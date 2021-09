Conférence du travail EN DIRECT: Le malheureux Keir Starmer dans une tentative désespérée de gagner | Politique | Nouvelles

in

Sir Keir visera à rompre avec l’ère Jeremy Corbyn du travail et prétendra que son parti est «de retour aux affaires».

Ce sera le discours politique le plus important de la carrière de Sir Keir et il visera à montrer que les travaillistes sont capables de s’attaquer aux grands problèmes auxquels la Grande-Bretagne est confrontée, notamment le changement climatique et la reprise après la pandémie.

Les alliés de Sir Keir ont déclaré qu’il utiliserait la conférence pour décrire comment le parti a changé depuis la catastrophe électorale de Corbyn en 2019.

Il utilisera la crise actuelle du carburant et la hausse du coût de la vie comme preuve de l’incompétence du gouvernement actuel, visant à présenter son parti comme une meilleure alternative.

SUIVEZ CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT :