi comportera également des combats passionnants comme l’ancien prétendant au titre des poids plume et classé n ° 2 Emmanuel Sánchez contre le danois Mads Burnell n ° 8, et une paire de concours de poids léger entre Usman Nurmagomedov et Manny Muro et Brent Primus contre Islam Mamedov. La télédiffusion SHOWTIME débutera avec un combat de 160 livres convenu par contrat entre Goiti Yamauchi et Chris Gonzalez.

C’est ce que Pitbull, McKee et leurs entraîneurs ont déclaré jeudi.

Patricio Pitbull, champion du monde poids plume BELLATOR et champion du monde poids léger BELLATOR

«C’est l’un des plus gros combats de ma carrière. J’ai aussi affronté plusieurs adversaires très coriaces. J’ai battu Michael Chandler et j’ai pu me venger de lui. Maintenant, j’ai une nouvelle opportunité de montrer mon talent ».

«(McKee) est très nerveux, il ne veut pas entrer dans la cage. Lorsque votre ennemi fait une erreur, ne l’interrompez pas.

«J’ai combattu quelqu’un comme McKee quatre fois, et ce quelqu’un était Daniel Straus. Je me sens à l’aise. J’ai plusieurs partenaires d’entraînement dans ma salle de sport qui lui ressemblent.”

AJ McKee, BELLATOR poids plume n°1 et finaliste du Grand Prix poids plume mondial

«Mon plan est de me battre intelligemment, de garder mes distances et de faire en sorte que ce soit lui qui propose. Ils sortent tous pour lui faire face, alors voyons ce qu’il peut faire.”

“Tout ce que j’ai entraîné toute ma vie l’a été pour ce moment. Je suis sur les grandes scènes depuis que je suis gamin. Il pense que je suis nerveux, mais je pense qu’il essaie de refléter sa petitesse sur moi.

« Il y a certainement beaucoup en jeu. L’invaincu, le 0 supplémentaire, pas seulement le six du prix. Je me bats pour mon héritage, pour continuer l’héritage de mon père et pour être un champion. C’est le moment d’aller à la recherche de ma ceinture ».

«Je suis 18-0 dans l’organisation et il ne me reste plus rien dans cette division. Que puis-je faire de plus? Je veux aussi conquérir le titre des 155 livres. Je l’ai demandé avant tout le monde et j’ai dit que je serais champion-champion. Il est temps pour moi d’aller à la recherche de mes objectifs ».

« Je rêve de ce moment depuis 22 ans. C’est maintenant que vous l’embrassez et profitez de chaque seconde, puis continuez à construire dessus ».

« Nous n’allons pas aux rondes de championnat, il ne veut pas que cela se produise. Je le sais, et si cela arrive, je suis prêt à jouer cinq tours de cinq minutes. Le combat contre Pat Curran en était le parfait exemple, c’était trois rounds de cinq minutes de travail facile. Combattre deux autres rounds comme ça, c’est du gâteau avec du beurre. »

« La clé est le dévouement et le dévouement. Mon frère de trois ans passe déjà tout son temps à la salle de sport, et je veux qu’il se batte pour l’amour du sport et l’art de se battre ».

« Tu veux savoir ce qu’était le manque de respect ? J’ai demandé à Pitbull de signer un autographe sur un journal pour mon héritage et de l’accrocher un jour sur mon mur. Le manque de respect barrait ma photo ».

« Tu te souviens quand tu as dit que tu allais me déchirer devant mon père ? Je vais te déchirer devant ta femme et tes enfants. Maintenant, le manque de respect est évident. Le chat est déjà sorti du sac ».

Scott Coker, président de BELLATOR

« C’est la relance du Bellator. Nous nous battons dans un environnement fermé sans public depuis environ 16 mois. Cela a été difficile à la fois pour les combattants et le staff, mais nous sommes finalement arrivés ici. »

«Nous avons déjà annoncé des combats spectaculaires qui doivent se produire non seulement au niveau national, mais également dans le monde entier. Le combat de ce samedi est un événement principal incroyable. Mon espoir était de voir cette finale entre AJ et Pitbull, et nous voici 15 mois plus tard. Je vous souhaite à tous les deux bonne chance avec 1 million de dollars, la ceinture du titre et la ceinture du tournoi à gagner.”

“Pitbull est le champion depuis qu’AJ est venu ici, c’est sa longévité et la raison pour laquelle ce combat sera si intéressant.”

« Le sport a besoin de fans, et les fans ont besoin de sport. Les fans sont l’oxygène des concurrents. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas concourir au plus haut niveau sans public, mais au final, les gens peuvent faire la différence pendant le combat. »

«Ce combat avait tout le sens du monde pour avoir lieu à Los Angeles, et je suis ravi que cela se passe ici. C’est le bon endroit pour ce combat.

Antonio McKee, entraîneur-chef de l’équipe de carrosserie

« Nous sommes soit des médiums, soit des prophètes. Cela a été écrit à l’avance puisque (AJ) avait trois ans, étape par étape. Il a fait un chèque d’un million de dollars à l’âge de 10 ans et ne savait même pas comment écrire un million correctement.

Cela dépend de lui. Il est assez intelligent à l’intérieur de la cage et je lui fais confiance. Nous devons nous assurer que nous nous comportons avec respect et fierté en tant que modèles pour ce sport. Nous voulons montrer l’exemple.

Nous ne clôturons pas Pitbull, nous racontons simplement les faits. Mon fils est plus jeune, plus fort et a plus de portée sans avoir la même grande gueule que lui ».

Carte principale BELLATOR 263 : Pitbull vs. McKee :

Samedi 31 juillet – En direct sur SHOWTIME

22 h HE / 19 h HP

Main Event pour le titre mondial des poids plume : C-Patricio Pitbull (32-4) vs. #1-AJ McKee (17-0)

Combat poids plume : # 2-Emmanuel Sánchez (20-5) vs. # 8-Mads Burnell (15-3)

Combat léger : Usman Nurmagomedov (12-0) contre. Manny Muro (12-6)

Combat léger : Brent Primus (10-1) vs. Islam Mamedov (19-1-1)

Combat de poids contractuel de 160 livres: # 5-Goiti Yamauchi (25-5) vs. Chris Gonzalez (6-0)

Panneau d’affichage préliminaire :

Chaîne YouTube BELLATOR MMA | Chaîne YouTube de SHOWTIME Sports | Pluton TV

19 h HE / 16 h HP)

Combat poids mouche femmes : # 10-Vanessa Porto (22-9) vs. Ilara Joanne (9-5)

Combat de poids contractuel de 150 livres : Gadzhi Rabadanov (15-4-2) contre. Daniel Carey (7-4)

Combat léger : Georgi Karakhanyan (30-11-1) contre. Kiefer Crosbie (8-2)

Combat des poids coq : Brian Moore (13-7) contre. Jared Scoggins (10-1)

Combat de poids contractuel de 180 livres: Joshua Jones (10-5) contre Johnny Cisneros (13-7)

Combat de poids Catchweight de 190 livres: Justin Barry (début professionnel) contre. Daniel Compton (4-3)