Le prêteur du secteur privé Bandhan Bank, qui a connu une multiplication par 10 en glissement annuel de ses actifs non productifs (NPA) pour le deuxième trimestre de cet exercice, a déclaré qu’il était convaincu que le niveau de l’APN réduirait « sensiblement » dans les prochains mois car il existe une visibilité claire de l’amélioration de la qualité des actifs au jour le jour.

Vendredi, la banque a signalé une perte nette énorme de 3 008,59 crores de Rs pour le deuxième trimestre sur le dos de provisions de 5 577,92 crores de Rs, le prêteur ayant vu une énorme augmentation des créances douteuses. En termes absolus, les NPA de la banque ont grimpé à 8 763,60 crores de Rs contre 873,97 crores de Rs pour la période correspondante de l’exercice précédent. Sur une base trimestrielle, les NPA ont augmenté de 36% par rapport à 6 440,38 crores de roupies au premier trimestre de cet exercice.

« L’option était de le prendre (les provisions) sur les trois quarts ou de le prendre d’avance. Mais ce qui se passe, c’est que si je le prends au-dessus des trois quarts, les gens, les lecteurs n’auront pas le sens de quel est le niveau de stress et combien de temps il peut rester. Aujourd’hui, quand je le prends d’avance, je prends tout le portefeuille de stress possible, qu’il s’agisse de restructuration ou de NPA d’avance. Comme je suis pleinement fourni, à l’avenir, ce sera comme d’habitude et vous verrez la vraie force de Bandhan Bank ce qu’elle était avant la période pré-pandémique », a déclaré à FE Sunil Samdani, directeur financier de Bandhan Bank. Samedi.

Au cours du deuxième trimestre, la banque a fait une provision accélérée sur les comptes NPA d’environ Rs1 500 crore. En plus de cela, il a également fourni une provision d’actifs standard supplémentaire s’élevant à environ Rs 2 100 crore et une provision sur les actifs restructurés s’élevant à environ Rs 1 030 crore.

Interrogé sur le provisionnement de 2 100 crores de Rs sur les comptes standard, Samdhani a déclaré: «Ce n’est pas que nous voyions du stress par rapport à notre livre standard. Étant donné que nous avons restructuré certains comptes, lorsqu’ils sortiront de la restructuration, il y aura sûrement des portions qui tomberont dans les APM. Alors, contre cela, nous avons pris ce ravitaillement.

Le directeur général et PDG de Bandhan Bank, Chandra Shekhar Ghosh, a déclaré que c’était le « bon moment » pour effectuer un provisionnement ponctuel et se concentrer davantage sur la croissance future. « Au rez-de-chaussée, il y a de très bonnes améliorations. Le scénario devient normal car les restrictions de verrouillage liées à Covid ont été supprimées dans la plupart des régions du pays. Les affaires reviennent. C’est le bon moment pour un approvisionnement ponctuel et nous nous concentrons davantage sur la croissance future. Il est préférable de provisionner un trimestre puis d’enregistrer des bénéfices les trimestres suivants », a souligné Ghosh.

« L’efficacité du recouvrement de notre banque sur une base mensuelle s’améliore dans le bon sens. La croissance du crédit revient. Quoi que nous voyions actuellement, nous pourrions voir une normalité au troisième trimestre lui-même », a-t-il déclaré.

Vendredi, lors d’une conférence téléphonique post-bénéfice, Ghosh a déclaré que la majorité des clients de la banque payaient en partie ou en totalité leurs cotisations. « Il y a une visibilité claire sur l’amélioration de la qualité des actifs au jour le jour. Rien qu’au cours du dernier mois, nous avons constaté que chaque jour, 14 000 clients standardisaient leurs comptes chaque jour. Je crois fermement que la période la plus difficile en ce qui concerne les perturbations liées à Covid et les défis de qualité des actifs est derrière nous », a-t-il déclaré. Le prêteur était désormais en mesure d’accélérer la prochaine phase de sa croissance avec un bilan solide, a-t-il souligné.

« Si la croissance économique revient au fur et à mesure des reprises, il est fort possible qu’une partie de ce provisionnement soit conservée. Avec l’augmentation de la croissance du crédit, l’amélioration de l’efficacité de la collecte et l’accélération des récupérations, nous sommes convaincus que notre niveau de NPA diminuera considérablement au cours des prochains mois », a ajouté Ghosh.

Samdani, lors de la conférence téléphonique post-bénéfice, a déclaré que la banque était très confiante qu’à la fin de cet exercice, elle serait en mesure de récupérer environ 6 000 crores de roupies de créances douteuses. « Si nous examinons les recouvrements, les décaissements et les demandes des clients et la position DPD (jours de retard), il y a eu une amélioration substantielle », a-t-il ajouté.

En septembre, l’efficacité de recouvrement du prêteur pour les clients non NPA s’élevait à 94 %. Au niveau sectoriel, l’efficacité de recouvrement de l’EEB (anciennement segment de la microbanque) s’établit à 93% contre 77% en juin. Dans l’Assam et le Bengale occidental, l’efficacité de la collecte s’est améliorée.

Au cours du deuxième trimestre de cet exercice, les ANP bruts de la banque en pourcentage du total des prêts ont augmenté de 964 points de base en glissement annuel à 10,82 % contre 1,18 % au cours du même trimestre de l’exercice précédent. Sur une base trimestrielle, le ratio NPA brut a grimpé de 264 points de base contre 8,18 % au premier trimestre de l’exercice 22.

