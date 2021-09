Conférence du travail EN DIRECT: Thornberry va faire exploser l’accord sur le Brexit après une nouvelle ponction fiscale majeure proposée | Politique | Nouvelles

in

La conférence annuelle du parti travailliste se poursuit aujourd’hui pour une troisième journée avec des discours de Mme Thornberry, de la chancelière fantôme Rachel Reeves, de la secrétaire d’État fantôme Lisa Nandy et du leader travailliste écossais Anas Sarwar. Mme Thornberry, la secrétaire au Commerce international de Shadow, lancera son attaque contre le Brexit lors d’une discussion sur la façon de rendre les accords commerciaux agricoles plus durables. La crise climatique devrait être un thème clé tout au long de la journée.

La chancelière fantôme, Mme Reeves, a annoncé aujourd’hui les plans du parti travailliste pour abolir les tarifs commerciaux et créer un nouveau bureau pour l’optimisation des ressources.

Elle devrait développer sa proposition au parti fidèle lors de son discours d’ouverture à midi.

Le parti travailliste présente également de nouvelles propositions de décentralisation avec des discours du premier ministre gallois Mark Drakeford et des secrétaires d’État fantômes pour l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord et le chef du parti travailliste en Écosse, Anas Sarwar.

Pendant ce temps, Andy Burnham organise un événement en marge appelé “En conversation avec Andy Burnham” dans lequel le maire du Grand Manchester devrait confirmer qu’il est prêt à venir à la rescousse du parti en tant que chef si Sir Keir Starmer échoue.

