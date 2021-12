Conférences présentant la confluence du management et de la spiritualité à l’IIMK

Avec son thème « Entreprise responsable pour le développement durable », le PAN IIM WMC2021 organisé par IIM-K a enregistré la participation des 20 IIM du pays et de 15 autres pays.

La huitième conférence mondiale sur la gestion du PAN IIM (8e PAN IIM WMC) et le deuxième conclave international sur la « mondialisation de la pensée indienne » (GIT 2021) se sont terminés sur une note positive avec près de 400 articles de recherche présentés sur les pensées et les pratiques de gestion mondiale et les impact et influence de la pensée indienne dans un monde du 21e siècle.

La cérémonie d’adieu a été suivie par Dipak Jain, ancien doyen de la Kellogg School of Management (USA) et de l’INSEAD (France) ; S Sivakumar, responsable des activités agricoles et informatiques chez ITC & BK Shivani, professeur de méditation renommé, Brahma Kumaris Spiritual Movement en Inde et Debashis Chatterjee, directeur, IIM Kozhikode.

Avec son thème « Entreprise responsable pour le développement durable », le PAN IIM WMC2021 organisé par IIM-K a enregistré la participation des 20 IIM du pays et de 15 autres pays. Environ 262 articles ont été acceptés et présentés après un processus d’examen rigoureux avec un taux d’acceptation de 40 %. Les pistes étaient coprésidées par des experts de diverses institutions, dont la Singapore Management University, l’IIM Ahmedabad, la Penn State Behrend, l’IIM Calcutta, l’IIM Indore et l’Université de l’Oklahoma, entre autres, avec la participation de 343 délégués.

Le rassemblement a été le témoin d’un large éventail de discussions et d’échanges d’idées avec le professeur Jain, mettant l’accent sur un DIET (apprentissage numérique, état d’esprit innovant, esprit d’entreprise et développement des talents) comme pivot pour encourager l’entrepreneuriat pour créer un monde meilleur. Dans son allocution, Sœur Shivani a souligné le besoin humain de l’heure de donner la priorité à la « personne » par rapport à la « performance » et a encouragé les auditeurs à adopter le pouvoir d’affirmation inspiré par l’ancien concept indien de « Sankalp Se Siddhi », tandis que Sivakumar a souligné le besoin de critique penser à proposer des idées innovantes.

