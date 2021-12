Configuration commerciale pour aujourd’hui : le marché doit rester sur le côté avec un biais positif ; choses clés à savoir avant d’ouvrir la cloche

SGX Nifty a annoncé un début de retard pour Sensex, Nifty mercredi. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 50 points, soit 0,3% de baisse à 17 213 à la bourse de Singapour au début des échanges.

Les taureaux semblaient avoir pris le contrôle de la rue Dalal juste avant la fin de l’année. Les deux indices de référence BSE Sensex et Nifty 50 ont terminé dans le vert pour la deuxième journée consécutive mardi. Alors que Sensex a terminé 477,24 points ou 0,83 % de plus à 57 897,48, l’indice plus large Nifty 50 a bondi de 147 points ou 0,86 pour s’établir à 17 233,25. Au cours des derniers jours, la réduction de l’activité des FII et les nouvelles positives concernant la croissance économique ont aidé le marché. Les marchés devraient ouvrir sur une note faible mercredi dans un contexte mondial mitigé. SGX Nifty a signalé un début d’écart pour l’ESB Sensex, Nifty50. Les contrats à terme astucieux se négociaient à 50 points, soit 0,3% de baisse à 17 213 à la bourse de Singapour au début des échanges.

Après avoir été témoin d’un rebond haussier intelligent depuis les plus bas lundi, l’élan haussier avec une action liée à la fourchette s’est poursuivi dans Nifty mardi et le marché a clôturé la journée en hausse de 147 points. Après avoir ouvert avec un écart haussier de 91 points, le marché a continué sur sa lancée haussière avec un mouvement lié au range pendant toute la session. Les creux intrajournaliers ont été absorbés et le Nifty a clôturé sur des plus hauts. L’écart haussier qui s’ouvre n’est pas comblé. Une longue bougie haussière s’est formée sur le graphique journalier avec une ouverture d’écart. Techniquement, ce modèle indique une tendance à la poursuite de la tendance haussière, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

La résistance initiale de la ligne de tendance ascendante selon le concept de changement de polarité a été légèrement cassée du côté supérieur. Un autre obstacle de la ligne de tendance en pente descendante se situe autour de 17350. Par conséquent, le marché doit se maintenir au-dessus de ces deux obstacles pour afficher un mouvement haussier marqué. Le mouvement haussier de mardi a annulé le modèle d’avalement baissier de vendredi, ce qui est une indication positive. La séquence négative des hauts et des bas inférieurs est toujours intacte selon le graphique journalier et un mouvement décisif au-dessus de 17400 est susceptible d’annuler cette tendance baissière, a-t-il ajouté.

A savoir avant la cloche d’ouverture du marché

Les marchés mondiaux

Le S&P 500 a clôturé en légère baisse, en baisse de 4,84 points, ou 0,10%, à 4 786,35 après avoir atteint un record intrajournalier mardi. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 95,83 points, ou 0,26 %, à 36 398,21, et le Nasdaq Composite a perdu 89,54 points, ou 0,56 %, à 15 781,72. Les actions en Asie-Pacifique étaient mitigées au début des échanges de mercredi. Le Nikkei 225 du Japon a glissé de 0,82% au début des échanges tandis que l’indice Topix a baissé de 0,44%. Le Kospi de la Corée du Sud a chuté de 0,75%. Les actions de Chine continentale ont également baissé, l’indice composite de Shanghai en baisse de 0,26 % et la composante de Shenzhen en baisse de 0,313 %. L’indice Hang Seng de Hong Kong a chuté de 0,58%. Les actions australiennes ont augmenté alors que le S&P/ASX 200 a bondi de près de 1%. L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon se négociait en baisse de 0,24%.

Support astucieux, niveaux de résistance

Nifty a augmenté pour la deuxième session consécutive avec un ratio de baisse anticipée en forte hausse pour atteindre bien au-dessus de 1:1 même si les volumes restent à la baisse. Cela reflète la moindre présence des acteurs institutionnels grâce à laquelle les traders s’en donnent à coeur joie. Nifty sera désormais confronté à une résistance dans la bande 17298-17379, tandis que 17155 pourrait fournir un support. Les marchés au sens large pourraient faire face à de sérieuses prises de bénéfices ce week-end, a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities.

Banque astucieuse

La Nifty Bank a gagné 125,90 points pour terminer à 35 183,80 mardi 28 décembre. L’indice a relativement sous-performé l’indice de référence jusqu’à présent, mais il oscille autour de son niveau de résistance crucial. À l’heure actuelle, Bank Nifty a un support à 34700 niveaux et une résistance à 35600 niveaux, a déclaré Sachin Gupta, AVP Research, Choice Broking.

Jauge de volatilité

L’indice India VIX de NSE a baissé de 3,8% à 16,5 mardi 28 décembre.

Données d’option d’appel

L’intérêt ouvert d’appel maximum de 72,81 contrats lakh a été constaté à 18 000 grèves, suivi de 17 500 grèves, qui détient 67,90 contrats lakh, et de 17 300 grèves, qui ont accumulé 48,92 contrats lakh. L’écriture d’appels a été vue à 17 300 grèves, qui ont ajouté 10,87 contrats lakh, suivies de 17500 grèves (8,8 lakhs contrats) et 17600 grèves (8,03 lakhs contrats), selon les données disponibles avec NSE,

Données d’option de vente

L’intérêt ouvert maximum du Put de 99,08 contrats lakh a été placé à 17 000 grèves, avec près de deux contrats lakh. Cela suggère une résistance immédiate à 17 500 et un support significatif seulement à 17 000 dans la série de décembre. Ceci est suivi de 16500 grèves, qui détient 69,19 contrats lakh, et de 17100 grèves, qui détient 52,17 contrats lakh. Mettez l’écriture placée à 17200 grèves, ce qui a ajouté 36,96 contrats lakh, suivis de 17100 grèves (19,95 lakh) et 17300 (10,04 lakh), selon les données de NSE.

Données FII et DII

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté des actions nettes d’une valeur de Rs 207,31 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions nettes d’une valeur de Rs 567,47 crore sur le marché boursier indien mardi 28 décembre, selon les données provisoires disponibles sur le NSE.

Stocks sous interdiction F&O sur NSE

Indiabulls Housing Finance, Vodafone Idea et RBL Bank sont les actions soumises à l’interdiction F&O pour mercredi 29 décembre. Les titres visés par la période d’interdiction dans le segment F&O incluent les sociétés dans lesquelles le titre a dépassé 95 % de la limite de position à l’échelle du marché.

Analystes, Investisseurs Réunion aujourd’hui

– Évaluations CARE : Les fonctionnaires rencontreront Motilal Oswal

– Industrie automobile de Sharda : Les fonctionnaires rencontreront des investisseurs et des analystes.

– Électricité Bajaj : Les fonctionnaires rencontreront les investisseurs.

– Nuvoco Vistas Corporation : Les fonctionnaires rencontreront Nomura Financial Advisory and Securities (Inde)

Des sommets de 52 semaines

Tech Mahindra, Birlasoft, KPIT Tech, ESAB, KPR Mill, Metropolis Healthcare, Minda Industries et Navin Fluorine ont atteint mardi des sommets de 52 semaines dans l’indice BSE 500.

creux de 52 semaines

MAS Financial Services, Jyothy Labs et Gillette ont été les trois actions de l’indice le plus large à avoir atteint des creux de 52 semaines.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.