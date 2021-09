Conférencier de l’événement d’assignation à comparaître de la SEC des États-Unis à la conférence Messari’s NY Mainnet 2021

in

Juridique & Réglementaire

Conférencier de l’événement US SEC Subpoenas à la conférence Messari’s NY Mainnet 2021

La relation de l’industrie de la cryptographie avec les organismes de réglementation a toujours été trouble. Les chiens de garde financiers restent catégoriques dans leur mission de plier l’industrie à leur volonté, et ils semblent prendre les choses plus au sérieux.

Cette semaine, des rapports ont commencé à circuler sur une éventuelle assignation à comparaître adressée à une figure éminente de l’espace crypto.

Qui a été servi ?

Les rumeurs ont été déclenchées pour la première fois lundi lorsqu’un participant à la conférence Mainnet 2021 à New York a tweeté qu’il avait vu quelqu’un se voir signifier une assignation à comparaître de la Securities and Exchange Commission (SEC) avant de monter sur scène pour leur panel. La conférence Mainnet est organisée par Messari – une des meilleures sociétés de recherche en cryptographie – en collaboration avec plusieurs autres sponsors de premier plan.

Le tweet a immédiatement déclenché la rumeur, beaucoup cherchant à savoir à qui l’assignation a été signifiée. Les conférenciers pour l’événement ont été alignés, bien qu’il ne soit pas clair qui est l’individu.

Même s’il n’était pas encore certain que la rumeur ait été confirmée, tous les doutes ont été dissipés lorsque le directeur général de Messari, Ryan Selkis, a confirmé que la SEC avait effectivement délivré une assignation à comparaître à l’un des orateurs de l’événement. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune confirmation quant à qui c’était.

L’un des sponsors de l’événement est Celsius, un protocole de prêt crypto qui a fait l’objet d’un examen réglementaire. La semaine dernière, le Texas State Securities Board (TSSB) a demandé une audience avec le potentiel de claquer Celsius avec une ordonnance de cesser et de s’abstenir d’offrir des titres non enregistrés aux Texans.

L’entreprise est également sous forte pression dans le New Jersey. Le New Jersey Bureau of Securities a confirmé avoir émis une ordonnance contre Celsius la semaine dernière.

L’agence a allégué que Celsius avait “financé ses opérations de prêt de crypto-monnaie et ses opérations pour compte propre au moins en partie par la vente de titres non enregistrés en violation de la loi sur les valeurs mobilières du New Jersey”. Comme l’a allégué l’autorité de réglementation des valeurs mobilières, Celsius a déjà levé environ 14 milliards de dollars grâce à ces ventes.

Mais, alors que Celsius est un sponsor de la conférence Mainnet, aucun des responsables de la société n’est censé prendre la parole lors de l’événement de trois jours.

Aucune envie d’apprendre

Selkis a également déploré le manque d’intérêt des régulateurs pour en savoir plus sur l’industrie de la cryptographie. Comme l’a expliqué le PDG, Messari a offert des laissez-passer aux régulateurs pour l’événement, mais ils ont refusé. Comme il l’a dit, cela montrait une volonté de réglementer sans se renseigner sur l’industrie.

Un manque de connaissances de la part des régulateurs et des responsables gouvernementaux n’est pas une nouveauté. Lorsque l’Internal Revenue Service (IRS) a tenté de clarifier la taxation de la cryptographie en 2019, l’agence a raté la définition des parachutages.

Cette semaine encore, la communication entre le bureau de la sénatrice anti-crypto Elizabeth Warren (D-Mass) et les développeurs de MakerDAO a montré que les responsables du sénateur les avaient confondus avec le DAO – l’organisation autonome qui a été notoirement piratée en 2016.

Si les régulateurs et les représentants du gouvernement ne prennent même pas le temps de se renseigner sur l’industrie, il faut se demander comment ils espèrent la réglementer efficacement.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel de démocratisation du système financier. Lorsqu’il n’est pas immergé dans les événements quotidiens de la scène crypto, il peut être trouvé en train de regarder des rediffusions légales ou d’essayer de battre son meilleur score au Scrabble.