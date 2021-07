Confessions du prince Harry alors que Duke “ressemble davantage à William” lors d’un événement de statue après la perte de cheveux | Royale | Nouvelles

in

Le prince William et le prince Harry se réunissent lors du dévoilement de la statue de Diana

Les deux frères se sont réunis jeudi pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana dans les jardins engloutis du palais de Kensington. C’était la première fois qu’ils étaient vus ensemble depuis les funérailles du prince Philip en avril. Un commentateur royal a avoué que, de derrière, elle a du mal à les distinguer maintenant, car Harry a perdu beaucoup de cheveux au sommet de sa tête.

Pod Save the Queen est hébergé par Ann Gripper et présente le rédacteur royal du Daily Mirror, Russell Myers.

Mme Gripper a déclaré que lorsqu’elle a vu pour la première fois une photo des deux princes socialement distants avec la statue au milieu, elle a dû regarder de très près pour voir qui était qui.

Elle a noté que Harry a maintenant une « racine des cheveux similaire à celle de William », il la pousse simplement plus longue et plus sauvage.

Elle a ensuite plaisanté sur leur rupture en cours, affirmant qu’ils étaient au moins «unis dans un domaine de la vie».

LIRE LA SUITE: William et Harry ” semblaient un peu forcés ” lors du dévoilement de la statue de Diana

Le prince Harry est presque aussi chauve que son frère maintenant (Image: GETTY)

De dos, William et Harry se ressemblent beaucoup maintenant (Image: GETTY)

L’animateur du podcast a déclaré: “J’ai un aveu à faire quand j’ai vu la première photo…

«Je pense que la photo est vraiment belle et elle est magnifiquement cadrée parce que vous avez les deux garçons de chaque côté, socialement éloignés, ce qui laisse un espace parfait au milieu pour pouvoir voir la statue.

“Mais quand vous les regardez, je suis vraiment désolé Harry, mais vous devez maintenant regarder de très près pour déterminer lequel est lequel, car il a tellement perdu ses cheveux qu’il a une racine des cheveux très similaire à William, mais le reste est juste un peu plus long et le sien est un peu plus sauvage.

“Je pense juste, oh, ils sont définitivement unis dans un domaine de la vie.”

Harry a toujours plus de cheveux sur le devant que William (Image: GETTY)

M. Myers a ajouté qu’Harry “a encore un peu d’ours flou”.

En effet, William et Harry ont perdu une quantité importante de cheveux du sommet de leur tête, peut-être même plus que leur père, le prince Charles, âgé de 72 ans.

Harry conserve encore quelques cheveux à l’avant, mais à l’arrière, ils se ressemblent maintenant beaucoup.

M. Myers a déclaré qu’il estimait que les princes “avaient l’air un peu forcés” lors de l’événement et que la pression de présenter un front uni se montrait parfois.

A NE PAS MANQUER

L’explication du palais pour l’absence de Kate lors du dévoilement de la statue rejetée [EXPERT]

L’antidote parfait de William et Harry contre les spéculations sur la querelle royale [QUOTE]

La revendication de « le service est universel » de Harry sous un nouveau jour après le poème de Diana [ANALYSIS]

Les princes saluant leurs tantes, Sarah et Jane (Image : GETTY)

Alors qu’ils étaient très proches quand ils étaient jeunes, William et Harry ont eu une relation tendue au cours des dernières années.

Ils auraient commencé à se séparer après une dispute à propos de Meghan Markle, mais les choses ont piqué du nez lorsque Harry et Meghan ont décidé de jeter l’éponge et ont démissionné en tant que membres de la famille royale.

La famille royale aurait été «blessée» par la décision et la façon dont elle s’y est prise.

Ensuite, le duc et la duchesse de Sussex ont accordé à Oprah Winfrey une interview révélatrice qui a été très dommageable pour la famille royale, laissant certains se demander si une relation peut être sauvée pour Harry et sa famille.

Statue de Diana : le langage corporel du prince Harry critiqué par Levin

La statue de la princesse Diana, en préparation depuis 2017, était l’occasion idéale pour les princes de se réunir et de s’unir pour célébrer l’héritage de leur mère à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Il s’agissait d’une courte cérémonie – moins de 20 minutes – et sans discours, bien que les princes aient publié une déclaration commune, qui a été publiée sur la page Instagram du duc et de la duchesse de Cambridge.

C’était une petite cérémonie intime avec seulement William, Harry, les frères et sœurs de Diana, Earl Spencer, Lady Sarah McCorquodale et Lady Jane Fellowes, le jardinier concepteur Pip Morrison, le sculpteur Ian Rank-Broadley et les membres du comité de la statue.

Sous certains angles, les princes se ressemblent beaucoup (Image : GETTY)

L’oncle et les tantes de William et Harry leur ont réservé un “accueil chaleureux”, ne les ayant probablement pas vus depuis longtemps.

M. Myers s’est demandé s’il pourrait y avoir une deuxième cérémonie après les restrictions de Covid à laquelle certains des sponsors de la statue pourraient assister, comme Sir Elton John et David Furnish.

Pour vous abonner à Pod Save the Queen, rendez-vous sur votre fournisseur de podcast habituel.