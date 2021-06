Conference League 2021/2022 – Matches et dates du premier tour de qualification

in

15/06/2021

Le à 14:03 CEST

Daniel Guillen

La plus haute instance de football européen, UEFA, déjà a tiré au sort le premier tour de qualification de la Ligue de conférence, le nouveau championnat d’Europe qui entre en vigueur dès la saison 2021/22. Un total de 66 équipes, réparties en sept groupes de huit équipes et un groupe de dix équipes, toujours classées selon leur coefficient UEFA, s’affronteront en match aller-retour. Le tirage au sort a établi le premier tour de qualification, qui se jouera les 8 et 15 juillet.

Les équipes joueront jusqu’à trois tours de qualification au cours des mois de juillet et août et le tirage au sort de la phase de groupes, qui est prévu pour le 27 août, constituera les clubs qui se battront pour la première édition de la compétition.. La phase de groupes se déroulera de septembre à décembre, tandis que la phase finale de février à mai. Ce sera précisément le 25 de ce mois, à Tirana (Albanie), que se jouera la finale.

Les paires du premier tour de qualification de la Conference League, avec 33 paires têtes de série et 33 paires non têtes de série, sont les suivantes :

FC Levadia Tallinn – St. Joseph’s FCLa Fiorita 1967 – Birkirkara FCFC Shkupi 1927 – LlapiKF Laçi – FK PodgoricaFH Hafnarfjördur – Sligo Rovers FCFehérvár FC – FC Ararat ErevanST Jarnan – Bohemian FCFC Inter Turku – Puskás Akadémia FCFC Dinamo Batoumi – SP Tre PennePaide Linnameeskond – WKS Slask WroclawFC Gagra – FK Sut JeskaFK Decic – KF DritaFC Stinful Gheorghe – FK PartizaniFC Noah – KUPS KuopioRFS – KÍ KlaksvikFK Sileks – FC Petrocub-HincestiFK Süduva – Valmiera FCNK Domzale – FC Swift HesperNK Maribor – FC UrartuMSK Zilina – FC Dila GoriNK Siroki Brijeg – KF VllazniaEuropa FC – FK Kauno ZalgirisBala Town FC – Larne FCColeraine FC – FK VélezGlentoran FC – The New Saints FCMons Calpe SC – FC Santa Coloma UE Sant Julià – Gzira United FCFK Sarajevo – FC Milsami OrheiDundalk FC – Newtown AFCFC Spartak Trnava – Mosta FCFC Struga – FK LiepajaRacing FC Union Lëtzebuerg – BreidablikFC Honka Espoo – NSÍ Runavík