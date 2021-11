Confirmation des projets de législation antitrust européenne pour inclure Apple

Un accord a finalement été trouvé sur le champ d’application de la législation antitrust européenne envisagée. Il n’était pas clair auparavant si Apple serait inclus ou non dans les entreprises ciblées, mais il a maintenant été confirmé que la définition sera suffisamment large pour inclure le fabricant de l’iPhone.

Il y avait eu des désaccords importants sur les objectifs appropriés pour le projet de loi sur les marchés numériques (DMA) de l’UE. Certains voulaient qu’il soit focalisé au laser sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter, tandis que d’autres voulaient qu’il cible les plus grandes entreprises technologiques…

Cependant, le Financial Times rapporte qu’une définition relativement large des sociétés cibles a désormais été convenue.

Des entreprises telles que Google, Amazon, Apple, Facebook et Microsoft entreraient dans son champ d’application, aux côtés de Booking aux Pays-Bas et d’Alibaba en Chine.

Cela signifie que les règles attireraient plus d’entreprises que prévu dans le projet de loi sur les marchés numériques (DMA) de l’UE, un effort de grande envergure pour freiner les grandes technologies. Bruxelles espère mettre en œuvre la loi l’année prochaine.

Les principaux partis politiques du Parlement européen ont convenu mercredi d’un accord qui s’appliquerait aux entreprises d’une capitalisation boursière d’au moins 80 milliards d’euros et offrant au moins un service Internet, comme la recherche en ligne, selon quatre personnes ayant une connaissance directe des discussions.

Apple propose bien sûr un nombre croissant de services en ligne, notamment iCloud, Apple Music, Apple TV+, Apple News, Apple Arcade et Fitness+.

Un vote aura toujours lieu au Parlement européen la semaine prochaine, mais avec tous les principaux partis politiques à bord, cela devrait désormais être une formalité.

Le principal risque pour Apple concerne l’App Store. Aux États-Unis, un tribunal a jugé que l’App Store n’était pas un monopole, mais qu’il occupait une position dominante sur le marché et qu’il était donc soumis à certaines règles de fair-play, dont la principale est de permettre aux développeurs d’orienter les clients. aux options de paiement hors plateforme. A l’intérieur de l’Europe, cependant, la question du « monopole ou pas » est encore sans réponse.

Apple fait valoir qu’il n’a pas de position dominante sur ce marché, car il considère que le marché pertinent est soit celui des « smartphones », soit celui des « applications ». Étant donné que la société détient une part minoritaire du marché des smartphones dans la plupart des pays où elle opère, elle estime qu’elle ne peut pas être considérée comme détenant une position dominante.

Les régulateurs de la concurrence ont tendance à considérer que le marché pertinent est celui des « applications iOS », et ici, Apple a un monopole à 100 % sur leur vente et leur distribution. Mis à part les cas Edge, il n’y a aucun moyen pour un développeur de commercialiser une application iOS sans la vendre via l’App Store.