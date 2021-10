Configurez les raccourcis clavier pour accélérer votre quotidien dans Windows | La technologie

Il est clair que, lorsque nous travaillons avec Windows, nous avons besoin que tout fonctionne parfaitement, en tirant pleinement parti du système, ce que nous devrons parfois faire grâce à des outils tiers tels que AutoHotkey, une solution d’automatisation extrêmement intéressante .

AutoHotkey est un logiciel avec lequel nous pouvons automatiser de nombreuses parties de notre système d’exploitation créer des tâches qui s’exécuteront de manière autonome.

On parle d’un éditeur de scripts avec lequel nous pouvons pratiquement programmer Windows pour faire ce que nous voulons, nous permettant une série de possibilités vraiment élevées.

C’est un outil qui dépend beaucoup de nos connaissances en programmation, donc selon que nous contrôlons dans ce sens, ce sera le jeu que nous pourrons obtenir.

Installation sous Windows

Comme d’habitude, la première chose que nous devrons faire est de télécharger l’outil sur le site officiel d’AiuoHotkey.

Des trois possibilités qui s’offrent à nous, il faut choisir celle qui met Télécharger la version actuelle, pour s’assurer qu’il est le plus récent.

Une fois téléchargé et installé dans le système d’exploitation Windows, une fenêtre apparaîtra avec 4 possibilités où, si nous ne sommes pas excessivement experts en programmation, il peut être bon pour nous de cliquer sur Voir le tutoriel, car il nous montre un guide sur le fonctionnement du programme.

Si la programmation est quelque chose que vous maîtrisez plus ou moins, vous pouvez cliquer sur Sortir, même si le tutoriel est toujours bon à voir. C’est au choix de chacun.

A partir de maintenant tous les fichiers avec Rallonge AHK sera ouvert par AutoHotkey, car il devient votre application par défaut.

Si nous voulons ouvrir notre premier script, nous devons procéder comme suit :

Nous créons un dossier, par exemple, sur le bureau ou où vous voulez. Nous ouvrons ce dossier et cliquons avec le bouton droit de la souris pour sélectionner Nouveau. Ensuite, nous pouvons cliquer sur Script de raccourci automatique. Maintenant que nous l’avons créé, il est temps de cliquer à nouveau sur le bouton droit de la souris sur ce fichier akh et de sélectionner Modifier le script. À ce moment-là, nous pouvons commencer à taper le code qui correspond au script et à la tâche que nous voulons qu’il développe. D’où ce que nous avons mentionné avant qu’il serait bon de gérer la programmation.

Comme vous l’avez vu, le fonctionnement d’AutoHotkey est très simple, à l’exception du fait que vous devez contrôler la programmation. Mais quel est le bon fonctionnement de l’outil est extrêmement simple.

En raison de sa simplicité, c’est un programme si largement utilisé, car les étapes sont très simples, orientatives et simples. C’est le moyen le plus simple de créer ces types d’éléments.

Scripts AutoHotKey

Il existe une série de scripts du domaine public que de nombreuses personnes utilisent et qui ont déjà été créés précédemment pour faciliter l’accès à cette technologie.

Nous pouvons les appeler ceux que presque tout le monde utilise, en laissant de côté ceux que nous pouvons créer nous-mêmes en suivant les directives que nous vous avons enseignées auparavant.

Tout ce que vous allez voir est créé de la même manière que nous l’avons vu, mais en copiant la base de programmation que nous vous laissons dans chaque cas.

Les raccourcis clavier sont très utiles pour gagner du temps lors de l’exécution des actions les plus courantes. Ce sont ceux que vous ne pouvez pas manquer.

Auto-correction

Comme vous le savez bien, les claviers des smartphones que nous possédons tous, ont un système d’auto-correction qui nous permet de savoir si nous écrivons un mot correctement ou non.

Eh bien, chez AutoHoykey, nous avons la possibilité de créer un script de correction automatique pour vous faire signaler toute faute de frappe.

Vous pouvez télécharger ce script sur le site Web suivant, pour plus tard tout sélectionner puis cliquez sur le le bouton droit de la souris, cliquer sur Copier et après Pâte dans un fichier appelé Correction automatique.ahk

Les touches de fonction

Les touches de fonction ne sont pratiquement pas utilisées du tout. Eh bien, avec AutoHotKey, nous pouvons leur donner une autre vie et les utiliser pour d’autres types de tâches.

Par exemple, nous pouvons faire ouvrir les programmes que nous voulons grâce à ces touches.

Pour y parvenir nous devons créer le script suivant, en mettant le chemin du programme que nous voulons :

; Lancer NOM DU PROGRAMME F7 :: Exécutez « CHEMIN DU PROGRAMME » revenir

Ouvrir des sites Web très rapidement

Nous pouvons l’utiliser pour que certaines pages Web qui nous sont indispensables se chargent très rapidement et automatiquement, sans avoir à mettre le nom dans le navigateur.

La méthode de travail consisterait à appuyer sur une combinaison de lettres pour ouvrir une adresse Web spécifique dans le navigateur. La façon de procéder est la suivante, en utilisant Computer Hoy et la combinaison de touches Ctrl + Shift + C comme exemple :

Ajuster le volume

S’il n’y a pas de touches de contrôle du volume sur votre clavier, vous pouvez créer les vôtres grâce à un script.

Le moyen d’y parvenir est très simple :

; Boutons de volume personnalisés + NumpadAdd :: Envoyer Volume_Up ; shift + pavé numérique plus + NumpadSub :: Envoyer Volume_Down ; shift + pavé numérique moins pause :: Envoyer Volume_Mute; Pause des touches muettes revenir

Vide la poubelle de recyclage

Il peut être très pratique d’utiliser le clavier pour vider la corbeille sur place et avec une combinaison de touches.

Tout cela peut être extrêmement confortable, et la façon de le faire est très simple :

; Poubelle vide #Suppr :: FileRecycleEmpty; gagner + supprimer revenir

Ouvrir les dossiers que nous voulons

En plus d’ouvrir des sites Web et des programmes, nous pouvons bien sûr ouvrir des dossiers. Ça peut être un raccourci vraiment pratique, surtout si on ouvre le même dossier tous les jours

Pour cela nous devons mettre le code suivant dans le script :

; Ouvrir le dossier Téléchargements ^ + d :: Exécutez « C: UsersVamsiDownloads » ; ctrl + maj + d revenir

Comme vous pouvez le voir, créer des raccourcis clavier pour effectuer des tâches automatiquement n’est pas aussi difficile que vous pourriez l’imaginer au début. La seule difficulté que vous pouvez rencontrer est que vos connaissances en programmation sont limitées.

Mais pour cela, vous pouvez voir sur ce site un bon nombre d’exemples de scripts créés à la fois par des développeurs et par d’autres types d’utilisateurs, car, étant un programme open source, beaucoup participent à tout ce type de développement.