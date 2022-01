Configuration commerciale pour le 6 janvier : tendance du marché à court terme volatile ; 10 choses à savoir avant d’ouvrir la cloche

SGX Nifty a signalé une ouverture timide pour les marchés boursiers nationaux alors que les contrats à terme Nifty se négociaient à la baisse autour du niveau de 17 802,50 sur la bourse de Singapour. Les marchés asiatiques se négocient à la baisse, suivant la faiblesse des marchés américains après que la Fed ait signalé qu’elle pourrait relever les taux plus tôt que prévu.

Les taureaux ont continué à dominer la rue Dalal mercredi alors que Sensex récupérait 60 000 et Nifty atteignait à nouveau 17 900. Alors que Sensex a clôturé 367 points ou 0,61% en hausse à 60223 niveaux, l’indice Nifty 50 a terminé la séance avec des gains de 120 points ou 0,7% à 17 925. Le marché plus large s’est terminé sur une note mitigée avec Nifty midcap 100 en hausse de 0,2% et Nifty Smallcap 100 en baisse de 0,3%. « Alors que la tendance du marché pourrait être volatile à court terme en raison du risque potentiel de la variante Omicron, du budget à venir et des indices mondiaux fragiles, à long terme, une solide production de bénéfices ainsi que des données macroéconomiques positives seraient la clé pour stimuler les marchés. vers le haut », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services Ltd.

10 choses à savoir avant la cloche d’ouverture du marché

Vue technique

La dynamique haussière s’est poursuivie sur le marché pour la troisième séance consécutive mercredi et Nifty a clôturé la journée avec de beaux gains d’environ 120 points. Après avoir ouvert sur une note légèrement positive, le marché est passé à une hausse durable au milieu d’un mouvement de gamme. Les creux intrajournaliers ont été absorbés et le marché a clôturé la journée près des plus hauts. Une longue bougie haussière raisonnable s’est formée sur le graphique journalier avec une ombre supérieure et inférieure mineure. Techniquement, cette configuration indique une poursuite de la tendance haussière du marché et la formation d’un signal d’ombre supérieur et inférieur signalant l’émergence de la volatilité aux plus hauts. Dans le même temps, la formation de l’ombre inférieure de la bougie haussière des deux dernières sessions indique un achat sur les baisses intrajournalières sur le marché, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Cependant, après avoir fortement augmenté au cours des quatre dernières séances, il existe une possibilité de consolidation ou de légère correction à la baisse par rapport aux plus hauts. L’ampleur globale du marché semble s’être fatiguée mercredi après une forte remontée des dernières séances. Les grands indices boursiers ont commencé à se consolider à des niveaux supérieurs. L’annulation de la tendance baissière récemment pourrait signifier un brusque renversement de tendance à la hausse et toute baisse à partir de là pourrait être une opportunité d’achat. Le marché a continué sur sa lancée haussière mercredi, mais le rythme du marché semble s’être ralenti et la volatilité a commencé à se manifester à des niveaux plus élevés. Il y a une possibilité de mouvement de consolidation ou de faiblesse mineure près de la barre des 18K au cours des 1-2 prochaines sessions, avant de montrer un nouveau mouvement à la hausse après les creux, a-t-il ajouté.

Les marchés mondiaux:

Les actions américaines ont chuté mercredi, le Nasdaq, riche en technologies, plongeant de plus de 3%, sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis février 2021. La chute intervient après que le procès-verbal de la réunion de la Réserve fédérale américaine a signalé que la banque centrale pourrait augmenter les taux d’intérêt plus tôt que prévu . L’indice S&P 500 a également chuté de plus de 1%, sa plus forte baisse quotidienne en pourcentage depuis le 26 novembre. L’indice Dow Jones, qui a atteint un niveau record plus tôt dans la journée, a également inversé le cours pour terminer en baisse de plus de 1%.

Les actions en Asie ont baissé jeudi après des pertes sur les marchés américains pendant la nuit. Le Nikkei 225 du Japon a glissé de 1,56%, entraînant des pertes parmi les principaux marchés asiatiques, tandis que l’indice Topix a également chuté de 1,02%. L’indice Hang Seng de Hong Kong a plongé de 0,17%. Le composite de Shanghai a baissé de 0,34%, tandis que la composante de Shenzhen a glissé de 0,577%. Le Kospi de la Corée du Sud a également perdu 0,55%. L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon s’échangeait en baisse de 0,6%.

Support clé, niveau de résistance pour Nifty :

Nifty a augmenté pour la quatrième session consécutive mercredi. Cependant, le ratio de baisse anticipée n’est maintenant que légèrement supérieur à 1:1, ce qui suggère la probabilité que Nifty commence à corriger bientôt sous la prise de bénéfices des grandes capitalisations. 17945-18023 pourrait être la résistance à court terme tandis que 17827 pourrait être un support, selon Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities.

Banque astucieuse :

La Nifty Bank a grimpé de 855,75 points ou 2,32% pour clôturer à 37 695,90 le 5 janvier. Bank nifty a un support à 36 800 niveaux tandis que la résistance est à 38 000 niveaux.

Données FII et DII

Mercredi, les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté des actions nettes d’une valeur de Rs 336,8 crore, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions nettes d’une valeur de Rs 1 271,9 crore sur le marché boursier indien, selon les données provisoires disponibles sur le NSE.

Données d’option d’appel

L’intérêt ouvert maximal pour l’appel a été constaté à 18 000 grèves avec 19,79 contrats lakh, suivis de 17 500 grèves (15,48 contrats lakh) et de 18 500 grèves (12,03 contrats lakh). L’écriture d’appels a été observée à 18700 grève, qui a accumulé 1,2 lakh contrats, suivie de 17900 grève (1,14 lakh contrats) et 18500 grève (94 200 contrats).

Données d’option de vente

L’intérêt ouvert maximal du Put a été observé à 17 000 grèves qui détiennent 34,27 contrats lakh, suivis de 17 500 grèves (27,52 contrats lakh) et de 17 200 grèves (16,98 lakh contrats). Put écrit a été vu à 17800 grève, qui a ajouté 3,03 contrats lakh, suivi de 18000 grève, (2,87 contrats lakh) et 17900 grève (2,66 contrats lakh).

Stocks sous interdiction F&O sur NSE

Comme il s’agit du début de la série de janvier, il n’y a pas un seul stock sous l’interdiction F&O pour jeudi (6 janvier). Les titres visés par la période d’interdiction dans le segment F&O incluent les sociétés dans lesquelles le titre a dépassé 95 % de la limite de position à l’échelle du marché.

Rencontre analystes/investisseurs

Sucres Shree Renuka: Des fonctionnaires assisteront à la réunion des investisseurs

Meilleur Agrolife: Des officiels pour rencontrer des analystes et des investisseurs

Jauge de volatilité

L’indice India VIX de NSE, qui évalue les attentes de volatilité, a bondi de 6,9% à 17,2. Il s’agit du plus gros bond depuis le 20 décembre.

