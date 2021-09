Conférence SNP : L’Ecosse sera-t-elle mieux financièrement si elle quitte le Royaume-Uni ? | Politique | Nouvelles

Le député conservateur appelle Nicola Sturgeon pour avoir discuté pendant son discours

Aujourd’hui, le chef adjoint du SNP, Keith Brown, ouvrira la conférence, qui se tiendra en ligne en raison d’une augmentation des cas de Covid. Le premier ministre Nicola Sturgeon clôturera l’événement par un discours liminaire lundi. M. Brown prévoit d’appeler le public écossais à favoriser la solidarité dans la lutte pour l’indépendance, en demandant aux partisans du SNP de persuader leurs pairs que quitter le Royaume-Uni créera une nation plus juste, plus riche et plus heureuse. Mais le fera-t-il ?

Les données de sondage, recueillies par YouGov, ont montré que 57% des ressortissants anglais pensent que l’Écosse serait financièrement moins bien lotie si la nation se séparait du Royaume-Uni, contre seulement 12% qui ont déclaré que ce serait mieux.

Un rapport de la London School of Economics (LSE), publié plus tôt cette année, a prédit que l’économie écossaise diminuerait d’au moins 11 milliards de livres sterling par an si elle devenait indépendante.

Les experts de la LSE ont déclaré que l’impact de l’indépendance sur le commerce de l’Écosse avec le Royaume-Uni et l’UE réduirait l’économie du pays à long terme de 6,3% à 8,7%.

Le gouvernement écossais a fait campagne pour que l’Écosse rejoigne à nouveau l’UE, blâmant l’impact du Brexit. Le SNP pointe du doigt l’industrie écossaise des fruits de mer et l’influence des contrôles douaniers post-Brexit.

Mais alors que rejoindre l’UE donnerait un petit coup de pouce à l’économie écossaise, se séparer du Royaume-Uni annulerait ces gains décuple, selon les données.

Le Royaume-Uni est le partenaire commercial le plus important et le plus important de l’Écosse, représentant 61 % de ses exportations et 67 % de ses importations, soit environ quatre fois plus que ses échanges avec l’UE.

LSE prédit que l’indépendance augmenterait les coûts commerciaux avec le reste du Royaume-Uni de 15 à 30 %.

Hanwei Huang, l’un des auteurs du rapport financier, a déclaré : « Cette analyse montre que, du moins d’un point de vue commercial, l’indépendance laisserait l’Écosse considérablement plus pauvre que de rester au Royaume-Uni.

L’esturgeon a été la cible de tirs à Hollyrood cette semaine après avoir fait avancer fermement les plans d’indépendance (Image: .)

Les experts ont affirmé que quitter le Royaume-Uni entraînerait une énorme augmentation des impôts pour le peuple écossais et une diminution des dépenses dans des services comme le NHS.

Mais Fiona Hyslop, la secrétaire à l’économie du gouvernement écossais, n’est pas d’accord.

Elle a déclaré que le pays en bénéficierait énormément une fois que l’indépendance serait véritablement établie et que son gouvernement aurait le contrôle total de son économie.

Mme Hyslop espérait que l’Écosse suivrait les traces de la Norvège, du Danemark et de l’Irlande dont les économies ont prospéré grâce au commerce de l’UE.

Elle a ajouté : « Dans le monde réel, grâce à son adhésion à l’UE, l’Irlande indépendante a considérablement réduit sa dépendance commerciale vis-à-vis du Royaume-Uni, se diversifiant vers l’Europe et, ce faisant, son revenu national par habitant a dépassé celui du Royaume-Uni.

“Avec nos ressources et avantages économiques, le contrôle de la politique économique et l’adhésion à l’UE, l’Écosse serait très bien placée pour faire croître l’économie.”

Pensez-vous que l'Écosse se porterait mieux financièrement dans une décennie si elle quittait le Royaume-Uni ?

La sécurité financière de l’Écosse n’a jamais été aussi importante, car Covid a exigé du Royaume-Uni un budget de reprise tout-puissant d’environ 500 milliards de livres sterling.

Une enquête YouGov auprès d’adultes écossais réalisée en mai 2021 suggère que, depuis le début de la pandémie, le nombre d’Écossais qui souhaitent rester au Royaume-Uni a augmenté d’environ cinq pour cent.

Beaucoup soutiennent que le déploiement impressionnant du programme de congé ainsi que le programme de vaccination ont rétabli la confiance du public écossais en Westminster.

La pandémie a également entravé les objectifs du SNP en continuant de repousser la date à laquelle le parti espère organiser un référendum sur l’indépendance. Pour le moment, Mme Sturgeon indique que cela se produira avant la fin de 2023.

Une motion, qui sera discutée lors de la conférence ce week-end, déclare que le public écossais ne devrait « pas voir sa santé, son bien-être et son potentiel économique futur compromis en organisant un référendum sur l’indépendance avant de pouvoir le faire en toute sécurité, et que cette décision devrait être déterminée. par des critères fondés sur des données sur la fin claire de la crise de santé publique, ce qui permettrait une campagne référendaire complète, normale et énergique ».

Les cas quotidiens de Covid en Écosse ont connu une augmentation de plus de 70 % entre le 16 et le 29 août.

Le premier ministre Nicola Sturgeon a été critiqué plus tôt cette semaine au parlement de Holyrood, alors que le député conservateur Douglas Ross a déclaré qu’elle s’était « trompée dans ses priorités ».

Il a ajouté : « Un autre référendum sur l’indépendance est au centre des plans du Premier ministre pour l’année à venir.

« Dans une déclaration de 27 pages, il suffit du quatrième paragraphe à Nicola Sturgeon pour mentionner l’indépendance.

« Les membres du SNP chahutent ; c’est un débat.

“Je suis très heureux de recevoir une intervention de tout membre qui pense qu’il est correct qu’en temps de pandémie, il est juste que le Premier ministre donne encore une fois la priorité à l’indépendance par rapport à toute autre chose.”

Pensez-vous que les efforts inébranlables de Sturgeon pour obtenir un référendum sur l'indépendance négligent des problèmes plus importants à résoudre en Écosse ?

Le SNP et les Verts écossais ont convenu d’un nouveau partenariat de partage du pouvoir (Image: .)

L’annonce au parlement de Holyrood du programme de gouvernement a été retardée de la semaine dernière à cette semaine parce que Mme Sturgeon était en train de finaliser un accord avec le Parti vert écossais.

Dans un grand pas en avant pour la bataille pour l’indépendance de Mme Sturgeon, les co-leaders des Verts, Patrick Harvie et Lorna Slater, ont signé un accord qui créerait une majorité gouvernementale pour l’indépendance à la chambre de Holyrood.

Commentant le retard, Neil Bibby du Labour a déclaré au Times: “Il est décevant que le gouvernement écossais ait jugé bon de lancer le programme du gouvernement dans l’herbe haute et de se concentrer plutôt sur l’auto-congratulation et la démagogie.

“Le peuple écossais a besoin d’un gouvernement axé sur notre reprise nationale et non sur des accords politiques égoïstes.”

L’accord a établi que la question sur le scrutin pour l’indépendance, « L’Écosse devrait-elle être un pays indépendant ? », devrait apparaître dans le même format que celui utilisé lors du référendum de 2014.

En 2014, 55,3 % des voix se sont prononcées en faveur du maintien au Royaume-Uni et 44,7 % des électeurs voulaient que l’Écosse devienne un pays indépendant.

Pensez-vous que l'Ecosse votera pour quitter le Royaume-Uni ?

Sturgeon devrait être le premier ministre en poste le plus longtemps dans l’histoire de l’Écosse (Image: .)

Tout juste après avoir conclu un accord de coopération avec les Verts écossais, la conférence du SNP examinera le rôle de l’Écosse sur la scène mondiale en tant que leader de la politique climatique, avant la réunion de la COP26 en novembre.

Cependant, il n’y a aucune mention de l’avenir du pétrole et du gaz de la mer du Nord à l’ordre du jour de la conférence, l’un des atouts les plus précieux de l’Écosse.

Dimanche, la conférence du SNP discutera de son objectif de retirer les armes nucléaires des côtes de la Clyde si une Écosse indépendante est réalisée.

Le Financial Times a rapporté comment le gouvernement britannique a élaboré des plans d’urgence pour déplacer la dissuasion nucléaire à l’étranger si une Écosse indépendante refusait d’autoriser l’utilisation continue des installations.

Le Royaume-Uni devrait-il continuer à utiliser la base nucléaire de Clyde si l'Écosse vote pour l'indépendance ?