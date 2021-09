Conférence du travail : Kinnock craint que le changement vers l’Indo-Pacifique ne conduise à un « dénigrement de l’Europe » | Politique | Nouvelles

in

S’exprimant lors d’un événement en marge organisé par Policy Exchange lors de la conférence du parti travailliste, Stephen Kinnock a déclaré : « Nous souhaitons la bienvenue à Aukus, mais je suis inquiet des retombées avec la France.

“Ce seront les habitants de Pékin qui se frotteront les mains avec joie en voyant les retombées entre nos alliés européens et nous-mêmes.”

Il y a deux semaines, le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie ont annoncé un partenariat militaire conjoint, qui impliquait que ce dernier annule un accord avec le groupe naval français pour la construction d’une flotte de sous-marins diesel – en faveur de la construction d’au moins huit navires à propulsion nucléaire utilisant des navires américains et britanniques. La technologie.

La suppression de l’accord sur les sous-marins français a provoqué la colère de la nation, qui a accusé l’Australie et les États-Unis de l’avoir poignardé dans le dos.

En conséquence, la France a rappelé ses ambassadeurs de Canberra et de Washington.

Le pacte militaire a également enragé d’autres nations européennes en tant que membres de l’UE exprimant leur solidarité avec la France la semaine dernière.

Dans une interview, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a déclaré qu’un des États membres du bloc avait été « traité d’une manière qui n’est pas acceptable ».

Cependant, malgré ses inquiétudes quant à son utilisation potentielle comme ligne d’attaque politique, M. Kinnock a largement complimenté l’accord d’Aukus.

“Je pense que l’accord d’Aukus est un élément vraiment important pour démontrer notre résilience et notre volonté de rester ferme face aux brimades et à l’intimidation qui viennent de Pékin”, a-t-il déclaré.

« La politique du Parti travailliste sur l’Indo-Pacifique repose en grande partie sur la volonté d’être une opposition constructive.

LIRE LA SUITE: Couteaux pour Starmer: Corbynite Démissionne de Shadow Cabinet

« Nous tiendrons le gouvernement responsable des cas où nous pensons qu’il se trompe, mais nous serons plus qu’heureux de les soutenir lorsqu’ils auront raison. »

Il a déclaré que “l’un des aspects positifs et passionnants” de l’accord militaire était “l’opportunité qu’il offre de montrer que nous sommes réellement en mesure de construire et de partager la technologie d’une manière qui nous permettra réellement de rivaliser avec le vaste ressources dont dispose la Chine.

M. Kinnock a ajouté : « Il est d’une importance vitale de reconnaître que nous n’avons pas la taille, à nous seuls comme le Royaume-Uni, pour investir dans les types de technologies qui vont façonner la course technologique mondiale.

Mais il a souligné l’importance que “Taiwan reçoive le soutien dont il a besoin pour construire ses propres défenses” pour contrer l’agression chinoise dans la région.

A NE PAS MANQUER

Andy Burnham se moque impitoyablement de Michael Gove et jure de l’emmener CLUBBING [REPORT]

Keir Starmer ne parvient pas à copier le succès des conservateurs sur une messagerie claire [INSIGHT]

Les politiciens doivent se concentrer sur le service public et non sur la carrière, déclare JAMES WHALE [COMMENT]

Pendant ce temps, le haut-commissaire australien auprès du Royaume-Uni, George Brandis, a salué l’accord d’Aukus comme « donnant de la chair aux os de l’aspiration mondiale de la Grande-Bretagne, démontrant qu’il ne s’agit pas d’un morceau de rhétorique – il a une substance réelle, il est affecté par ce pays ».

Il a ajouté que l’Australie est « ravie » que le Royaume-Uni ait également décidé de conclure un accord de libre-échange avec la nation du Pacifique, « et nous attendons avec impatience l’exécution de cet accord de libre-échange dans un proche avenir ».

Pour le Royaume-Uni, cet accord de libre-échange avec l’Australie a été « un tremplin important » vers l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP).

Le gouvernement négocie actuellement pour adhérer au CPTPP, un accord de libre-échange entre onze pays du Pacifique, dont la Nouvelle-Zélande, le Japon et le Mexique.

Il a demandé à faire partie du bloc commercial en février de cette année – à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne – et les négociations formelles ont commencé en juin.