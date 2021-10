Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques La peur n’est pas ancrée dans la réalité

Des manifestants lors de la grève mondiale pour le climat du mouvement Fridays for Future dans la rue Kramgasse à Berne, en Suisse, le 22 octobre 2021. (Arnd Wiegmann/.)

Comme tous les contes d’Halloween, ils ne sont pas ancrés dans la réalité.

À partir de demain, à l’occasion d’Halloween, les chefs de gouvernement du monde entier se réuniront à Glasgow, en Écosse, pour la Conférence annuelle des Nations Unies sur les changements climatiques, qui présentera cette année certaines de ses histoires les plus effrayantes à ce jour.

Le seul problème est que lorsque vous enlevez le masque des affirmations poignantes selon lesquelles le changement climatique constitue une menace existentielle imminente pour l’humanité, elles ne tiennent pas.

Les prédictions les plus désastreuses sur le changement climatique, qui alimentent le discours apocalyptique qui entoure la question, proviennent d’un modèle climatique connu sous le nom de RCP 8.5. Selon le RCP 8.5, d’ici l’an 2100, la Terre se réchauffera de 4,3 degrés Celsius, provoquant une montée en flèche du niveau de la mer et rendant de nombreux pays trop chauds pour être habités. Mais les modèles ne sont aussi solides que les hypothèses sur lesquelles ils reposent, et les hypothèses de RCP 8.5 sont folles, c’est un euphémisme.

Le modèle suppose que, malgré le déclin de la position et de l’utilisation du charbon sur le marché, et malgré les projections selon lesquelles il continuera de baisser, l’utilisation mondiale de charbon par habitant augmentera de trois à six fois au cours des 50 prochaines années, alimentant à nouveau nos économies et chauffer nos maisons. Il suppose que le charbon liquéfié alimentera même nos voitures. Il suppose que la renaissance de l’industrie charbonnière entraînera une croissance telle que, d’ici 2100, le pays le plus pauvre de la planète aura aujourd’hui un PIB plus élevé que les pays les plus riches d’aujourd’hui (tout en étant paradoxalement trop chaud pour y habiter). Et cela suppose que la croissance économique sera beaucoup moins économe en énergie qu’elle ne l’est aujourd’hui, ce qui représenterait le renversement d’une tendance de plusieurs décennies.

Il va sans dire qu’aucune de ces hypothèses n’est même à distance sûre.

De même, de nombreuses prédictions désastreuses concernant les effets du changement climatique sur les conditions météorologiques sont exagérées. Il est vrai que le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU note que les incendies, les fortes précipitations, les sécheresses écologiques et agricoles et les vagues de chaleur augmentent en fréquence. Mais il est également vrai que si les vagues de chaleur sont devenues plus fréquentes depuis 1960, l’ère du Dust Bowl des années 1930 reste la période de pointe de chaleur extrême aux États-Unis. De même, alors que le temps propice aux incendies de forêt est devenu plus fréquent, la superficie mondiale a brûlé par les incendies de forêt a régulièrement diminué depuis le début des années 1900, et une grande partie des dommages récents est due à de mauvaises pratiques de gestion forestière.

De plus, il y a beaucoup de bonnes nouvelles qui ne peuvent pas être intégrées dans une histoire effrayante sur le changement climatique. Le rapport le plus récent du GIEC ne note aucune augmentation perceptible à long terme des inondations, des sécheresses hydrologiques et météorologiques, des ouragans, des tornades, des tempêtes hivernales, des vents extrêmes, des orages, des éclairs ou de la grêle. Et l’humanité est mieux protégée qu’auparavant contre les catastrophes naturelles qui se produisent : une étude récente publiée dans la revue à comité de lecture Global Environmental Change a révélé que les pertes économiques causées par les catastrophes liées au climat ont chuté de 80 % entre 1980 et 2016.

Si vous pouvez ignorer la rhétorique exagérée, il y a des vérités fondamentales avec lesquelles il faut compter : le changement climatique est réel et l’activité humaine y contribue effectivement. Mais la peur irresponsable ne fait que rendre le problème plus difficile à résoudre.

Selon les meilleures preuves, le monde est en passe d’atteindre des niveaux d’émissions et de réchauffement qui, il y a quelques années, auraient été considérés comme un succès. Par exemple, selon les principales publications de l’industrie, les projections d’émissions liées à l’énergie sont conformes au modèle climatique (beaucoup plus froid) RCP 4.5, que l’évaluation nationale du climat des États-Unis de 2018 a qualifié de scénario de réussite politique à faibles émissions. Il est probable que le « pic mondial d’émissions de CO2 par habitant » ait été atteint il y a plusieurs années. Les grandes organisations indépendantes de recherche sur l’énergie telles que l’Agence internationale de l’énergie prévoient que les émissions annuelles de CO2 par habitant diminueront dans les décennies à venir, et il est probable que les émissions mondiales de CO2 provenant des combustibles fossiles soient au bord d’un long plateau. Les meilleurs modèles informatiques prédisent que d’ici 2100, la Terre sera de 2,2 degrés Celsius plus chaude qu’elle ne l’était en 1850. Cela entraînera certainement des changements environnementaux, mais cela ne constitue pas une menace existentielle.

Nous ne sommes pas non plus des humains sans outils pour améliorer le problème. L’ingénierie adaptative, la compensation carbone et les marchés de l’eau, et la croissance continue de moyens plus respectueux de l’environnement de produire les biens et services nécessaires à la vie moderne peuvent tous atténuer le changement climatique et ses effets.

Ainsi, alors que Halloween arrive au milieu de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques cette année, les dirigeants devraient abandonner les costumes de Grim Reaper et enfiler des vêtements plus raisonnables. Avec la tête froide et les bonnes politiques, ils peuvent à la fois protéger l’environnement et offrir une vie meilleure à des milliards de personnes dans le monde.

