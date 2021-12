Conférence de presse sur le point d’inciter les autorités à offrir une récompense pour le meurtre de Jacqueline Avant

Jacqueline & Clarence Avant – .images

* Une coalition de dirigeants des droits civiques de Los Angeles tiendra une conférence de presse appelant le conseil des superviseurs du comté de Los Angeles et la ville de Beverly Hills à introduire une récompense pour les informations menant à l’arrestation et à la condamnation du meurtrier de Jacqueline Avant, une philanthrope de Los Angeles et épouse du légendaire producteur de musique Clarence Avant qui a été tuée par balle dans sa maison de Beverly Hills tôt mercredi (12-01-21).

« Jacqueline Avant a été assassinée de sang-froid par un tueur lâche. Notre coalition de dirigeants communautaires appelle le conseil des superviseurs du comté de Los Angeles et la ville de Beverly Hills à introduire une récompense pour les informations menant à l’arrestation du meurtrier. Jacqueline était une épouse dévouée, une mère fonctionnaire et une philanthrope dont la vie lui a été injustement enlevée. Nous espérons qu’une récompense apportera des informations qui mèneront à l’arrestation et à la condamnation de son meurtrier », a déclaré Najee Ali, ambassadrice des relations communautaires de l’opération Hope.

conférence de presse

Date jeudi 2 décembre. 2021

Heure 9h30

Emplacement Communauté Construire

Parc Leimert

4305, boulevard Degnan

Los Angeles, CA

Commandité par Community Build

PDG Robert Sausedo.

Michael Lawson PDG de la Ligue urbaine de Los Angeles.

Najee Ali Opération Espoir

Ambassadeur des relations communautaires.

Lori Condinus Présidente National Action Network Section de Los Angeles

Donald Baker, membre du conseil d’administration du projet Islamic Hope