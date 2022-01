Configuration commerciale pour le 7 janvier : espoirs pour les taureaux de revenir des plus bas ; A savoir avant d’ouvrir la cloche

Les tendances sur SGX Nifty ont indiqué une ouverture prudente pour l’indice de référence indien avec un gain de 22 points. Les contrats à terme Nifty se négociaient à 17 841 à la bourse de Singapour.

Les ours ont dominé Dalal Street jeudi alors que les marchés boursiers indiens ont mis fin à leur séquence de victoires consécutives de 4 jours pour se terminer dans le rouge. Les deux indices de référence BSE Sensex et NSE Nifty ont ouvert un écart vers le bas et ont connu une pression de vente en ligne avec leurs pairs mondiaux. Alors que Sensex a perdu 621,31 points pour clôturer à 59 601,84, le Nifty50 a perdu 179,40 points à 17 745,90. Cependant, les marchés plus larges ont clôturé en vert avec des gains mineurs de 0,2%. « Alors que la tendance du marché pourrait être volatile à court terme en raison du risque potentiel de la variante Omicron, du budget à venir et des indices mondiaux fragiles, à long terme, une solide production de bénéfices ainsi que des données macroéconomiques positives seraient la clé pour stimuler les marchés. », a déclaré Siddhartha Khemka, responsable de la recherche sur la vente au détail, Motilal Oswal Financial Services Ltd.

A savoir avant d’ouvrir la cloche

Les marchés mondiaux:

Les actions des grandes entreprises technologiques ont fait baisser les trois indices de Wall Street jeudi. L’indice S&P 500 a fluctué entre gains et pertes avant de clôturer de 4,53 points, ou 0,1%, en baisse à 4 696,05. Le Nasdaq et le Dow Jones ont également chuté, tandis que les actions des petites entreprises ont résisté à la tendance du marché à clôturer en hausse. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 170,64 points, ou 0,5%, pour s’établir à 36 236,47 tandis que le Nasdaq, riche en technologies, a chuté de 19,31 points, ou 0,1%, à 15 080,86. L’indice Russell 2000 des petites entreprises, en revanche, a augmenté de 12,37 points, soit 0,6%, à 2 206,37. Cette semaine, le S&P 500, le Dow et le Nasdaq ont baissé respectivement de 1,5%, 0,3% et 3,6%.

Les marchés asiatiques ont augmenté vendredi après de lourdes pertes sur certains marchés régionaux lors de la session précédente, alors que les investisseurs continuent d’évaluer la Fed hawkish. Le Nikkei 225 du Japon a augmenté de 0,55%, se remettant en partie de la baisse de près de 3% jeudi tandis que l’indice Topix a progressé de 0,37%. Les actions de Chine continentale se sont négociées dans le vert alors que l’indice composite de Shanghai a grimpé d’environ 0,2% et la composante de Shenzhen a légèrement augmenté de 0,334%. L’indice Hang Seng de Hong Kong a également bondi de 0,76%. Le sud-coréen Kospi a progressé de 1,12 %. L’indice MSCI le plus large des actions d’Asie-Pacifique en dehors du Japon s’échangeait 0,67% plus haut.

Vue technique

Après avoir affiché une excellente progression au cours des quatre dernières séances, Nifty a enregistré des bénéfices jeudi et a clôturé la journée en baisse de 179 points dans un contexte de forte volatilité. Après avoir ouvert avec un gap baissier de 157 points, le marché a glissé vers une nouvelle faiblesse en début de séance. Il a ensuite montré une forte volatilité par le biais de fluctuations intrajournalières à la hausse et à la baisse au milieu et à la fin de la session. L’écart d’ouverture à la baisse n’est pas comblé. Une petite bougie négative s’est formée sur le graphique journalier avec une ombre supérieure et inférieure. Techniquement, ce schéma indique un renversement de tendance mineur à la baisse avec une volatilité élevée. Cette action dans le sous-jacent est considérée comme une formation de bougie de type vague élevée. Normalement, des vagues élevées après un mouvement ascendant ou descendant pourraient indiquer un renversement de tendance après la confirmation. Par conséquent, il y a un espoir pour les taureaux de revenir des creux, a déclaré Nagaraj Shetti, analyste de recherche technique, HDFC Securities.

Après un affichage d’une forte dynamique haussière et la négation d’une configuration graphique baissière des hauts et des bas inférieurs sur le graphique journalier récemment, le Nifty semble avoir déployé une configuration haussière de plus hauts et de bas plus hauts et plus bas selon le graphique de la période quotidienne. Conformément à ce schéma, nous ne nous attendons pas à une forte baisse à partir d’ici et les achats devraient émerger des niveaux inférieurs après une légère baisse du marché. Quatre sessions de bull run ont été interrompues jeudi avec une importante correction à la baisse. Les chances d’un fort retournement à la baisse comme nous l’avons vu dans le passé sont exclues à court terme, a-t-il ajouté.

Support clé, niveaux de résistance pour Nifty

Nifty a chuté comme prévu après une solide remontée de quatre jours. Cependant, le ratio de baisse anticipée est toujours de 1:1, ce qui suggère une large force du marché au milieu de la vente des poids lourds de l’indice. Les commerçants locaux accumulent des actions à petite et moyenne capitalisation avant le budget de l’Union et les résultats des entreprises pour le T3FY22. 17828 sera désormais une résistance pour le Nifty à court terme tandis que 17640 sera un support, a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities.

Banque astucieuse

Bank Nifty a perdu 205,65 points pour clôturer à 37 490,25 jeudi 6 janvier. À l’heure actuelle, Bank nifty a un support à 36 700 niveaux et une résistance à 38 000 niveaux, selon Sachin Gupta, AVP, Research, Choice Broking.

Données FII et DII

Les investisseurs institutionnels étrangers (FII) ont acheté des actions indiennes d’une valeur de Rs 1 926,77 crore jeudi, tandis que les investisseurs institutionnels nationaux (DII) ont acheté des actions indiennes d’une valeur de Rs 800,91 crore, selon les données provisoires disponibles auprès de NSE.

Données d’option d’appel

L’intérêt ouvert maximal pour l’appel a été constaté à 18 000 grèves qui détiennent 20,79 contrats lakh, suivies de 17 500 grèves (14,68 contrats lakh) et de 18 500 grèves (11,84 contrats lakh). La rédaction d’appels a été enregistrée à 17700 grèves, qui ont accumulé 2,12 contrats lakh, suivies de 17800 grèves (1,89 lakh contrats) et de 18400 grèves (1,24 lakh contrats).

Données d’option de vente

L’intérêt ouvert maximal du Put a été observé à 17 000 grèves qui détiennent 33,51 contrats lakh, suivies de 17 500 grèves (30,91 contrats lakh) et de 17 200 grèves (15,60 contrats lakh). L’écriture de vente a été vue à 17400 grèves, ce qui a ajouté 3,68 contrats lakh, suivis de 17500 grèves (3,38 contrats lakh) et de 17700 grèves (2,17 contrats lakh).

Stocks sous interdiction F&O sur NSE

RBL Bank est la seule action soumise à l’interdiction F&O pour vendredi (7 janvier). Les titres visés par la période d’interdiction dans le segment F&O incluent les sociétés dans lesquelles le titre a dépassé 95 % de la limite de position à l’échelle du marché.

Rencontre Analystes/Investisseurs, Résultats de l’entreprise le 7 janvier

Résultats de l’entreprise au 7 janvier : GM Breweries et SPS International publieront leurs résultats trimestriels aujourd’hui

Diagnostic de Krishna : Des fonctionnaires rencontreront Edelweiss Broking et Khambatta Securities

Fiducie de capital : Des fonctionnaires rencontreront Incofin Investment Management

Cellule de traitement des déchets d’Antony : Des fonctionnaires pour rencontrer des investisseurs et des analystes

Logistique Allcargo : Des responsables rencontreront l’analyste Sell Side

Systèmes Motherson Sumi : Des fonctionnaires pour rencontrer des investisseurs

SGX chouette

Les contrats à terme sur Nifty de la Bourse de Singapour (SGX), un indicateur précoce de l’indice Nifty, ont augmenté de 22 points ou 0,1% à 17 841,5 vendredi, faisant allusion à un début positif pour les indices de référence indiens.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.