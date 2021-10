Conférence de presse finale : Nava vs. Juárez

Jackie Nava et Mariana Juárez se sont rencontrés face à face ce mercredi, lors d’une conférence de presse, et ont convenu qu’il offrira, samedi prochain, un combat spectaculaire, avec beaucoup d’action, et a utilisé le terme « guerres ».

La « Princesa Azteca » Nava (38-4-4, 16 ko’s) et « Barby » Juárez (55-10-4, 19 ko’s) se retrouveront ce samedi, à l’Auditorium Municipal de Tijuana, menant une soirée intéressante avec Zanfer, qui sera diffusé par Azteca 7, la Maison de la Boxe, au niveau national, et par Space au niveau international.

Lors de la conférence de presse tenue ce mercredi, Nava a déclaré qu’elle respecte l’expérience et la tournée du ring de « Barby », mais qu’elle a fait une excellente préparation et qu’elle montera sur le ring très motivée.

« Je me sens très heureux de rentrer chez moi et d’affronter ce combat, ‘Barby’ est un grand combattant, un grand champion, et je suis convaincu que ce combat va être très bon, une guerre, entre deux guerriers mexicains », a-t-il déclaré. Nava.

De son côté, Mariana Juárez a prévenu que Tijuana est comme sa deuxième maison, puisqu’elle y a vécu pendant trois ans, dirigée par José « Olivaritos » Morales, le père de « Terrible », et d’où elle a rebondi pour remporter son premier championnat du monde.

« Celui qui ne respecte pas la carrière de Jackie, une carrière pleine de réussite basée sur le travail, la discipline, en plus d’être une grande femme, une grande mère, ça va être un combat spectaculaire, nous sommes deux combattants de choc, deux Mexicains qui ne craquent jamais , et le combat vient à nous au bon moment », a condamné « Barby ».

Dans le concours entre Jackie Nava et Mariana Juárez, la ceinture de diamants WBC Super Bantamweight sera en litige, un duel qui sera supervisé par le président de l’organisation, Mauricio Sulaimán.

Le président de Zanfer, Fernando Beltrán, a assuré que pour son entreprise, et pour lui personnellement, c’est une fierté de présenter ce combat.

« C’est l’un des combats les plus importants de l’histoire de la boxe féminine mexicaine, les deux sont un exemple de femmes et de boxeuses, je suis convaincu qu’elles nous offriront un grand combat, car la qualité et le professionnalisme des deux sont incontestables », dit-il.

Le spectacle aura un soutien attrayant, étant Elvis « Rockanrolero » Torres de Tijuana (19-1-2, 11 ko) contre Erick Encinia de Monterrey (14-4-1, 5 ko) à 8 tours en poids léger, Bryan Mercado ( 21 -2-0, 4 ko) contre Carlos « Grillo » Mejía (6-2-1, 2 ko) en 8 rounds à Mosca et Bryan Mercado (19-1-0, 15 ko) contre l’ancien olympien Elías Emigdio (8- 1-2, 3 ko’s) à 8 rounds en Supergallo, les duels qui se monteront avant le tour principal.

Ce vendredi la visite médicale aura lieu à partir de 10h00, et la cérémonie des poids à partir de 12h00, au Grand Hôtel Sede.

La fonction samedi prochain, à l’Auditorium municipal de Tijuana, sera en présence du public, à partir de 17h00, en suivant les protocoles de prévention et de santé des autorités sanitaires et de la Commission Tijuana Box.