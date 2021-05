Conférence de presse SBI EN DIRECT : le président Dinesh Khara fait l’annonce des initiatives stratégiques à 12h

La conférence de presse du SBI d’aujourd’hui fait suite au cadre de résolution 2.0 de la Banque de réserve de l’Inde et aux mesures d’allégement des prêts liés au COVID dévoilés par le gouverneur Shaktikanta Das le 5 mai 2021.

Conférence de presse SBI EN DIRECT : La State Bank of India (SBI) a convoqué une conférence de presse aujourd’hui à midi pour annoncer certaines initiatives stratégiques, ainsi que l’Indian Banks Association (IBA). Selon divers articles de presse non confirmés, le président du SBI, Dinesh Khara, et le président de l’IBA, Rajkiram Rai, devraient faire des annonces sur des fusions bancaires ou la formation d’une « bad bank ». Les banquiers peuvent également discuter des mesures de secours probables du gouvernement pour lutter contre la pandémie de COVID-19. La conférence de presse du SBI d’aujourd’hui fait suite au cadre de résolution 2.0 de la Banque de réserve de l’Inde et aux mesures d’allégement des prêts liés au COVID dévoilés par le gouverneur Shaktikanta Das le 5 mai 2021. Le présentateur d’aujourd’hui pourrait discuter de la mise en œuvre et de l’avancement de ces mesures.