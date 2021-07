Conférences de presse des Dodgers Dave Roberts, réalité ou fiction ?

J’ai toujours eu une théorie pour sauver Dave Roberts. Les Dodgers Los Angeles n’est pas gérée depuis le dogout. Il y a une force supérieure, une sorte de Dieu californien qui prend des décisions tout en Roberts (Dave) visages.

Il y a des mots typiques dans vos conférences de presse lorsqu’on vous demande d’expliquer une décision controversée. “Je sentais que c’était la bonne chose à faire”, cela semblait être la meilleure décision à l’époque”, “Je l’ai vu prêt et j’ai pensé que je pouvais vraiment le faire”, sont quelques-unes de ses phrases les plus courantes.

C’est un point clé. Roberts ne prend pas de décisions d’alignement comme celle-ci. Mais il est le seul employé de front à répondre aux questions quotidiennement. https://t.co/t9LG1mzjo0 – Bill Plunkett (@billplunkettocr) 22 juillet 2021

Pour illustrer mes critères, je vais prendre trois événements récents dans lesquels il a confirmé quelque chose lors d’une conférence de presse qui ne s’est pas matérialisé plus tard et au moins il aurait dû dire que je ne sais pas, bien qu’ils soient également abondants dans ses interventions.

Clayton Kershaw : Il a été mis sur la liste des personnes handicapées pour une inflammation du coude. La première nouvelle donnée par Dave ils montraient qu’il était pratiquement inscrit sur la liste des invalides par précaution.

Le manager Roberts a noté que Clayton Kershaw est sorti « net de ses tests. Son coude lui faisait mal, cela ne s’était pas produit auparavant, et nous voulions être sûrs que ce n’était rien. Dieu merci, ce n’était pas le cas. reste pendant l’ASG », cite Yahoo. – Step and run (@Sergiolopezfx) 10 juillet 2021

Puis il a dit qu’il serait déjà en train de s’échauffer.

L’IRM de Clayton Kershaw a montré “juste une inflammation”, a déclaré Dave Roberts. Il jouera au catch demain. – Fabian Ardaya (@FabianArdaya) 9 juillet 2021

Et enfin, Clayton devra revenir en août, et vient juste de faire l’enclos des releveurs et a un “jeu simulé” prévu pour mardi prochain.

#Dodgers Clayton Kershaw a lancé un monticule d’enclos aujourd’hui, environ 30 emplacements. Première session d’enclos depuis le début de l’IL. Dave Roberts a déclaré que la prochaine étape consisterait à lancer aux frappeurs dans le cadre d’un jeu de simulation mardi à SF – Bill Plunkett (@billplunkettocr) 24 juillet 2021

Tout d’abord, soyez prudent, vous recevrez ensuite pendant deux semaines après avoir effectué la première session d’enclos des releveurs et attendu le retour le mois prochain.

Corey Seager : Nous allons raccourcir l’histoire avec l’arrêt-court. Le lundi 19 juillet, Dave a déclaré que « Corey se reposera demain et mercredi, il devrait être activé, il ne devrait pas avoir besoin de rééducation. »

Dave Roberts a déclaré que Corey Seager sera bientôt activé de la liste des blessés. “Je ne veux pas mettre de date là-dessus. En supposant qu’il s’en sorte bien demain, mercredi est certainement une possibilité.” – JP Hoornstra (@jphoornstra) 19 juillet 2021

Puis, à peine 24 heures plus tard, « il se passe beaucoup de choses, nous n’y sommes tout simplement pas encore »

#Dodgers Dave Roberts a déclaré qu’il n’était “pas encore sûr” quand Corey Seager sera activé : “Il y a beaucoup de pièces mobiles. Mais finalement, nous n’en sommes pas encore là.” – Bill Plunkett (@billplunkettocr) 20 juillet 2021

Et enfin, aujourd’hui, on dit qu’il ira en cure de désintoxication.

#Dodgers Dave Roberts a déclaré que Corey Seager se rendra en Arizona pour participer à des matchs au Camelback Ranch la semaine prochaine. Il s’y rendra lorsque l’équipe se rendra à SF. – Kirsten Watson (@kirsten_watson) 24 juillet 2021

Enfin, le cas Mookie Betts, qui n’était sorti que dimanche et serait dans la programmation de la série récemment conclue avec les Giants.

Dave Roberts a déclaré que les #Dodgers n’envisageaient pas de mettre Mookie Betts sur la liste des blessés. Sa hanche est principalement un problème lors de la course. Devrait être dans l’alignement demain. – Dodger Blue (@ DodgerBlue1958) 20 juillet 2021

Aujourd’hui, l’approche était qu’il serait pour la série avec les Giants, la semaine prochaine.

Mookie Betts a récemment reçu une injection de cortisone dans sa hanche droite, a déclaré Dave Roberts. Ne va pas sur l’IL. J’espère qu’il pourra être de retour pour la série Giants mardi. – Fabian Ardaya (@FabianArdaya) 24 juillet 2021

Dave Roberts Il a été imprécis et a répondu à des questions auxquelles je n’étais pas préparé. Il a mal informé, intentionnellement ou non, la presse et les fans. Il a continuellement créé des attentes qui, dans la pratique, s’avèrent irréalisables.

C’est un point clé. Roberts ne prend pas de décisions d’alignement comme celle-ci. Mais il est le seul employé de front à répondre aux questions quotidiennement. https://t.co/t9LG1mzjo0 – Bill Plunkett (@billplunkettocr) 22 juillet 2021

Un barreur a la responsabilité de se préparer à informer la presse, même quand ce n’est pas lui qui prend les décisions, et ceux qu’il ne connaît pas, les passent, mais ne donnent jamais de réponses imprécises qui changent au fil de la journée. nous l’espérons Dave corrigez le tir et tôt ou tard nous écouterons vos conférences de presse dans le but de connaître l’avenir immédiat et non un roman de fiction.