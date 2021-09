Conférence du travail: Mandelson frotte le sel dans les blessures de Corbynite – dit le chahuteur AIDE Starmer | Politique | Nouvelles

in

Lord Mandelson – qui a occupé plusieurs postes clés au sein du cabinet de l’ancien Premier ministre travailliste Tony Blair – s’exprimait après que Sir Keir a prononcé son discours devant les fidèles du parti. Au cours de son allocution, il a semblé frapper son prédécesseur Jeremy Corbyn en faisant référence à la défaite électorale du parti travailliste en 2019, qu’il a reconnu avoir été la pire depuis les années 1930.

La caractérisation a semblé mettre en colère certains membres du parti, qui ont brandi des cartons rouges et suggéré que c’était la politique du Brexit du Labour, dont Sir Keir était l’architecte, qui avait fait échouer ses chances.

En outre, Sir Keir a été critiqué pour son refus de sanctionner un salaire minimum de 15 £ de l’heure, ce qui a incité le secrétaire à l’emploi fantôme Andy McDonald à quitter son poste de premier plan.

En référence claire à l’hostilité avec laquelle de nombreux membres de la gauche travailliste considèrent encore l’ancien président du Board of Trade, qui est également l’ancien directeur des communications du Labour, une personne a été entendue crier : « Où est Peter Mandelson ?

Par la suite, M. Mandelson en a profité pour s’en prendre à ses détracteurs lors d’une interview avec le site Politico en marge de l’événement.

Il a déclaré: «Avec chaque paragraphe de son discours, Keir semblait de plus en plus normal et en contact avec la vie des gens ordinaires.

«Avec chaque chahut de la frange, ses critiques semblaient plus marginales et perdues. C’était un grand contraste.

À un moment donné, il a répondu : « Vous pouvez chanter toute la journée », avant d’être applaudi par le public.

La militante du parti Carole Vincent, de la circonscription de Leyton et Wanstead dans l’est de Londres, a déclaré qu’elle s’attendait à être exclue du parti pour avoir chahuté le chef – mais a suggéré que Sir Keir ne survivrait pas non plus jusqu’à la prochaine conférence.

Elle a expliqué: “Je ne considère pas que cela soit du chahut, je considère que je me suis levé et j’ai parlé parce qu’il fallait le dire.

« Il avait ignoré – et cette conférence a ignoré – les gens qui se sont levés et lui ont demandé de garantir l’augmentation de 15 % pour le NHS, un salaire minimum de 15 £.

“Vous ne pouvez pas vivre dans de nombreuses grandes villes – pas seulement à Londres mais dans d’autres villes – avec les salaires que les gens reçoivent.”

Elle a ajouté: “Il a parlé d’unir le parti. Le parti n’a jamais été aussi divisé qu’aujourd’hui et cela empire.

“Je vais probablement être expulsé et c’est triste parce que je travaille très dur pour cette fête.”

Mme Vincent a déclaré qu’elle lui avait “montré le carton rouge lorsqu’il a dit quelque chose que je pensais inacceptable et qu’il devrait en fait défier le gouvernement ou dire comment il va faire quelque chose”.

Un porte-parole travailliste a déclaré que le chahut n’était pas inattendu.

Il a ajouté: “De toute évidence, il y avait clairement une opinion selon laquelle il pourrait y avoir ceux qui voudraient exprimer une opinion dans le discours.

“En fin de compte, cela n’a pas détourné l’attention du message que Keir voulait faire passer.

“Il a prononcé le discours sur le ton positif, optimiste et confiant que j’ai dit hier que c’était ce qu’il ferait et c’est ce qu’il a fait aujourd’hui.”