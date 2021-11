Conférence de presse finale : Munguía vs. Rosâtre

Jaime Munguía aura un combat à haut risque, devant un combattant avec une grande expérience, vierge et dans un grand moment, ce samedi à Anaheim, lorsqu’il affrontera Gabriel « King » Rosado en tête d’affiche d’une carte Golden Boy et Zanfer qui sera diffusée par Azteca 7, la Maison de la boxe.

Munguía (37-0-0, 30 ko’s) risquera son invaincu et son WBO Middle Intercontinental Championship, contre Gabriel « King » Rosado (26-13-1, 15 ko’s) dans un rapport de force qui n’a pas été En élimination directe, force est de constater que le vainqueur se place en priorité pour disputer un championnat du monde à court terme.

Munguía de Tijuana ne disputera que son deuxième combat cette année. En mai dernier, il a éliminé le polonais Kamil Szeremeta en 6 rounds, et ce sera son quatrième combat chez les poids moyens, après avoir été champion du monde WBO des super-welters entre 2018 et 2020, période au cours de laquelle il a fait cinq défenses.

Son rival, « King » Rosado, vient de remporter les championnats WBA Continental Americas et WBO International Super Middleweight, après s’être levé de la toile au premier tour pour éliminer l’Ouzbek Bektemir Melikuziev, alors invaincu, au troisième.

Tout au long de sa carrière, Rosado a affronté des rivaux tels que Daniel Jacobs, Maciej Sulecki, Martin Murray, Willie Monroe, Joshua Clotey, David Lemieux, Jermell Charlo, Peter Quillin et Gennado Golovkin.

Depuis 2016, Rosado a subi quatre défaites, et aucune n’a été sur la voie rapide. Deux d’entre eux, avant Martin Murray et Daniel Jacobs, ont été respectivement majoritaires et partagés, dans des résultats qui ont suscité la controverse.

En plus de l’avantage dans le brossage et le tir internationaux, le « Roi » a également l’avantage en termes de « toile couverte », car alors qu’il est sur le ring depuis 308 rounds dans ses 41 combats en boxe professionnelle, Munguía accumule 155 rounds dans ses 37 combats.

La fonction de ce samedi au Honda Center à Anaheim aura une large participation mexicaine en soutien.

LA CONFÉRENCE DE PRESSE

Ce jeudi a eu lieu la conférence de presse finale de la fonction, au cours de laquelle Munguía et Rosado ont fait preuve de respect, mais aussi de confiance qu’ils sortiront les bras levés ce samedi.

«Je considère que c’est la meilleure préparation que j’ai eue de toute ma carrière, je me sens excellent, très fort. Après être passé au poids moyen, je me sens mieux, mon corps s’est mieux adapté, je me sens très fort, nous avons formé une belle équipe avec Erik Morales, j’ai appris beaucoup de choses de lui et nous allons le montrer ce samedi. Rosado a beaucoup d’expérience, ce sera un grand combat et nous allons gagner », a déclaré Munguía.

« Nous avons eu un excellent camp avec Freddie Roach, beaucoup d’entraînement, beaucoup de condition physique, de bons sparrings, tous les détails ont été réglés. Je suis dans un grand moment pour mon expérience, pour travailler sur les détails, pour former une équipe formidable avec un coach qui est un temple de la renommée qui me guide et m’aide. Je n’ai jamais abandonné, j’ai toujours essayé de montrer que je suis un grand combattant, que je peux m’améliorer et que je peux continuer à progresser et je le prouverai samedi », a déclaré Rosado.

L’Américain d’origine portoricaine a estimé que le combat arrive à un grand moment, puisque tous deux ont combattu dans le même rôle en juin dernier, tous deux gagnés par KO et le combat est devenu naturel, « les gens l’ont demandé, je suis un combattant, je suis là. se battre contre les meilleurs, c’est pourquoi j’ai pris le combat », a déclaré Rosado.

Fernando Beltrán pense que Munguía est un boxeur avec un grand potentiel et un grand talent, et le compare à l’un des plus grands boxeurs mexicains de tous les temps.

« Il est spécial parce qu’il est très similaire à Erik Morales, ils ont été très disciplinés, ils ont montré du talent d’amateur, ils ont été champions du monde à 21 ans et ont continué à s’améliorer. Munguía sera le visage de la boxe mexicaine dans les années à venir », a déclaré Beltrán.

SOUTIEN MEXICAIN

Et cette participation comprend le duel entre deux boxeurs mexicains en poids mouche, entre le multi-champion Arely Muciño (29-3-2, 10 ko’s) et Jacky Calvo (14-6-2, 1 ko) dans un combat qui aura un particularité pour la boxe féminine, puisque le combat se déroulera en 10 rounds de 3 minutes chacun, et non 2 comme d’habitude dans les combats entre femmes.

Par ailleurs, Diego de la Hoya (22-1-0, 10 ko) mettra fin à deux ans d’inactivité, face au natif de Jalisco José Santos González (23-9-1, 13 ko) dans un combat poids plume en 10 rounds.

Un autre Mexicain en action sera le Californien du Sud Paul Valenzuela Jr (26-9-0, 17 ko) qui mettra à l’épreuve D’Mitrius Ballard (20-0-1, 13 ko) dans un combat de poids moyen en 10 rounds.

Et le Mexicain William « Camarón » Zepeda (23-0-0, 21 ko) mettra en jeu son invaincu et son titre WBA Lightweight Continental, face au Philippin John Vicente Moralde (24-4-0, 13 ko) en duel. que l’on attend d’un pouvoir à l’autre.